Escaldes-Engordany sitúa al periodismo deportivo en el centro del debate sobre el futuro

El Comú de Escaldes-Engordany ha presentado la primera edición de "Conferències 360º. Reptes de futur de la nostra societat", un ciclo diseñado para fomentar el pensamiento crítico y analizar los desafíos globales desde una óptica local. Entre las cinco sesiones programadas, destaca especialmente la jornada dedicada al análisis de los medios de comunicación deportivos en plena era digital.

El periodismo deportivo a examen: 5 de marzo

Bajo el título "Reptes de futur del periodisme esportiu al segle XXI", la sala de actos del Comú acogerá el próximo 5 de marzo una mesa redonda de alto nivel. En un contexto marcado por la inmediatez de las redes sociales y la crisis de los modelos tradicionales, el debate se centrará en tres ejes fundamentales:

La transformación digital de las redacciones.

de las redacciones. Los nuevos hábitos de consumo de las audiencias jóvenes.

de las audiencias jóvenes. Los desafíos de la credibilidad en el sector.

La sesión contará con la presencia de referentes del sector como Joan Vehils (director de Sport) y Cristina Cubero (subdirectora de Mundo Deportivo), quienes aportarán la visión de los grandes diarios deportivos. Junto a ellos estarán Gabriel Fernández (RNA) e Ivan Álvarez (Diari d’Andorra) para aterrizar el debate en el ecosistema comunicativo andorrano. El acto, como todo el ciclo, será moderado por el periodista Sergi Mas.

Un programa transversal: del clima a la superación personal

Aunque el deporte y la comunicación tienen un peso específico, el ciclo Conferències 360º abarca otras realidades urgentes que marcarán la agenda de 2026:

Emergencia Climática (19 de febrero): El ciclo se inaugura con un análisis sobre el impacto del calentamiento global en Andorra, con los meteorólogos Marc Redondo, Luismi Pérez y Josep Tomàs.

El ciclo se inaugura con un análisis sobre el impacto del calentamiento global en Andorra, con los meteorólogos Marc Redondo, Luismi Pérez y Josep Tomàs. Superación e Inclusión (9 de abril): El periodista Christian García y el deportista olímpico Albert Llovera compartirán sus vivencias sobre cómo transformar la adversidad en oportunidad.

El periodista Christian García y el deportista olímpico Albert Llovera compartirán sus vivencias sobre cómo transformar la adversidad en oportunidad. Comunicación Corporativa (7 de mayo): Una sesión dedicada a la importancia de la transparencia y la reputación en instituciones y empresas, con expertos como Clara Llensà y Agustín Rodríguez.

Una sesión dedicada a la importancia de la transparencia y la reputación en instituciones y empresas, con expertos como Clara Llensà y Agustín Rodríguez. Hábitos Saludables (28 de mayo): El cierre del ciclo pondrá el foco en el deporte como herramienta de salud y cohesión social, contando con figuras como Nahuel Carabaña y Ander Mirambell.

Información práctica: Todas las sesiones son gratuitas y se llevarán a cabo en la sala de actos del Comú de Escaldes-Engordany a las 19:00 h.