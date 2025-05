La escalada conquista nuevos territorios y conecta deporte, cultura y comunidad

La escalada no solo vive un momento de consagración olímpica, impulsada por la decisión de otorgar medallas independientes a cada disciplina para Los Ángeles 2028, sino también de expansión territorial, social y cultural. Así lo cree Marco Scolaris, presidente de la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC), quien ha apostado por traer una prueba de la Copa del Mundo a Alcobendas, Madrid, este julio.

El evento reconoce el nivel organizativo español, como destaca Scolaris: “Estamos muy contentos con la colaboración de los organizadores y con la Federación Española, que es una gran aliada de la escalada”. La intención es clara: hacer crecer un deporte en un país “con una larga tradición en escalada y un gran potencial por desarrollar”. Además, el presidente subraya que “España es uno de los países líderes, con dos Campeonatos del Mundo organizados en el pasado y el primer campeón olímpico de escalada, Alberto Ginés”.

"Hay una larga tradición de escalada en España. Es un gran destino para escaladores" - Marco Scolaris

Expansión con propósito

La organización que lidera Scolaris mantiene una visión global y a largo plazo. La expansión territorial que ha alcanzado la escalada refleja el largo camino recorrido de la IFSC desde sus inicios. “Comenzamos en 2007 con un presupuesto muy limitado”, recuerda Marco. Hoy, gracias al compromiso de todo su equipo, han multiplicado su actividad casi por cien. Lo mejor es que su esencia sigue intacta, marcada por los fuertes valores que caracterizan a la escalada. “Incluso con más presupuesto, más presencia en televisión, seguimos siendo una familia. Competimos en el muro, pero al bajar, somos amigos”.

La federación continúa su expansión, enfocándose especialmente en países donde la escalada está emergiendo. “Uno de los principales objetivos de nuestro programa es desarrollar el deporte en regiones como Centroamérica y Sudamérica”, explica Scolaris. Un trabajo que ya ha comenzado a materializarse, este mismo mes, con la primera Copa del Mundo de América Latina en Brasil.

"La escalada es una herramienta social para unir a las personas" - Marco Scolaris

Copa del Mundo de Dificultad 2025 en Bali, Indonesia / IFSC

El plan de acción está en marcha y, para que sea real y sostenible, la IFSC trabaja con las federaciones locales, detectando necesidades y sumando recursos mediante alianzas con patrocinadores y con el respaldo de instituciones como el Comité Olímpico Internacional. Aun así, los resultados no vendrán de inmediato. “Tenemos que trabajar duro, todos juntos y tener paciencia. Y luego, por supuesto, el resultado vendrá”, comenta el presidente.

La organización también mira hacia otras latitudes con potencial como los países bálticos, Oriente Medio y África. “Estamos creciendo en los países árabes. En África vamos un poco por detrás, sin embargo, surgen muchas iniciativas de personas apasionadas por este deporte”. Y aunque solo unos pocos atletas participan en las olimpiadas, su objetivo es que toda la comunidad se beneficie del estatus olímpico y nadie quede fuera del futuro del deporte.

Escalada para todos

Además de su dimensión internacional, la IFSC promueve el carácter inclusivo que forma parte del ADN de la escalada. “Es un deporte accesible a cualquier edad, con o sin discapacidad. Todos escalamos juntos”. Esa es la razón por la que “uno de los éxitos más grandes que hemos logrado es la inclusión en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, afirma Scolaris.

Marco Scolaris, presidente de la IFSC / .

La federación trabaja para reforzar la igualdad de oportunidades en todos los niveles. Por ejemplo, la presencia femenina en su Junta Ejecutiva es notable, y mantiene el compromiso firme de seguir ampliándola. En áreas técnicas como el routesetting, donde hace apenas una década la participación de mujeres era muy baja, se está produciendo un cambio gracias a programas que promueven y visibilizan su implicación. Como dice Marco, “si hay tantas escaladoras, no veo ninguna razón para no contar con más entrenadoras, equipadoras o responsables técnicas”. Asimismo, la IFSC ha incluido en su Junta Ejecutiva a dos representantes de los atletas con derecho a voto, Shauna Coxsey y Sean McColl, algo que no es habitual en muchas federaciones deportivas.

La apuesta por la igualdad avanza de la mano del compromiso con la sostenibilidad; No como eslogan, sino como práctica. Esto se refleja en gestos cotidianos y medidas como priorizar el tren en los desplazamientos, evitar el uso de coches particulares y colaborar con los organizadores para reducir el uso de plásticos y residuos en las competiciones. Desde la Comisión de Sostenibilidad se invierte en diferentes proyectos como el reciclaje de presas y volúmenes, con el objetivo de que la escalada crezca cuidando también el entorno.