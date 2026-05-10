DEPORTES
Erik Noya baja por primera vez de los cinco segundos en la Serie Mundial
El español firmó un espectacular tiempo de 4.99 en la ronda clasificatoria y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva
Erik Noya hizo historia en la Serie Mundial de escalada de velocidad de Wujiang al convertirse, por primera vez en su carrera, en un escalador capaz de bajar de los cinco segundos. El español firmó un espectacular tiempo de 4.99 en la ronda clasificatoria y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva.
"Increíble. Siento que el corazón me va a estallar. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de mí mismo porque logré un tiempo inferior a cinco segundos en la competición y llegué a la final", afirmó el escalador español tras la prueba.
Asimismo, Noya mostró su satisfacción por alcanzar este objetivo: "El objetivo es mantener el ritmo. Últimamente, el nivel sube demasiado rápido. Estoy muy orgulloso y feliz de hacerlo por mí mismo y por España".
La pelea por las medallas reunirá a varias de las grandes estrellas mundiales de la velocidad. Entre ellas destacan el joven chino Yicheng Zhao, que a sus 16 años acaba de establecer el nuevo récord del mundo, y el estadounidense Sam Watson, anterior dueño de la plusmarca mundial. Tampoco faltarán dos nombres de referencia como el indonesio Veddriq Leonardo, campeón olímpico en París, y el chino Jianguo Long, vigente campeón mundial y autor del registro más rápido de la clasificatoria con un impresionante 4.71.
Finalistas masculinos
1 Jianguo LONG (CHN) 4.71
2 Yicheng ZHAO (CHN) 4.76
3 Samuel WATSON (USA) 4.79
4 Ryo OMASA (JPN) 4.81 (PB)
5 Jie YANG (CHN) 4.82 (PB)
6 Hryhorii ILCHYSHYN (UKR) 4.841 (PB) Récord europeo
7 Aphiwit LIMPANICHPAKDEE (THA) 4.842 (PB)
8 Raharjati NURSAMSA (INA) 4.845
9 Kiromal KATIBIN (INA) 4.87
10 Aditya TRI SYAHRIA (INA) 4.881 (PB)
11 Veddriq LEONARDO (INA) 4.888
12 Michael HOM (EE.UU.) 4.911 (PB)
13 Yaroslav TKACH (UKR) 4.913
14 Yongzhi LING (CHN) 4.92 (PB)
15 Peng WU (CHN) 4.93
16 Erik NOYA CARDONA (ESP) 4.94 (PB)
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