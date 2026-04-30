Eric Topol, cardiólogo, avisa sobre el uso de péptidos: "Les atribuyen propiedades de antienvejecimiento que nunca se han demostrado"

Eric Jeffrey Topol (1954) es un cardiólogo estadounidense, científico y escritor de varios libros sobre el futuro de la medicina con una gran reputación en materias de longevidad y genética. Fue presidente de Medicina Cardiovascular en la clínica Cleveland entre 1991 y 2005 y fue pionero en la investigación sobre la seguridad cardiovascular del fármaco Rofecoxib, que finalmente acabó retirado del mercado de forma definitiva.

Tiene más de mil publicaciones originales revisadas y ha editado más de treinta libros, incluidos el 'Textbook of Interventional Cardiology y el 'Textbook of Cardiovascular Medicine'. A lo largo de su carrera, Topol ha recibido numerosas distinciones: en 2012, 'Modern Healthcare' lo premió como el médico ejecutivo más influyente de los Estados Unidos, siendo uno de los investigadores médicos más citados y respetados en todo el país.

En los últimos años se ha hecho especialmente conocido por sus análisis sobre medicina basada en evidencia, tecnología aplicada a la salud y tendencias de "longevidad" alejadas de falsas promesas. Uno de los productos de moda en este mercado antiaging a día de hoy son los péptidos, cadenas cortas de aminoácidos, componentes básicos de proteínas como el colágeno y la elastina. Son fundamentales para la firmeza, elasticidad y reparación de la piel, y se utilizan frecuentemente en cosmética antiedad (como el péptido GHK1) para reducir arrugas y mejorar la textura, la relajación muscular y la regeneración cutánea, así como la salud intestinal o funciones metabólicas.

En medicina, existen fármacos basados en péptidos con evidencia y control regulatorio (por ejemplo, algunos tratamientos para diabetes), aunque también hay un mercado paralelo de péptidos "no aprobados" que se promocionan en redes sociales para lograr objetivos como musculación, pérdida de grasa o antiaging, a menudo sin ensayos sólidos en humanos y con riesgos de mala calidad. En ese sentido, Topol compartió recientemente a través de sus redes sociales (@erictopol1) un mensaje alarmante para quienes se planteen usarlos.

Una recreación artística de los péptidos rompiendo las membranas de las bacterias a su alrededor. / Georgina Joyce

"Hay muchísimos influencers que venden suplementos caros como AG1 y les atribuyen propiedades de antienvejecimiento que nunca se han demostrado. Además, ahora promocionan péptidos con mucha insistencia, sin ningún tipo de evidencia científica que los respalde. La mayoría de estos productos provienen de China. Existen algunos laboratorios de formulación en EE. UU. que también son cuestionables. Pero si se analiza detenidamente lo que la gente recibe como uno de estos péptidos, el 20% contiene todo tipo de impurezas o ni siquiera es el péptido que se supone que es.

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Puede que no sean estériles. Los estás introduciendo en tu torrente sanguíneo. Así que la gente piensa: "Solo me lo estoy poniendo debajo de la piel". No, se introduce en el torrente sanguíneo a través de la red capilar. Por lo tanto, es muy peligroso autoinyectarse cuando no hay pruebas de seguridad ni de eficacia. Es una confianza mal depositada, y también un gran sesgo de confirmación, porque son muy caros.