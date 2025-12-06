FUTSAL
Eric Martel rompe el muro gallego para dar el triunfo al Barça
Un gol del '14' azulgrana a falta de cinco minutos decantó el encuentro
El Barça sudó de lo lindo para sacar oro de una pista siempre incómoda como la del Noia Portus Apostoli. Un gol de Eric Martel en el tramo final dio un triunfo trabajado, de carácter y paciencia, que mantiene a los azulgranas pegados al líder y alimenta las buenas sensaciones del equipo de Javi Rodríguez.
LNFS
Noia Portus
FC Barcelona
|Noia Portus
|Schütt, Montero, Thierry, Rubi y Biel -cinco inicial- Iván, Douglas, Churrasco, Ismael, Leozin, David Pazos, Koeman y Varsalona
|Barça
|Miquel Feixas, Antonio, Pol Pacheco, Adolfo y Pito -cinco inicial- Dídac, Fits, João Victor, E. Martel, Gauna, Touré y Matheus
Desde el primer minuto, el partido fue una auténtica batalla en el Municipal Agustín Mourís. Pito avisó por partida doble, pero se topó una y otra vez con un enorme Miquel Feixas, el gran héroe local durante gran parte del encuentro. El Barça dominaba, llegaba y generaba, pero la bola no quería entrar. Ni siquiera el tanto anulado a Martel por mano pareció romper esa especie de bloqueo ofensivo.
El Noia, animado por su afición, respondió con intensidad y un ritmo altísimo, apoyándose incluso en el portero-jugador para tratar de sorprender. Pero ahí emergió Dídac, clave de nuevo bajo palos, firme para sostener el empate cuando más apretaban los gallegos.
Cuando el partido parecía encaminado a un empate sin goles, apareció el momento determinante. Eric Martel fabricó una jugada de crack para romper el 0-0 y silenciar la pista. Calidad, calma y definición. El Barça ya lo tenía. O eso parecía…
Porque hubo que sufrir hasta el último segundo. El Noia volvió a jugar de cinco y, en la última acción, Dídac firmó una parada de escándalo para sellar tres puntos fundamentales que confirman el buen estado de forma azulgrana.
El Barça se coloca a solo tres puntos del líder, ElPozo Murcia, encadenando tres victorias consecutivas y acelera justo en el tramo clave de la temporada. Ahora toca cambiar el chip: el reto vuelve el miércoles 10 de diciembre en la Copa, ante Industrias Santa Coloma.
