Mario Mola: "Entender la economía te ayuda a mirar el deporte más allá del romanticismo y la retirada"

España vivió una época dorada en el triatlón cuando Iván Raña ganó el Mundial en Cancún en 2002. Le siguió Javier Gómez Noya, quien logró cinco mundiales, además de la plata en los JJOO de Londres. El testigo de la estela ganadora lo asumió Mario Mola (Palma, 1990), quien llegó a lo más alto de la disciplina en 2016, 2017 y 2018. Tres fueron también sus participaciones en unos JJOO, a lo que hay que sumar un mundial en duatlón. Hoy, el polo ha sustituido al mono, pero las ideas del balear siguen siendo las mismas.

Siempre tuvo clara la necesidad de tener un 'plan B' y se formó para ello en distintos frentes. Graduado en ADE, completó un máster en Mercados Financieros y un MBA in Sports Management por LALIGA Business School. Actualmente ejerce como asesor de la presidencia y director técnico de la Federación Española de Triatlón, una labor que compagina con otros proyectos deportivos que desgrana con SPORT en el contexto del Sports Summit. Sin abandonar por completo la competición, continúa poniéndose el dorsal en pruebas de atletismo, duatlón y triatlón.

Pregunta. La vida de Mario Mola ha cambiado radicalmente en los últimos años. Después de décadas en la alta competición, ha vivido usted un periodo de decomprensión. ¿Cómo es la nueva vida de Mario Mola?

Respuesta. Siempre digo que, si me hubieran preguntado hace cinco o seis años, cuando la gente ya me veía como uno de los más veteranos en las salidas de las competiciones, cómo me gustaría verme unos años después, habría respondido exactamente cómo estoy ahora. Sigo vinculado al mundo del deporte, pudiendo aprender e intentando aportar un poco en diferentes ámbitos, desde la parte de alta competición, que es la que más he vivido, hasta la parte de gestión deportiva, que es hacia donde encaminé mi formación. Ahora tengo la oportunidad de aprender en proyectos muy diversos y de seguir vinculado a este mundo, que para mí es totalmente nuevo desde esa otra perspectiva.

P. Pero sin dejar la actividad física de lado. Sigue poniéndose un dorsal siempre que puede.

R. Sí. Paralelamente, siempre he pretendido que, al menos, pudiera seguir poniéndome un dorsal y disfrutando de esa parte. Evidentemente, mi tiempo de entrenamiento es mucho menor que hace unos años, pero sigo pudiendo competir en algunas carreras y, en otras, vivirlas desde fuera y apoyarlas desde otro papel.

P. ¿Cómo ha cambiado su maleta respecto a la de la etapa en la que fue tricampeón mundial? Ahora ejerce de asesor de la presidencia y director técnico en el staff de la Federación Española de Triatlón.

R. Bastante. Ahora es mucho más liviana, sobre todo porque ya no llevo la bicicleta, tantas equipaciones ni tantos cambios de material. Cuando voy a un evento para correr, viajo mucho más ligero y, cuando voy a un evento para vivirlo desde fuera, también. Eso sí, siempre llevo mis zapatillas y la ropa para correr porque, siempre que puedo, intento escaparme con los deportistas, hablar con ellos y seguir escuchando esa parte de la competición. Pero ahora también llevo el ordenador y un polo, porque forman parte de esta nueva etapa todas esas reuniones y conversaciones que están fuera de la competición.

P. ¿Cuánto han cambiado sus hijos su forma de entender el deporte y la vida?

R. Al cien por cien. Fueron el detonante para aparcar esa parte de la alta competición y del rendimiento. Este deporte requiere muchísimo tiempo y dedicación y, sobre todo, muchos viajes. A día de hoy sigo viajando y teniendo que estar fuera de casa, pero muchísimo menos tiempo del que exige competir en la élite de nuestro deporte.

El triatleta Mario Mola, antes de una rueda de prensa en Palma. / CATI CLADERA / EFE

P. Ahora está al otro lado, trabajando desde la gestión deportiva. Los atletas reclaman cada vez más voz dentro de sus deportes. ¿Ha cambiado realmente su papel como actores protagonistas de la industria?

R. Yo creo que aquí está una de las claves de todo. Debemos ser capaces de que cada vez haya más deportistas o exdeportistas asumiendo responsabilidades dentro de sus deportes. Generalmente, el deportista siempre ve de forma positiva que quienes ocupan esos puestos hayan vivido antes esa realidad, porque inevitablemente te pones en el lugar del deportista y piensas en el bien del deporte y de su núcleo, que al final son los propios deportistas. Creo que esa es una parte que los deportistas valoran muy positivamente. Después, también somos conscientes, y yo no puedo dejar de pensar como deportista, de que al final somos la razón por la que federaciones, eventos y todo lo que rodea al deporte funciona. Unos requieren de los otros, pero está claro que sin deportistas se termina el espectáculo.

Uno de los ejercicios que debemos hacer quienes seguimos vinculados al deporte es convencer a nuestros chicos y chicas de que sí, el deporte es muy exigente y hay que dedicarle la mayor parte del esfuerzo si quieren tener éxito, pero que no pueden olvidarse de la otra parte. También debemos apoyar todas esas iniciativas relacionadas con la educación y poner en valor todo lo que un deportista puede aportar después en cualquier industria Mario Mola — Tricampeón mundial de triatlón

P. Usted siempre tuvo muy claro el 'plan B'. Grado en ADE, Máster en Mercados Financieros, MBA in Sports Management por LALIGA Business School... Pero ¿cree que los deportistas siguen sin ser plenamente conscientes de lo difícil que puede ser el día después?

R. Creo que ahí también tenemos una responsabilidad quienes ya hemos dado ese salto. Debemos convencer a los deportistas de la importancia de pensar en ese día después. Yo mismo, a pesar de la formación que tenía, de la preparación y de que creo que estaba en una situación privilegiada cuando colgué el traje de competición, también sentí ese vacío por la falta de un objetivo tan claro como el que había tenido durante toda mi carrera deportiva. Uno de los ejercicios que debemos hacer quienes seguimos vinculados al deporte es convencer a nuestros chicos y chicas de que sí, el deporte es muy exigente y hay que dedicarle la mayor parte del esfuerzo si quieren tener éxito, pero que no pueden olvidarse de la otra parte. También debemos apoyar todas esas iniciativas relacionadas con la educación y poner en valor todo lo que un deportista puede aportar después en cualquier industria.

P. Cuando se habla del legado de 'Super Mario' al triatlón y al deporte, ¿qué siente?

R. Sobre todo, agradecimiento. Agradecimiento porque se valore todo el tiempo y el sacrificio que he dedicado al deporte. Me hace mucha ilusión que la gente me recuerde no solo como un buen deportista, sino también como una persona que dejó algo más. Cuando sigo yendo a las competiciones noto ese cariño y ese aprecio de la gente, no solo por lo que hice compitiendo, sino también por cómo fui como compañero de entrenamientos, como rival y como persona.

P. Siempre ha sido una persona muy cerebral. Mirando atrás, ¿han merecido la pena todos los sacrificios?

R. Sí, sin duda. He tenido la suerte de contar siempre con el apoyo de mi familia y de mi pareja, de mi mujer, y de poder vivir todo ese camino con ella. Al principio haces una apuesta un poco a ciegas porque no sabes si todo ese esfuerzo tendrá recompensa o no. Pero siempre he pensado que todo lo que te aporta el deporte, el hecho de conocer a gente de otros países, entrenar con ellos y competir por todo el mundo, te enriquece muchísimo. Es verdad que tienes que renunciar a muchas cosas, eso es indudable, pero al final es una inversión en uno mismo. En mi caso, sin duda, ha merecido la pena.

P. Hay una reflexión suya de los años del tricampeonato mundial muy potente: "El descanso es uno de los mejores entrenamientos".

R. Sin duda. Y fue precisamente la parte que primero se desmoronó con la paternidad. Ahí entendí todavía más claramente que el descanso era fundamental (ríe). Creo que también debemos convencer a los deportistas actuales de ello. Hoy seguramente hay muchas más distracciones de las que teníamos nosotros y, por mucho que uno entrene, se cuide y se esfuerce, si esa pata falla y se desmorona, todo lo demás termina cayéndose.

En los Juegos de París ya se demostró, tanto en la prueba individual como, sobre todo, en el relevo, que hay un equipo muy sólido y muy consistente. De cara a este ciclo tengo mucha esperanza puesta en ellos y ojalá puedan seguir dándonos alegrías y volver a verlos en el podio con el himno sonando Mario Mola — Tricampeón mundial de triatlón

P. ¿Cómo ve a la nueva generación del triatlón español?

R. Bien. Ya lo decíamos cuando nosotros competíamos: no nos acostumbráramos a lo que vivimos con Javi (Gómez-Noya) o Iván (Raña), el relevo que pudimos tomar después Fernando (Alarza) y yo, porque fue una situación totalmente atípica. Si miras a otros países que hoy están arriba, como Australia, han pasado muchos años sin pisar un podio.

Creo que nosotros estamos en una situación buena, incluso muy buena. Tenemos deportistas, tanto en categoría masculina como femenina, que están compitiendo en Series Mundiales y Copas del Mundo y subiendo a los podios. Que no lo hagan todos los fines de semana es, seguramente, lo normal en un deporte tan competitivo como el nuestro y que cada vez tiene un nivel más alto.

En los Juegos de París ya se demostró, tanto en la prueba individual como, sobre todo, en el relevo, que hay un equipo muy sólido y muy consistente. De cara a este ciclo tengo mucha esperanza puesta en ellos y ojalá puedan seguir dándonos alegrías y volver a verlos en el podio con el himno sonando.

Mario Mola, en los JJOO de Tokio 2020. / Enric Fontcuberta / EFE

P. Son muchos los frentes que tiene abiertos, desde en el plano federativo hasta proyectos como el Unión FC.

R. Cuando aparqué el deporte me pregunté qué iba a hacer y a qué iba a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo. Muy pronto empezaron a surgir proyectos y oportunidades que me motivaban y a los que no era capaz de decir que no. También considero que este es el momento de aprender y de descubrir qué es lo que realmente me gusta y dónde puedo aportar un poco de valor. A día de hoy, probablemente el asesoramiento técnico a la Federación sea lo que más tiempo me ocupa. También estoy disfrutando mucho con el proyecto de La Unión. Es un proyecto que me acerca a un deporte que no conozco tanto como el mío, el fútbol (el equipo de fútbol del que forma parte junto a Jose Manuel Calderón, Rudy Fernández o Víctor Claver por medio de Players Hub).

Soy futbolero, pero todo ese mundo es nuevo para mí. Estoy descubriendo el impacto que tiene el fútbol y cómo, a través de un club como La Unión, se desarrollan muchos otros proyectos alrededor, especialmente en el ámbito educativo. Todo eso tiene un escaparate y una proyección que probablemente no tendría sin el equipo de fútbol. Estoy aprendiendo muchísimo e intentando aprovechar toda esa experiencia.

P. También está viviendo muy de cerca la irrupción del Hyathlon. ¿Cómo interpreta ese fenómeno?

R. Es el nuevo diamante en bruto que cae en manos de las federaciones internacional y nacional de triatlón. El núcleo sigue siendo el triatlón, pero recibimos esta noticia con optimismo y con ganas de aprovechar una modalidad y un modelo de competición que ya estaban generando muchísimo interés y moviendo a muchísima gente. Ahora el reto está en ordenar todo eso para que tenga sentido dentro de una federación como la de triatlón, que se entienda como una oportunidad y se reciba de forma positiva.

Estoy convencido de que terminará enriqueciendo todo el ecosistema del triatlón. Habrá gente que practique únicamente deportes híbridos, pero que más adelante encuentre en el triatlón otro objetivo. Y también ocurrirá al revés: triatletas que, en un momento de su vida en el que el compromiso que exige el triatlón es muy grande, encuentren en el Hyathlon una forma de seguir teniendo un reto deportivo. Creo que son buenas noticias.

Mario Mola, en plena competición en 2019. / BAS CZERWINSKI / EFE

P. Siempre ha mostrado interés por las finanzas y por entender cómo funciona la economía. ¿De qué manera le ha ayudado esa visión en su carrera deportiva y tras la misma?

R. Creo que interesarte por cómo funciona la economía y cómo funcionan las empresas te da una visión mucho más amplia y te ayuda a entender situaciones que, si solo piensas en el deporte desde una perspectiva puramente romántica, quizá no comprenderías.

Podemos poner el ejemplo del propio triatlón. Cada vez es más complejo organizar determinadas competiciones, sobre todo las más pequeñas. Si alguien que solo piensa en el deporte escucha hablar del Hyathlon, puede sentir que llega un invasor a su mundo. Sin embargo, creo que también debemos ser capaces de reconocer las virtudes que tiene.

Si gracias a eso conseguimos sumar a más gente, generar más oportunidades y atraer a más participantes, al final terminará beneficiando a los dos mundos. A los deportes híbridos, porque les da una oficialidad y más oportunidades para sus deportistas profesionales, y también al triatlón, porque todos acabaremos nutriéndonos de más competiciones, más eventos y más retos.

P. Para terminar, ¿a qué aspira ahora Mario Mola, tanto como persona como profesional?

R. Igual que respondía cuando competía y me preguntaban por mis objetivos deportivos: a seguir disfrutando de lo que hago e intentando vivir el día a día. No quiero obsesionarme demasiado con dónde estaré o qué haré dentro de unos años. Ahora mismo siento que estoy en el lugar en el que me habría gustado verme hace cinco o seis años. Quiero aprovechar esta etapa para seguir aprendiendo y para conocer todo lo que hay detrás de la competición. Después, el tiempo dirá. Si uno trabaja para tener las herramientas que le permitan desenvolverse en distintos ámbitos, será el futuro el que marque el camino.