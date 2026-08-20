Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Diego Poncelet Campeón del mundo de skate downhill
Diego Poncelet, campeón a 130 km/h sobre un skate con un monje budista al lado: "Lo peligroso para mí es el conformismo"
El 'rider' español, que reinó en el mundial de descenso en monopatín dos veces, conversa con SPORT sobre lo que siente cuando afronta descensos imposibles que le han provocado más de 30 cicatrices
Diego Poncelet (Ciudad de México, 1999) convirtió una promesa íntima, formulada durante una lesión y un momento difícil, en el proyecto que ordenó su vida durante una década: ser campeón del mundo. Lo consiguió dos veces, en 2022 y 2023. El atleta de Red Bull, que estudió Relaciones Internacionales en King’s College London, renunció a la seguridad de una oferta laboral para intentar vivir de un deporte minoritario en el que el cuerpo ejerce de carrocería. Desde Mallorca, su lugar en el mundo, y con el cine como otra gran pasión, conversa con SPORT sobre el éxito, el miedo, la muerte, el conformismo y todo aquello que no se ve cuando se lanza por una carretera sobre una tabla a más de 100 km/h.
Pregunta. ¿Qué habría ocurrido con tu vida si, con 14 años, no hubieras visto a aquel hombre sobre una tabla en una rotonda de Suiza?
Respuesta. Lo he pensado muchas veces. Hace unos años me habría costado contestarte porque no lo tenía claro. Ahora creo que ya me habría metido en el cine, que es mi otra pasión. Cuando termine con el patín, quizá dentro de 10 o 15 años, nunca dejaré de patinar -eso lo tengo clarísimo-, pero puede que un día ya no sea mi profesión. Entonces entraré en el mundo del cine.
Cuando salí de la universidad - tuve dos opciones: incorporarme al mundo laboral, porque ya tenía una oferta, o intentar ser campeón del mundo. La decisión fue difícil porque este es todavía un deporte minoritario y suponía invertir mucho en algo que quizá no me permitiría sostenerme. La clave está en el verbo intentar. Si hubiera sabido que iba a ser campeón, no habría existido ninguna disyuntiva. Tenía que asumir la posibilidad de no conseguirlo y, aunque lo lograse, tampoco sabía si podría vivir de ello.
Tomé esa decisión y ahora estoy muy contento. He podido crear mi propio camino y soy consciente de que solo podía recorrerlo en este momento de mi vida. El cine puedo empezarlo dentro de 10 años, pero el patín es algo que tengo que hacer a esta edad.
Siempre les digo a los niños que tienen un sueño que el objetivo no debe ser tanto cumplirlo como la persona en la que se convierten durante el proceso. De otra manera, si lo consigues, te deprimes porque ya no tienes un propósito; y, si no lo logras, te quedas frustrado
P. ¿Disfrutaste de los diez años de camino hasta conseguir ser campeón del mundo?
R. La manera en la que emprendí ese camino fue a raíz de una lesión esquiando. Además, atravesaba un periodo un poco difícil de mi vida. Pensé: “Quiero transformar esto en algo positivo, así que voy a prometerme que, a partir de este momento, seré campeón del mundo”.
Hacer algo así es precioso, una bendición, pero también puede convertirse en lo contrario. Cuando te prometes algo, recorres ese camino sacrificando durante mucho tiempo todo lo demás. Si aún no lo hubiese conseguido, probablemente seguiría entrenando todos los días para competir. Ahí está la dicotomía.
Lo disfruté mucho y, sobre todo, aprendí muchísimo. Aprendí también a confiar en mí. Es algo que el deporte te enseña de una forma muy dura porque, si no eres el mejor, no hay apariencias ni forma de esconderte de la realidad.
Siempre les digo a los niños que tienen un sueño que el objetivo no debe ser tanto cumplirlo como la persona en la que se convierten durante el proceso. De otra manera, si lo consigues, te deprimes porque ya no tienes un propósito; y, si no lo logras, te quedas frustrado. El patín me dejó esa enseñanza: poder mirar atrás y pensar en cómo fui creciendo a través de todo esto.
P. Has sido campeón del mundo dos veces. ¿Qué sentiste con el primer título y qué cambió en el segundo?
R. La primera vez fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fue una carrera muy difícil y gané en la última curva de la final contra mi rival y amigo. El clímax fue enorme, no solo por aquella temporada, sino por los diez años que llevaba entrenando y luchando para conseguirlo. Fue excepcional.
Después apareció algo habitual en el deporte, y supongo que también en otros ámbitos: lo que se conoce como el síndrome del impostor. No terminas de creértelo. Piensas que quizá hubo suerte, recuerdas los momentos en los que las cosas podrían haber sucedido de otra manera y sientes que también existió una parte de azar en el hecho de ser campeón. Me surgió la necesidad -más que el deseo, diría que fue una necesidad- de volver a hacerlo.
Lo conseguí. Fue otra temporada de muchísimos sacrificios, de pensar únicamente en ello y estar realmente obsesionado, pero el sentimiento fue diferente. Recuerdo que al día siguiente estaba casi de mal humor. Creo que fue por darme cuenta de que quizá aquel ya no era tanto mi camino. Algo me estaba pidiendo una cosa diferente, pero yo seguía adentrándome cada vez más en él sin tener quizá buenas razones para hacerlo.
P. ¿Qué factores físicos y técnicos determinan el rendimiento en el descenso en skate?
R. Este deporte reúne factores muy distintos: la explosividad en la salida, la resistencia durante el descenso y mucha movilidad para adoptar esa posición tan extraña que es la nuestra. Después hay diferentes tipos de cuerpos. En mi opinión, en general, lo mejor es ser alto y más o menos delgado, porque puedes plegarte, convertirte en una especie de T y ser pesado sin dejar de mantenerte aerodinámico.
El objetivo del deportista de downhill es ganar peso sin que lo parezca; tener densidad, porque así la gravedad te lleva más rápido, pero el viento mantiene un buen flujo alrededor de tu cuerpo. Para mí, más que para otros, el entrenamiento de la mentalidad siempre fue fundamental. No se trata solo de manejar el estrés en competición, sino también de trabajar la coordinación, el equilibrio y el instinto. Esa es la diferencia entre la gente muy buena y la gente buena: las cosas que no se ven, lo invisible.
El deportista, como cualquier persona, alcanza sus mejores momentos en una zona de flow. Es cuando manda el inconsciente y tú le dejas hacer. Hay estudios que muestran que el inconsciente es capaz de procesar mucha más información que el consciente. Al trabajar el instinto o la coordinación, entrenas ese inconsciente, que para mí es lo más importante de todo.
Tengo por lo menos 30 o 40 cicatrices. Me gusta decir que son como un mapa de mi recorrido. Son mis tatuajes y las quiero mucho.
P. ¿Qué papel desempeñan la tabla y el cuerpo? ¿Sois, de algún modo, una misma carrocería?
R. Totalmente. También por mi amor a la Fórmula 1, digo que somos un poco la Fórmula 1 del monopatín. La principal diferencia es que la carrocería es directamente nuestro cuerpo. Eso mola muchísimo, porque sentir cómo el viento fluye alrededor de tu cuerpo a 130 kilómetros por hora es increíble. Te sientes abrazado por el viento. A ciertas velocidades puede volverse incluso violento. Puede ser más fuerte que tú y tirarte. Y, obviamente, también existe el riesgo: si te caes, no tienes una estructura que te proteja. Eres tú y ya está. Eso puede impresionar mucho.
P. ¿Cuánta piel original te queda después de tantas caídas?
R. Buena pregunta. No lo sé, la verdad, pero, si tuviese que darte una cifra, tengo por lo menos 30 o 40 cicatrices. Me gusta decir que son como un mapa de mi recorrido. Son mis tatuajes y las quiero mucho. Cuando me salió una cicatriz grande en la adolescencia me sentía un poco inseguro por tener esas marcas en el cuerpo, pero con el tiempo fui apreciándolas. Hasta tal punto que hace un año fui a la dermatóloga por otra cosa y quiso quitármelas. Tuve que decirle: “No, no. He tenido que pelear por estas cicatrices. Déjame conservarlas”.
P. El descenso es un deporte individual, pero hablas de la gente que te rodea como una familia.
R. Lo bonito del downhill es que hay personas de todas las clases sociales y de todas las edades. La primera vez que fui a patinar con mi tabla, sin saber lo que hacía, se me acercó un chico que ya era casi adulto. Yo tenía 14 años y él, 19. A esa edad impresiona mucho. Me dijo: “Tío, eres nuevo. Voy a presentarte a todo el mundo y podemos enseñarte a derrapar”.
Realmente es una familia. Al principio es local, son tus amigos del barrio, pero después se convierte en una familia internacional. Es algo muy bonito de estos deportes más pequeños: vaya donde vaya, tengo un lugar en el que quedarme. Y mis amigos patinadores saben que, si vienen a Mallorca, también tienen dónde alojarse.
Cuando le digo a la gente que hay un monje budista que me va abriendo carreteras, directamente no se lo cree. Cuando añado que tiene 70 años, ya alcanzamos la cumbre del surrealismo. Él formaba parte de la comunidad del skate de Mallorca cuando lo conocí y nos fuimos haciendo amigos
P. En esa familia aparece Joan, un monje budista de 70 años que te ayuda a abrir las carreteras. Es una figura singular. ¿Qué importancia tiene?
R. Cuando le digo a la gente que hay un monje budista que me va abriendo carreteras, directamente no se lo cree. Cuando añado que tiene 70 años, ya alcanzamos la cumbre del surrealismo. Él formaba parte de la comunidad del skate de Mallorca cuando lo conocí y nos fuimos haciendo amigos.
Me gustó mucho desde el principio porque es una persona totalmente única. Cuando eres joven, alguien así te hace pensar que tú también puedes ser único y desarrollar tu carácter sin preocuparte demasiado por las normas sociales. En ese sentido es un muy buen ejemplo.
No es un maestro religioso que me transmita un dogma. Más bien actúa en el mundo de una forma que me parece admirable y te inspira también a comportarte así. Tampoco es una relación unilateral. Es realmente una amistad.
P. Hablando de credos, ¿cuál es tu filosofía?
R. Es difícil resumir algo tan complejo. Me gusta pensar que no solo practico un deporte que, obviamente, es peligroso, sino que existe una conciencia que me impulsa a hacerlo. Y también ocurre lo contrario: esas experiencias me dan cosas en las que pensar. Es una especie de círculo.
La crítica más habitual es que me digan: “Eres un irresponsable y no te lo has pensado”. Yo respondo que es justo lo contrario: me lo he pensado tanto que eso me ha llevado a hacer estas cosas. También me preguntan si no le tengo miedo a la muerte. No, sería más bien al contrario. Le tengo tanto miedo que me impulsa a intentar vivir de la forma más intensa durante el poco tiempo que tenemos aquí. Se trata de alinear el pensamiento y la acción.
P. ¿Por qué está tan mal considerado el riesgo?
R. Probablemente, en parte, por el conformismo. Es más fácil hacer las cosas de una forma que ya está dentro de la costumbre. También creo que tenemos una mala visión del miedo. Es una pena, porque todos convivimos con él durante toda nuestra vida. La cuestión es si el miedo nos controla o si nosotros sabemos dominarlo.
Si sucede lo segundo, el miedo se convierte en una fuente de fuerza y de inspiración que te impulsa a ir más allá de tus propios límites. También me gusta decir que el miedo es un camino hacia el inconsciente. Te está indicando que tienes algo dentro, algo que quizá has dejado ahí demasiado tiempo y a lo que deberías echarle una mirada.
La crítica más habitual es que me digan: “Eres un irresponsable y no te lo has pensado”. Yo respondo que es justo lo contrario: me lo he pensado tanto que eso me ha llevado a hacer estas cosas. También me preguntan si no le tengo miedo a la muerte. No, sería más bien al contrario. Le tengo tanto miedo que me impulsa a intentar vivir de la forma más intensa durante el poco tiempo que tenemos aquí.
P. ¿Cómo es el efecto túnel que sientes durante un descenso?
R. Es increíble. Se parece a lo que decía sobre sentirte abrazado por el viento. Miras muy lejos y todo se vuelve borroso, tanto literal como simbólicamente, porque solo importa ese momento. Es como una meditación profunda.
Lo curioso es que, cuando vas a 130 kilómetros por hora, unas veces se te apaga la mente y otras puedes estar pensando en las cosas más aleatorias, porque el inconsciente se encarga de manejar lo importante. Tengo a Joan avisándome de que la carretera está libre. Si de repente me dice que hay una oveja en medio, mi parte consciente procesará esa información y decidirá qué hacer, pero el hecho de patinar ya lo tengo dentro. En ese sentido, supongo que Joan y yo compartimos un poco la experiencia: él como budista y yo como patinador.
P. ¿Trasladas ese efecto túnel a tu visión cinematográfica? ¿Buscas en las imágenes lo mismo que experimentas en los descensos?
R. Totalmente. El cine también es un lenguaje subconsciente, por cómo te impacta sin que necesariamente te des cuenta de lo que estás viendo. El cine que me parece menos interesante es el que resulta demasiado obvio.
Creo que hay una cita, quizá de Nietzsche, no lo recuerdo, que dice algo parecido a: “Odio deducir cuando puedo adivinar”. Pues eso: odio pasar por el consciente cuando puedo hacerlo por el inconsciente. Es muy bonita esa experiencia de estar patinando y sentirte de repente unido con el mundo que te rodea. También lo es ver en el cine algo que no puedes entender del todo, pero que quizá se quedará en tu mente y con lo que puedes llegar a soñar meses después. Te habrá impactado sin que te des cuenta.
P. ¿Quién te gustaría que rodase tu película?
R. Creo que Werner Herzog. Es mi referencia en el terreno de los documentales. Además, vi una entrevista suya en la que decía que había tenido suerte porque durante toda su vida se le había acercado gente loca para contarle sus historias y pedirle que las grabase. Pensé que, si hubiese nacido 40 años antes, podría haberle enviado un correo explicándole lo del patín y el monje budista. Seguro que ya estaríamos grabando algo.
P. ¿Crees que Nietzsche haría skate?
R. No lo creo, tío, porque estuvo muy enfermo durante toda su vida. Tenía migrañas y no creo que hubiese podido subirse a una tabla. Pero sí creo que admiraría el skate, porque encaja dentro de su idea de vivir y pensar peligrosamente, de ir siempre más allá de los límites.
También he tenido una reflexión propia, aunque supongo que conecta con esas filosofías. Me gusta la idea de vivir, por un lado, como si tuviese un segundo intento, con cierta indiferencia hacia mi autoconservación; pero, a la vez, siendo muy consciente de que es la muerte la que ennoblece la vida. El hecho de que no haya nada más detrás le da muchísimo valor.
Hay que vivir con cierta jovialidad, con una cierta desconexión respecto a ese hecho para poder disfrutar de verdad. Nuestros grandes ídolos fueron, en general, personas así. Los grandes hombres de la historia también tuvieron esa desconexión, no estaban completamente preocupados por su autoconservación. Si pensamos, por ejemplo, en el Che Guevara, buscaba constantemente una forma de ponerse en el peligro más intenso posible.
P. ¿No existe incluso más riesgo en tratar de conservar el statu quo -la vivienda pagada, la familia o un determinado colegio para los hijos- que en bajar a 140 kilómetros por hora?
R. Yo lo creo. Por eso digo que lo peligroso para mí sería el conformismo. Utilizo una especie de juego mental. Imagínate que sabes que algo no funciona en tu vida. El conformismo no es sostenible. Si te dicen que puedes vivir para siempre, que eres inmortal, pensarías: “Las cosas no pueden continuar así eternamente, tengo que cambiarlas ahora mismo”. Y, si te dicen que vas a morir mañana, responderías lo mismo: “Ya no hay tiempo, así que tengo que cambiar ahora”.
En ambos casos hay que cambiar las cosas si uno no se encuentra en una buena posición. El peligro puede estar incluso en la esperanza. La esperanza es algo muy peligroso porque te lleva a pensar que las cosas pueden cambiar por azar o por buena suerte, pero, en realidad, te mantiene en la misma situación.
Lo peligroso para mí sería el conformismo. Utilizo una especie de juego mental. Imagínate que sabes que algo no funciona en tu vida. El conformismo no es sostenible. Si te dicen que puedes vivir para siempre, que eres inmortal, pensarías: “Las cosas no pueden continuar así eternamente, tengo que cambiarlas ahora mismo”. Y, si te dicen que vas a morir mañana, responderías lo mismo: “Ya no hay tiempo, así que tengo que cambiar ahora”
P. Ahora estás algo más alejado de la competición. Ya has satisfecho aquellos deseos y retos. ¿Qué buscas?
R. A través de mis retos me gusta ponerme a prueba y poner también a prueba mis ideas. Es una forma de llevar la filosofía que me interesa a un contexto real, de comprobar si esas ideas son posibles o si yo soy lo suficientemente fuerte como para asumirlas hasta el final.
Voy a poner un ejemplo muy extremo que espero que nunca me ocurra. Uno de mis mejores amigos, Tem, tuvo un accidente patinando y se quedó en silla de ruedas. Le admiro mucho porque dice que no se arrepiente de nada y que, si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Eso es el amor en su estado más profundo.
Yo también pienso si, en caso de que me sucediese algo como a Tem, sería capaz de seguir afirmando la vida en su plenitud, de querer que todo volviese a ocurrir tal y como fue, como en la noción del eterno retorno. No lo sé. A un nivel más pequeño, voy aprendiendo y poniéndome a prueba todos los días.
P. ¿El patín es tu psicólogo?
R. Creo que sí, por lo menos cuando patino solo. Cuando voy en grupo no tanto, porque entonces estás como loco con tus amigos y simplemente disfrutas. Pero, cuando patinas solo, ocurre algo muy extraño. Te subes a la tabla y directamente piensas: “Ah, por esto surgió todo”.
Alrededor del patín puede haber muchas cuestiones administrativas: gestionar las redes sociales, preocuparte por tu propio bienestar... En el momento en el que te subes a la tabla, todas esas dudas desaparecen y piensas que estás en el camino correcto. Durante un descenso largo entras en esa meditación profunda. Te limpia un poco todas las preocupaciones y te da perspectiva sobre tu vida. Sin duda, debe de ser mi psicólogo.
P. Siempre vas cuesta abajo, pero ¿qué es lo que más cuesta arriba se te ha hecho en la vida?
R. No lo había pensado mucho. Probablemente, entenderme a mí mismo. Creo que es un problema común a todos los seres humanos: intentar comprender quiénes somos y cuál es nuestro camino.
En un plano más específico, quizá diría que las lesiones. Ver a amigos lesionarse y poder imaginarte a ti mismo en esa posición. Por suerte no me ha sucedido con amigos muy cercanos, pero ha muerto gente de la escena del patín. Como en cualquier deporte extremo, es algo que ocurre y resulta muy difícil de aceptar.
Existe un contraste extraño con esa idea de acercarte a la muerte: cuando sucede, duele tanto que, en realidad, es imposible aceptarla del todo. Siempre hay algo misterioso y más fuerte que nosotros.
Cada vez delegamos más en otra persona o en una máquina la responsabilidad sobre el hecho de estar vivos y tener que afrontar algún día nuestra propia muerte. Ese es también el problema del conformismo o de pensar que lo peligroso sería tener un trabajo normal. Mucha gente quizá no llega a darse cuenta del todo de que es responsable de su vida y de su muerte.
P. ¿Te sientes parte del mundo actual? ¿Cuáles son tus sentimientos de pertenencia?
R. Hay dos tipos de personas y lo percibo muy bien porque mi hermana, por ejemplo, es muy activista. Yo no estoy tan conectado con los temas actuales. Siempre he tenido un temperamento más filosófico, en el sentido de que lo que más me interesa son las cosas constantes, las que pueden verse a través de la historia, para intentar leer cuáles son sus rasgos más grandes.
Me siento muy conectado con eso. A veces tengo la sensación de que los griegos vivieron anteayer. Tengo esa capacidad de alejar la mirada y observar las cosas desde lejos. Mi impresión actual, sin entrar en una política concreta, es que vivimos un periodo muy difícil y muy nihilista, aunque la gente no se dé cuenta exactamente de lo que significa el nihilismo, más allá de esa visión general que lo relaciona con querer la muerte, cuando en realidad tampoco es eso.
Vamos a afrontar desafíos muy grandes con las redes sociales y con herramientas que nos permiten adentrarnos cada vez más en ese nihilismo. Cada vez delegamos más en otra persona o en una máquina la responsabilidad sobre el hecho de estar vivos y tener que afrontar algún día nuestra propia muerte. Ese es también el problema del conformismo o de pensar que lo peligroso sería tener un trabajo normal. Mucha gente quizá no llega a darse cuenta del todo de que es responsable de su vida y de su muerte.
P. Antes hablabas de seguir patinando durante 10 o 15 años. ¿Cómo te ves cuando en una tercera edad?
R. Creo que probablemente estaré en el cine, pero habrá que verlo. Siempre digo que me gusta la idea de tener una pasión tan grande que estés dispuesto a morir por ella. Con el patín, por el momento, tengo esa noción, aunque, como decía antes, es difícil asumirla realmente al cien por cien: estar dispuesto a darlo todo.
Con el cine también me gustaría poder hacer eso, estar dispuesto a morir por mi cine. Pero quizá un día ya habré hecho lo que quería y entraré en otra cosa. Quién sabe. No lo sé muy bien, pero me gusta estar siempre al límite de las cosas.
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