¿Cómo entrenar en verano de forma segura? Las pautas de alimentación e hidratación de ALDI y expertos en nutrición

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener el ritmo de los entrenamientos y cuidarse implica cambiar algunos hábitos. Según un estudio de la Academia Española de Nutrición y Dietética, ajustar el menú según la época del año es ya un hábito consolidado para 2 cada 10 personas que entrenan de forma regular en España, quienes mejoran su rendimiento priorizando frutas y hortalizas frescas en el carro de la compra.

Con el objetivo de que esta cifra siga creciendo y de que todos los deportistas tengan pautas seguras a mano, es clave ofrecer información que sirva de apoyo. Para dar respuesta a esta realidad, evitar bajones de energía y asegurar que el deporte en verano sea tan divertido como seguro, ALDI se une a la Academia Española de Nutrición y Dietética para ofrecer las claves del día a día en alimentación e hidratación. Como apoyo práctico, en la web de Nutriendo, de ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, se pueden encontrar artículos sencillos con la colaboración de profesionales para orientar a cualquiera a planificar sus menús deportivos también en época estival.

El dilema del deportista: ¿Agua o bebidas con electrolitos?

Una de las dudas más frecuentes al entrenar con calor es saber qué bebida elegir. La respuesta científica es clara y depende directamente de la duración de la actividad:

Para sesiones de menos de una hora: De acuerdo con investigaciones sobre comportamientos saludables y rendimiento, el agua sola es la fuente óptima y suficiente para recuperar la hidratación en actividades recreativas moderadas.

Para entrenamientos prolongados o climas extremos: Las bebidas con electrolitos y carbohidratos se convierten en grandes aliadas cuando el esfuerzo es muy intenso o la humedad es elevada, tal y como explican los estudios sobre rehidratación y fatiga. Reponer minerales como el sodio o el potasio es fundamental tras una sudoración muy abundante, ya que estos nutrientes ayudan a mantener una excelente respuesta muscular y previenen los calambres.

La estrategia de las tres fases: Nutrición antes, durante y después

Para que el cuerpo responda con energía al esfuerzo, los expertos sugieren estructurar las ingestas de forma estratégica:

La preparación previa: al menos 2-4 horas antes de comenzar, tomar alimentos de fácil digestión (pescados, pastas, huevos, tubérculos, frutas, hortalizas, etc.), y beber agua a intervalos regulares antes del ejercicio El mantenimiento: Durante el ejercicio, acostumbrar al organismo a pequeños sorbos de agua cada 15 o 20 minutos mantiene el ritmo sin pesadez. Recurrir a bebidas especiales en actividades de larga duración o alta intensidad La ventana de recuperación: Al finalizar, el foco se centra en reponer la energía, reparar tejidos y rehidratarse. Son clave los alimentos que aporten carbohidratos de rápida absorción como frutas frescas y agua, justo después, y en las siguientes horas, fuentes de proteína de calidad (lácteos, pescados, etc.), de carbohidratos (pastas, legumbres, tubérculos) y continuar con pautas de hidratación.

Más allá del menú, los especialistas recuerdan la importancia de coordinar los horarios con la naturaleza. Desplazar las sesiones hacia la primera hora de la mañana o el final de la tarde permite entrenar en un ambiente mucho más agradable. Asimismo, las frutas veraniegas con un alto porcentaje de agua (como la sandía, el melón o el melocotón) se convierten en el snack perfecto para antes o después del ejercicio, ya que refrescan al instante y aportan azúcares naturales que reponen la energía de forma inmediata.

Para ponérselo fácil a quienes buscan cuidar su cuerpo sin descuidar el bolsillo, ALDI ofrece en su lineal un surtido excelente de más de 170 frutas y verduras. La compañía siempre prioriza el origen nacional y los productos de temporada, perfectos para diseñar platos refrescantes y nutritivos al mejor precio.

El compromiso de ALDI con la divulgación nutricional

Esta iniciativa forma parte del compromiso continuo de ALDI con la divulgación alimentaria a través de su acuerdo con la Academia Española de Nutrición y Dietética. Fruto de esta colaboración, ambas entidades impulsan Nutriendo, de ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, un espacio digital concebido para acceder a la ciencia de la nutrición en el día a día de las familias mediante consejos fáciles, menús equilibrados y respuestas prácticas para una vida más saludable.

Además, la compañía colabora con el Comité Paralímpico Español (CPE) en el impulso de iniciativas que promueven hábitos de vida saludables, reforzando su compromiso con el bienestar y la educación nutricional de la población.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Es un error tomar bebidas isotónicas en cualquier entrenamiento veraniego?

Si la actividad física dura menos de una hora y es de intensidad moderada, el agua mineral es la mejor bebida para hidratarse. Las alternativas con electrolitos aportan su verdadero valor en entrenamientos exigentes de larga duración donde el desgaste por el sudor es muy alto.

¿De qué forma ayuda el surtido de frescos de ALDI a un deportista?

Cerca del 90% del contenido de las frutas y hortalizas, en especial las de verano, es agua, por lo que contribuyen a la hidratación junto con el agua de bebida. Además de aportar líquidos, contienen las vitaminas y minerales necesarios para reponer los nutrientes que el cuerpo consume durante la actividad física.

¿Cómo evitar los calambres musculares al entrenar con calor?

Los calambres suelen aparecer debido a un desequilibrio de minerales esenciales como el sodio o el potasio a causa de una sudoración intensa. Para mantener estos niveles en perfecta sintonía tras un ejercicio moderado, se recomienda enriquecer los platos con hortalizas frescas de temporada.

¿Qué hay que comer después de hacer ejercicio en verano?

La clave tras el esfuerzo es combinar la rehidratación líquida con nutrientes que repongan la energía y reparen los tejidos. A través de la plataforma de Nutriendo, de ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, los expertos sugieren opciones sencillas y completas como combinar lácteos frescos (queso o yogur) con un puñado de frutos secos o verduras frescas.

¿Se puede cambiar la dieta deportiva consultando solo canales digitales?

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Es una práctica habitual, pero los nutricionistas recomiendan contar con asesoramiento especializado para evitar carencias nutricionales y promover hábitos alimentarios saludables. Como apoyo educativo, ALDI ofrece en su web Nutriendo, de ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, artículos respaldados por profesionales para orientar al consumidor en la planificación de sus menús deportivos con total seguridad.