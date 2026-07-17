¡Enorme Kiko de las Heras!: Plata en el Europeo sub'18 y dos récords de España

La selección española abrió este viernes a lo grande su medallero en los Campeonatos de Europa sub'18 que se están disputando en Rieti con una histórica medalla de plata de Francisco de las Heras en 100 metros con dos récords nacionales.

España no había subido nunca al podio en las cuatro ediciones anteriores en la prueba más corta de la velocidad al aire libre, aunque el catalán Pol Retamal sí se colgó el bronce en 200 metros en la primera edición, en Tiflis 2016.

Esta excelente noticia abre otro abanico de ilusiones en una prueba que empieza a reverdecer después de tres lustros en los que la única figura solvente y regular fue Ángel David Rodríguez. Ahora están Guillem Crespí, Abel Jordán, Ander Garaiar y, en categoría femenina, Maribel Pérez, Jaël Bestué, Elena Guiu y Ericka Badeau Maseras.

El granadino 'Kiko' se presentó en Rieti con una mejor marca de 10.49, lograda este mismo año en los Campeonatos de España sub'18 en Castellón, donde logró el título. Era su segundo gran éxito del año, ya que también reinó bajo techo en 60 lisos en los Nacionales sub'18 en Antequera con un nuevo récord nacional (6.71).

Con 17 años cumplidos el pasado 11 de junio, el atleta del Club Atletismo Granada Joven rebajó su marca y fue segundo en la primera con 10.47. Por la tarde, maravilló para imponerse en la segunda semifinal con unos excelentes 10.39, batiendo el récord español sub'18 que compartían con 10.44 Alejandro Rueda, Alberto Gavaldá y Martín Rodríguez-Fraile.

Sin embargo, el discípulo de David Zurita aún tenía guardado algo en su mochila. Pese a tratarse de un velocista estilizado, De las Heras salió lanzado en la final con un estilo encorvado hasta que elevó la cabeza y se vació para acabar segundo con 10.36, su segundo récord nacional en menos de dos horas. Tan solo le ganó el británico Divine Iheme con 10.29.

Con 17 años recién cumplidos, 'Kiko' de las Heras se sitúa noveno en el listado español absoluto del año que encabeza Abel Jordán con los 10.10 que estableció a finales de mayo en Fayetteville en las eliminatorias de la NCAA. ¿Lo veremos el último fin de semana de julio en Málaga en los Campeonatos de España absolutos?

Fue la primera medalla para una delegación española que confía este sábado (9.05 horas) en el aragonés Gabriel González, quien parte con la mejor marca en la final directa de 5.000 metros marcha (19:57.58). El tercero por registros es el madrileño Marcos López con 20:31.29. La marcha está viva, por mucho que pese a Sebastian Coe, el cacique que preside World Athletics.