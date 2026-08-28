Basterra conduce a una heroica España a su tercera final mundialista

¡Enormes! España culminó sus pasos adelante de la mano del técnico Max Caldas con una trabajadísima victoria por 3-4 ante los coanfitriones Países Bajos con un 'hat trick' de 'Chefo' Basterra para romper una racha de 18 partidos sin ganar a los neerlandeses y regresar a una final mundialista 28 años después. Será la tercera. Las otras dos se saldaron con derrota. El rival en la final del domingo a las 16.30 horas será el ganador del Alemania - Argentina que se disputa este viernes a las 20.30 h.

Países Bajos - España (hockey hierba, Mundial masculino), 28/08/2026 MUNDIAL MASCULINO DE HOCKEY HIERBA NED 3 4 ESP Alineaciones PAÍSES BAJOS, 3 (0+1+0+2): Derk Meijer (p.), Jip Janssen (1, p.c,), Lars Balk, Jonas de Geus, Thijs van Dam, Thierry Brinkman, Justen Blok, Derck de Vilder, Floris Wortelboer, Duco Telgenkamp, Floris Middendorp -once inicial-, Jorrit Croon, Terrance Pieters, Tijmen Reyenga, Koen Bijen (1), Tjep Hoedemakers y Joep de Mol (1. p.c.). ESPAÑA, 3 (0+0+1+3): Luis Calzado (p.), Alejandro Alonso, Jordi Bonastre, Xavier Gispert, Marc Recasens, Borja Lacalle, Chefo Basterra (3, 1p.s.), Gerard Clapes, Marc Miralles, Pepe Cunill (1, p.c.), Bruno Font -once inicial-, Marc Vizcaíno, Marc Reyné, Joaquín Menini, Pol Cabré, Iñaki Zaldua y Nico Álvarez.

La puesta en escena de los actuales campeones olímpicos fue impresionante. Con una presión intensa y desborde (sobre todo por el centro y por la izquierda), los 'oranje' estuvieron a punto de adelantarse en una internada del capitán Thierry Brinkman que desbarató un enorme Luis Calzado. Jonas de Geus estuvo a punto de marcar en el 4' y también se topó con el barcelonés.

Tardó casi siete minutos España en aparecer en ataque y lo hizo en una buena acción de Pol Cabré. El partido se había tornado más parejo y un enorme 'Chefo' Basterra envió la bola rozando el poste a la salida de una falta justo más allá de la línea de 22.

José Basterra lleva siete goles en el Mundial / EFE

Así acabó el primer cuarto y el segundo se desarrolló por esos parámetros de superioridad neerlandesa, pero no tanta como en los primeros 10 minutos. Sin embargo, Koen Bijen se anticipó a la defensa española en el 22' y su desvío no pudo sacarlo Marc Recasens sobre la línea en el 1-0. Antes del descanso, Basterra disparó al lateral de la red.

Con el objetivo en el regreso del partido era no encajar otro gol en lo que parecía una nueva salida en tromba de Países Bajos, España se estiró tres dos bolas al área y un disparo de Pol Cabré en el 38' que desvió a córner Derk Meijer. Los 'Redsticks' estaban muy vivos y un desvío magistral de 'Chefo' Basterra se coló entre las piernas del meta neerlandés. ¡Empate!

Pol Cabré estuvo magnífico para evitar el primer penalti córner del partido en el 47', pero acabó llegando en la siguiente acción con un lanzamiento final de Jip Janssen al que respondió con los pies Luis Calzado. Ahí Xavi Gispert celebró una defensa en la cara de Duco Telgenkamp (no debió hacerlo) y fue derribado con una vergonzosa agresión.

Borja Lacalle, defendido por Koep de Mol / EFE

El neerlandés recibió una amarilla (10 minutos expulsado) y obviaron la acción del catalán, quien quizá mereció una verde. El partido se ponía de cara y Basterra remató a gol en el segundo palo el 1-2 a 10 minutos del final y contra 10. España forzó el primer penalti córner a 9:35 del final y Pepe Cunill estableció un balsámico 1-3 para los de Max Caldas. ¡Qué entrenador!

Países Bajos se lanzó con todo y Luis Calzado desvió con los pies un misil de Pieters y Nico Álvarez sacó un 'penalti stroke' en una cabalgada y un enorme Basterra anotó el 1-4 para irse a siete goles, a uno del argentino Tomás Domene y el sudafricano Mustapha Cassiem. Janssen recortó distancias desde el penalti córner en el 47'.

Los neerlandeses sacaron al portero para atacar con 11 (Tengelkamp debía volver a 1:23 del final), España se equivocó al pedir penalti stroke en una cabalgada de Borja Lacalle cuando sí era penalti córner. Hubo tres seguidos contra los Redsticks y el tercero derivó en un golazo de Joep de Mol a 1.01 del final. Ahí acabó todo. ¡A la final por tercera vez y 28 años después!