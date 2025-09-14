¡Enoc Solves, nuevo campeón del peso semipesado de WOW! Una leyenda consigue su corona

El Madrid Arena volvió a rugir con fuerza en una nueva velada histórica de las artes marciales mixtas en nuestro país de la mano de WOW. El evento número 22 de la compañía de la que es socio Ilia Topuria coronó a Enoc Solves como nuevo campeón del peso semipesado en el combate estelar de una jornada de muchas emociones y grandes momentos.

En uno de los 'highlights' de la velada, el reciente campeón de España y futuro de las MMA en nuestro país, Diego Esteche, se llevó la victoria de manera espectacular por sumisión vía mataleón ante Francesk Vataj en el tercer y último combate amateur de la noche. Demostrando un nivel de lucha espectacular y sumándole unas patadas de muchísimo nivel para firmar una de las grandes peleas de la noche.

La 'main card' llegaba por todo lo alto con la pelea entre Antonio "El Diamante" Fofirca y Erasmo Silva. A sus 22 años, Fofirca (2-0) salvó el combate con un ataque abismal a la pierna para forzar la finalización en el primer asalto y llevarse una victoria que le acerca a la carrera por la cinturón. Tras la actuación, hizo su aparición estelar el mejor peleador español de la actualidad, campeón del peso pluma y actual monarca del peso ligero de la UFC: Don Ilia "El Matador" Topuria.

Con el público ya encendido llegaba la coestelar entre Miguel Ángel "Colombo", en busca de su redención tras su dura caída ante Ibragimov, y Everton Cruz, dispuesto a aguar la fiesta del favorito de los aficionados. Y no pudo salirle mejor a "Colombo", que dejó más que demostrada su mejora en el suelo: una finalización descomunal por 'KO' vía ground and pound tras tomar a su rival en la montada alta y castigar sin piedad con un golpeo demoledor. Qué manera de volver a ganar.

UN CINTURÓN EN JUEGO

Después de mucha expectación llegó la pelea que todo el mundo quería ver: Darwin “El Noble” Rodríguez (18-6) frente a Enoc “Duerme Rusos” Solves Torres (28-11-1), quienes se disputaban hoy el cinturón vacante del peso semipesado. La rivalidad entre ambos peleadores viene de años atrás, cuando se hablaba de un posible enfrentamiento que finalmente no llegó a concretarse cuando Rodríguez era campeón en AFL. Esta noche, WOW lo hizo realidad en un duelo que muchos aficionados esperaban. Y no quedaron decepcionados.

Salió con ganas de demostrar Enoc pese a sus 41 años, gastando mucha energía y presionando a su rival con el objetivo de finalizar rápido la pelea. Y vaya si lo consiguió. El segundo asalto se acabó en un abrir y cerrar de ojos con el mataleón del veterano peleador tras colocarse sobre la espalda de un errático Darwin "El Noble" Rodríguez (que estaba a las puertas de la UFC) y finalizar la pelea. Una leyenda viva que consigue su merecida corona del peso semipesado. "Muchas gracias a todos por venir. Esto es MMA y voy a seguir trabajando, dijo a los micrófonos de 'WOW' tras finalizar la pelea.

TODOS LOS RESULTADOS DEL WOW 22

Darwin “El Noble” Rodríguez vs Enoc “Duerme Rusos” Solves Torres (ganador) - combate estelar por el cinturón del peso semipesado -

Miguel Ángel “Colombo” Lozano (ganador) vs Everton Cruz

Sebas Santana vs Ethan Burmingham (ganador)

Andrea Meneses (ganadora) vs Hayley Valentine

Roberto Mario Ionescu vs Willmar Quirama (ganador) - la revancha -

Antonio Fofirca (ganador) vs Erasmo Silva

Héctor Meco (ganador) vs Álex Sánchez

Diego Esteche (ganador) vs Francesk Vataj

Deivid Santana (ganador) vs Fernando de la Jara

Javier Otaduy (ganador) vs Dorian Jiménez