Los 'Enhanced Games', en mayo de 2026 con barra libre para el dopaje

¿Se dejarían cortar una falange por 200.000 euros? ¿Beberían un líquido potencialmente mortal por medio millón de euros? ¿Jugarían a la ruleta rusa con dos balas y cuatro huecos en una pistola con seis cámaras? Y, llevados al tema que nos ocupa... ¿Arriesgarían su vida por conseguir un logro deportivo como ya ha hecho el nadador Kristian Gkolomeev?

Esa última pregunta subyace en la revolucionaria competición que finalmente está programada para disputarse del 21 al 24 de mayo de 2026 en Las Vegas. Se trata de los Enhanced Games (Juegos Mejorados), un invento apadrinado por el multimillonario australiano Aron D'Souza que cuenta como 'padrino' con Donald Trump Jr., el hijo más bajito del presidente de Estados Unidos.

Arbitrariedad de la AMA

Durante todo el año pasado se sucedieron las informaciones sobre esta competición en la que no habría controles antidopaje, por lo que los deportistas podrán optar por tomar o inyectarse cualquier sustancia para mejorar su rendimiento con el único límite de su propia salud. Es decir, una vuelta a las 'farmacias andantes' de la antigua Unión Soviética y de la Alemania Democrática.

Justin Gatlin parece señalar que hizo trampas dos veces / EFE

En el fondo de todo subyace la arbitraria política que siguen desde su fundación la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Comité Olímpico Internacional (COI) y las diferentes federaciones con el dopaje. De permitir en su día competir a Justin Gatlin tras su segundo positivo a arruinar la carrera de la patinadora rusa Kamila Valieva por un error que cometió a los 15 años.

De hecho, cuando se sucedían los positivos de velocistas norteamericanos como el citado Gatlin, Ben Johnson, Asafa Powell, Nesta Carter (por su culpa Bolt perdió el oro olímpico en 4100 en Pekín'08) o Tyson Gay se hablaba ya sobre quién sería el más rápido del mundo con dopaje permitido. Otras decisiones también fueron lamentable, como anular el tercer control eludido por Chris Coleman que precedió a su oro en el Mundial de Doha'19 con 9.76.

Desigualdades

Todos estos deportistas compitieron con trampas contra el estadounidense Maurice Greene y el citado jamaicano Usain Bolt, una desigualdad que tratarán de eliminar los Enhanced Games... aunque por el lado contrario. Como es imposible asegurar que determinado deportista o el otro vaya completamente limpio, se eliminan todas las restricciones.

El primer anuncio llegó a comienzos del verano de 2023, con cinco deportes (atletismo, natación, halterofilia, gimnasia deportiva y deportes de combate). Se fijó inicialmente diciembre de 2024 como fecha y D'Souza habló de unos 2.000 atletas como cifra de posibles inscritos. Es decir, un puntapié en la boca de los valores que propugna el Comité Olímpico Internacional.

Aron D'Souza, el 'alma mater' de los Enhanced Games / INSTAGRAM

Semanas después se habló de una pequeña muestra a finales del año pasado como base para los futuros Enhanced Games, pero a medida que pasaban los días fueron creciendo las dudas... hasta que la pasada primavera se fijó mayo de 2026 como fecha para la primera edición con tan solo tres deportes en acción (atletismo, natación y levantamiento de pesas).

El Resorts World Las Vegas, ubicado en pleno 'Strip' entre el emblemático Caesars Palace y el gigantesco 'Strat' con sus 350 metros de altura será la sede de esta competición, que levantará polémica y sumará enemigos institucionales a medida que se acerquen esos cuatro días de competiciones.

Un 'referente' y... ¿seguidores?

Pongamos un ejemplo. Kristian Gkolomeev es un nadador nacido en Bulgaria que hizo una gran carrera como griego (su madre murió en el parte y de niño se trasladó con su padre a tierras helenas). Sus grandes éxitos son una plata en el Mundial de Gwangju'19, y un oro, una plata y dos bronces en Europeos, siempre en 50 libres. Además, ganó tres veces esa prueba en los Juegos Mediterráneos.

Desde que el estadounidense Tom Jager rompió en 1990 la barrera de los 22 segundos (21.98) y el galo Fréderik Bousquet nadó el largo a estilo libre en 20.94 en 2009, bajar de los 20 segundos empieza a ser un objetivo lejano. Hasta la fecha, el más rápido de la historia es el brasileño César Cielo Filho con 20.91. ¿Y Gkolomeev?

El grecobúlgaro es el 25º de la historia con la 93ª marca de todos los tiempos... hasta que decidió cruzar la acera una vez retirado y atacar el récord de César Cielo el pasado 22 de mayo sin controles antidopaje. ¡Y lo logró por dos centésimas con 20.89! Gkolomeev se llevó un premio de un millón de dólares (unos 870.000 euros).

"Desde pequeño he soñado siempre con ser el hombre más rápido del mundo. Han sido tres meses de trabajo muy duro. No es únicamente el hecho de batir récords, es también batir límites. Y los Enhanced Games me han proporcionado el equipo y los límites para conseguirlo", comentó tras su discutible hito.

De hecho, su logro ha animado a uno de los grandes libristas europeos de la última década, Ben Proud. El británico, plata en 50 libres en los Juegos de París tras el australiano Cameron McEvoy y dos veces campeón europeo (50 mariposa en 2017 y 50 libres en 2022), ha anunciado su participación con un 'mantra' sospechoso de que el dopaje "estará controlado".

Florence Griffith-Joyner murió antes de los 40 años / EFE

Que le pregunten a la diva estadounidense Florence Griffith-Joyner, tricampeona olímpica en Seúl'88 que conquistó el atletismo a finales de los 80 con sus largas uñas pintadas y con registros propios de atletas masculinos que aún siguen vigentes: 10.49 en 100 lisos y 21.34 en 200 metros. Murió con 38 años mientras dormía el 21 de septiembre de 1998, oficialmente por una asfixia durante una convulsión severa por epilepsia. No obstante, se ha escrito largamente sobre los efectos de posibles anabolizantes... aunque nunca dio positivo.

Otro detalle curioso. La semana pasada murió en Estados Unidos el ideólogo del 'laboratorio dopante' BALCO y protagonista del mayor escándalo de la primera década del siglo con el atletismo y el béisbol como afectados. Por sus manos sucias pasaron deportistas del nivel del velocista Tim Montgomery y de la velocista y saltadora de longitud Marion Jones. Victor Conte tenía 75 años.

¿Tendrá futuro?

Gkolomeev es el primer icono de los Enhanced Games, el primer límite que se rompe sin atender a las normas ni a los controles antidopaje. ¿Habrá alguien capaz de superar los 9.32 del jamaicano Usain Bolt en 100 lisos? ¿Y los 8,95 metros del estadounidense Mike Powell en longitud? ¿Y el récord más quimérico del atletismo, los 76,80 de la alemana democrática Gabriele Reinsch en disco?

Su ejemplo y el millón de dólares que se embolsó podrían convencer a deportistas de elite que no han llegado a ser grandes estrellas. "Si hay una línea que marca el dopaje, hay que llegar lo más al límite posible sin traspasarla jamás", decía hace años a SPORT uno de los médicos más reputados del deporte español.

Usain Bolt derrotó a varios atletas dopados / EFE

Pues no. Ahora los Enhanced Games imponen una nueva máxima que, llevada al extremo, sería algo así como 'dópate tanto como tu cuerpo pueda asimilar sin morir en el intento y gana a todos tus rivales que se presentarán en la misma condición'.

Dicho esto, la AMA, el Comité Olímpico Internacional, todos los comités nacionales incluyendo el Comité Olímpico Español y las agencias nacionales como la CELAD (Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte) redoblarán su campaña contra esta competición tan innovadora como peligrosa.

A todo esto, ¿han decidido ya si se dejarían cortar un dedo de la mano por 200.000 euros? Gkolomeev no lo hará, pero sí ha accedido a arriesgar su salud por un importante premio económico y por saciar su sueño de ser el nadador más rápido de la historia... con ayudas externas.

La AMA, a la guerra desde la trinchera

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que preside Witold Banka con un perfil mucho más político del que sería ideal, está dispuesto a ir a la guerra contra los Enhanced Games, pero lo hará con cierta cobardía, dando a otros las armas. El polaco ha llamado a la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) a que haga más para frenar esta competición.

El dirigente que se dejó engañar por unos pranksters' rusos (Vovan y Lexus) y que ya amenazó a quienes participasen en los 'Juegos de la Amistad' (siguen sin celebrarse en una apuesta fallida de Rusia) aprovechó un evento en Londres el pasado 31 de octubre para declarar que los Enhanced Games "son peligrosos y un evento irresponsable".

Witold Banka, un mal presidente para la AMA / WADA

"A veces no sabemos qué decir ante esta ridícula idea. porque desde un punto de vista ético y moral... ¿cómo es posible que alguien acepte competir tomando esas sustancias prohibidas. Va radicalmente en contra de lo que estamos haciendo. Espero que no se realicen, aunque hay gente muy adinerada que los patrocinan", añadió Banka.

Y ahí optó por lavarse las manos. "Nos gustaría que nuestros colegas de la USADA hiciesen más para asegurarnos de que no se celebren. Hay ciertas opciones que podemos abordar para convencer a la gente del peligro al que se exponen. Es responsabilidad de la USADA, porque la competición se desarrollará en Las Vegas", añadió. ¡Toma ya! Para pedir y exigir dinero a las Federaciones sí pasa a la acción Banka. Para exponerse... prefiere que lo hagan otros.