Los 'Enhanced Games', un capricho de niño rico y una vergüenza para el deporte

¿Se imaginan un Tour de Francia con bicis a motor? ¿O los 1.500 metros de natación en los Juegos Olímpicos con aletas? ¿O boxeo sin tener en cuenta los pesos ¿O un partido de baloncesto con cuatro canastas? Son ejemplos tan absurdos como la absurdidad de los 'Enhanced Games', el capricho de un multimillonario que felizmente se disputaron en Las Vegas con mucha más pena que gloria.

Aron D'Souza, empresario, abogado y emprendedor australiano de ascendencia china e india, llevaba tiempo rumiando unos Juegos Olímpicos paralelos en los que no hubiese ninguna restricción contra el dopaje. Quizá lo soñó viendo alguna de las entregas de Terminator o incluso el mítico Rambo que encumbró a Sylvester Stallone.

El promotor de esta iniciativa llevaba al menos tres años vendiendo humo, aplazando la primera edición, protagonizando ruedas de prensa en la que hablaba de un proyecto rompedor que contaría con los mejores deportistas del planeta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo su idea se iba encogiendo como una prenda de lana lavada a 90 grados o una sepia cocinada a la plancha.

El caso es que los primeros 'Enhanced Games' de la historia tuvieron lugar el pasado 24 de mayo en Las Vegas (Nevada) y el único récord lo estableció el nadador griego de origen búlgaro Kristian Gkolomeev en 50 metros libres con 20.81 en una piscina de tan solo cuatro calles. Subcampeón mundial de esa distancia en 2019 y oro en el Europeo de Belgrado en 2024, el 'crolista' nadó por debajo del récord mundial que posee el australiano Cameron McEvoy con 20.88.

Gkolomeev, uno de los escasos grandes deportistas que se unió al proyecto de D'Souza desde el inicio, se llevó el millón de dólares de bonus y 250.000 por la victoria. Sin embargo, unió su nombre eternamente al del sinsentido por poner en riesgo su salud. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero bien harían los organismos en prohibir la participación en 'competiciones regladas' a todos los deportistas que estuvieron en los 'Juegos del Dopaje'.

De todas formas, lo más vergonzoso llegó en los 100 lisos con Fred Kerley. El estadounidense, oro en el hectómetro en los Mundiales de Eugene'22 y en 4x100 en los de Budapest'23, cumple dos años de sanción desde agosto de 2025 por incumplir tres veces la necesidad de estar localizable. Su unión a los 'Enhanced Games' muestra que quizá el estar fuera del radar tenía 'truco'. Ganó con 9.97. ¿Y qué?

El caso de Kerley es uno más en una larguísima lista de velocistas estadounidenses que han recurrido a las trampas en la época reciente. El más sonado fue Justin Gatlin, un reincidente al que se permitió ganar el oro en los Mundiales de Londres'17. Junto a él, el sancionado Erriyon Knighton, Marion Jones, Tyson Gay y Sha'Carri Richardson (cannabis)... por no hablar de los Laboratorios Balco.

En Kenia ya van más de 200 positivos mientras Sebastian Coe, presidente de World Athletics, sigue mirando para otro lado. En las últimas dos décadas, los organismos tan solo se han movido para sancionar al deporte ruso por el supuesto dopaje de Estado que destapó Grigori Rodchenkov. Mientras tanto, iniciativas como las de D'Souza suponen un insulto al deporte, al entendimiento y a la lógica. Deberían ser perseguidas. Eso sí, la Agencia Mundial Antidopaje tendría que ser más seria.