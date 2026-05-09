La enésima decepción de Pablo Larrazábal: “La mala racha está siendo jodida”

Pablo Larrazábal (Barcelona, 1983) tenía muchas ilusiones depositadas en el Estrella Damm Catalunya Championship, pero volvió a salir ‘rana’ una semana más, algo que no quiere que sea algo habitual en estos momentos complicados de su carrera. “Ya me estoy acostumbrando a situaciones cómo ésta y eso es lo jodido”, decía un decepcionado Larrazábal que vuelve a perder un corte más y éste duele mucho más por hacerlo en casa.

Y es que el jugador del RCG El Prat ha disputado esta temporada 12 torneos y ha perdido el corte en ocho, seis consecutivos, algo a lo que no está acostumbrado un jugador de este nivel, el profesional que sigue en busca de la décima, aunque parece que vaya a costar ahora mismo. “El primer día jugué para hace cuatro o cinco bajo par, en el segundo día aguanté como pude….la semana que viene hay que ponerse de nuevo manos a la obra porque esto solo lo puede cambiar el trabajo”, decía.

No tiene claro si la solución es parar o seguir en el Tour, algo que parece tenerlo bastante claro. “Es que no tengo tiempo, tengo que empezar a sumar. Estoy el 241 en la ‘Race to Dubai’ y creo que sólo José María Olazábal está por detrás y que no ha jugado ni un torneo”, reflexionaba.

El barcelonés siente que su juego no es tan malo para no pasar cortes y luchar por ganar torneos / SPORT

"Hay calidad en mis golpes"

“Es jodido y complicado pero al final hay calidad y cosas buenas que se pueden coger como positivas, pero la racha está siendo jodida. ¿Como se puede cambiar? Pues no lo sé si es cuestión de jugar más o menos torneos, si tengo que cambiar algo…”

"El deporte tiene estas cosas...no nos vamos a pegar leches como en el vestuario del Madrid, igual es el tema”, decía exagerando. “Que mi mujer me pegue un par de puñetazos y a lo mejor despierto. No sé cual es la solución, pero en semanas como ésta hay que cogerlo en posito para acabar con +1.”

Pablo se sinceró a los micrófonos de Golf+ después de perder un corte más, aunque ahora en su club del RCG El Pratº / SPORT

Larrazábal pasó revista a su actuación en el RCG El Prat dónde empezó con una buena tarjeta de 70 golpes (-2) aunque decarriló el segundo día (+3) para fallar el corte (+1), uno más y éste, especialmente doloroso. “De tee a green he jugado bien pero cuando la pelotita no quiere entrar en el hoyo es complicado”reflexionaba el barcelonés de 42 años que parece estar ahora mismo en un agujero negro.

“No recuerdo pegar mejor del drive que en este momento, le estoy dando bien a los hierros, controlando las distancias muy bien. Antes ,quizá estaría -7. Estoy pensando en cosas que no debo dónde debe estar el corte y eso me bloquea, pero no creo que esté tan lejos”, dijo el barcelonés, que seguro seguirá luchando para que llegue lo antes posible ese décimo triunfo, y que su hijo lo pueda vivir njunto a su padre.