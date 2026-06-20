CULTURISMO
Empro Classic 2026 en Alicante: horarios y resultados de uno de los mejores campeonatos de culturismo en Europa
Cuándo es el Empro Classic 2026: consulta todos los participantes, los horarios y las claves del campeonato
Alicante se viste de gala para dar la bienvenida a la nueva temporada del culturismo en 2026 durante este fin de semana del 20 al 21 de junio con uno de los mejores 'shows' que tenemos en nuestro país: el Empro Classic, celebrado en el recinto VB Spaces.
El promotor Emilio Martínez se enorgullece en anunciar la cuarta edición de un evento considerado el más importante de Fitness y Culturismo en Europa desde que su fundador, Joe Weider, iniciara la leyenda en 1965. Por segunda vez, la serie Ben Weider se celebrará en Alicante.
A nivel competitivo, el certamen se presenta como una de las grandes citas del calendario en España. La prueba reunirá a atletas profesionales en un fin de semana clave para varias divisiones, con la mirada puesta en el circuito IFBB Pro y con duelos tan espectaculares como el de Ángel Calderón con Madelman en el regreso de la categoría 212 o la presencia de todo un Mr. Olympia como Mauro Fialho en Men's Physique.
Horario y dónde ver el Empro Classic 2026
Viernes 19 de junio de 2026
Registro para todas las categorías: 12:00 - 17:00
Sábado 20 de junio
09:00: Prejudging y finales
16:00: Prejudging y finales
Domingo 21 de junio
EMPRO Pro Show
10:00: Prejudging
16:00: Finales
Para seguir el evento en directo y por streaming (con calidad 4k), está disponible en PPV (Pay per View) con un precio de 24,90 euros a través de la web oficial del evento.
Categorías del Empro Classic 2026
El Empro Classic 2026 incluye las siguientes divisiones profesionales:
- Open Men’s Bodybuilding
- Open Men’s 212 Bodybuilding
- Open Men’s Classic Physique
- Open Men’s Physique
- Open Men’s Wheelchair Bodybuilding
- Open Women’s Bodybuilding
- Open Women’s Figure
- Open Women’s Bikini
- Open Women’s Physique
- Open Women’s Wellness
Participantes del Empro Classic 2026
Culturismo Masculino – Open
- Abdullah Al-Sairafi — Kuwait
- Dmitrij Anisimov — Suiza
- Nicolas Bernhardt — Alemania
- Andrea Bolzoni — Italia
- William Bonac — Países Bajos
- Kasozi Brian Drago — Países Bajos
- Roman Fritz — Alemania
- Daniel Goss — Italia
- Sasan Heirati — Reino Unido
- Edward Kargbo — Emiratos Árabes Unidos
- Lorenzo Leeuwe — Países Bajos
- Antoine Loth — España
- Justin Musiol — Alemania
- Emir Omeragic — Alemania
- Jonathan Pieter — Países Bajos
- Andy Scott — Reino Unido
- Behrooz Tabani Abarghani — Irán
- Kemal Topaloglu — Reino Unido
Culturismo 212
- Alberto Alonso Martinez — España
- Steve Benthin — Alemania
- Angel Calderon Frias — España
- Giovani Emeka — Irlanda
- Victor Alhan Galindo Casados — México
- Omar Ghafari — Palestina
- Jordan Gomes — Reino Unido
- Ervin Kovacs — Hungría
- Jury Kruber — Alemania
- Muzi Maluleke — Sudáfrica
- Ivan Martinez Roque — México
- Jose Maria Mete Bueriberi (Madelman) — España
- Elivelton Morais — Brasil
- Valentin Petrov — Bulgaria
- Raduti Petru — Rumanía
- Hilario Pinto — Portugal
- Artur Polutranko — Alemania
- Daniel Sticco — Italia
- Giuseppe Christian Zagarella — Italia
Classic Physique
- Danis Afari Rose — España
- Carl Asell — Suecia
- Ron Baechtlin — Suiza
- Rafel Beltran Arenillas — España
- Mauro Capela — Portugal
- Marc Castellano Polo — España
- Daniel Forster — Austria
- Juan Camilo Gamboa Gonzalez — España
- David Hroncok — República Checa
- Ross Hume — Reino Unido
- Jan Kascak — República Checa
- Ferran Minana Ibanez — España
- Redir Nerway — Suecia
- William Niewiara — Polonia
- Sajad Niknampour — Irán
- Jose Luis Parreno Martorell — España
- Oliver Prochazka — Eslovaquia
- Michele Reale — Italia
- Luca Reger — Alemania
- Esteban Smith — España
- Luis Sosa — México
- Artur Stawiak — Polonia
- Reiner Stimmler — Alemania
Men's Physique
- Andrea Amato — Italia
- Christian Ani — Alemania
- Dario Beloli — Italia
- Gerardo Cosimato — Italia
- Riccardo Croci — Italia
- Philippe Degila — Francia
- Happy Edodo Ogieva — España
- Ali El Khtabi — Francia
- Mauro Fialho — España
- Lorenzo Giachetti — Italia
- Jose Antonio Gil Ortega — España
- Tamas Godo — Reino Unido
- Gonzalo Goy — Argentina
- Simo Idrissi — Marruecos
- Mowafaq Ismael — Hungría
- Michael Kent — Reino Unido
- Pamuke Kisala — Alemania
- Douglas Lascano — Ecuador
- Rui Liu — Francia
- Victor Madrid — España
- Hidayat Maharramli — Azerbaiyán
- Scott Martin — Reino Unido
- Filipe Martins — Portugal
- Fernando Mesa Perez — España
- Andrea Mosti — Italia
- Gabriel Ogunmakin — Reino Unido
- Sandi Opresnik — Eslovenia
- Maksimilian Petrov — Bulgaria
- Jessy Pigury — Francia
- Luca Pistolato — Italia
- Giuseppe Riserbato — Italia
- Luiz Ernesto Santamaria Henao — Colombia
- Mohamed Abdelhaleem Shebl Abdelhaleem — Egipto
- Viktor Taskov — Bulgaria
- Oskar Tchorzewski — Polonia
- Dario Javier Teran Burgos — España
- James Walters — Reino Unido
- Tobias Wissmann — Alemania
- Rafal Zabawa — Polonia
Silla de Ruedas Masculino
- Gabriele Andriulli — Italia
- Will Anthony — España
- Antonio Matkovic — Montenegro
Culturismo Femenino – Open
- Anastasia Leonova — Rusia
- Martina Lopez — España
- Branka Njegovec — Croacia
- Hagit Seindlis — Israel
Women's Figure
- Desiree Alferes — Estados Unidos
- Elisa Battistini — Italia
- Caroline Francielly Caroline — Brasil
- Antonia Divers — Reino Unido
- Irene Donet — España
- Fabiana Ferreira — Portugal
- Anastasiia Hanzha — Polonia
- Vanessa Happle — Alemania
- Oksana Kaliuzhna — Ucrania
- Anna Kochkar — Rumanía
- Olga Novikova — Estonia
- Laura Ortolan — Italia
- Nina Paulus — Alemania
- Marie Peterhans — Francia
- Micaela Salvati — Italia
- Snezhana Vlahova — Bulgaria
Women's Bikini
- Anna Andrzejewska — Polonia
- Viktorija Ceceleva — Australia
- Diana Chumaieva — Moldavia
- Noemi Cosentino — Italia
- Antonietta Cozzolino — Italia
- Alessia Facchin — Italia
- Wiktoria Guzowska — Polonia
- Chantal Hill — España
- Jenna Itaranta — Finlandia
- Sarah Malta — Brasil
- Alisa Nemtinova — Rusia
- Alejandra Olivera — España
- Eva Roche — Irlanda
- Ester Sala Hernandez — España
- Reda Slavinskaite — Lituania
- Kateryna Spievakova — Ucrania
- Rania Stamatiadou — Grecia
- Aneta Szoltysek — Polonia
- Allison Testu — Francia
Women's Physique
- Nikki Beattie — Reino Unido
- Julia Cabarcos — España
- Silvia Cuartero Martinez — España
- Karla Enrique Urbina — México
- Yasmina Gouaich — Francia
- Sandra Knezevic — Suiza
- Gabriela Linhartova — República Checa
- Susan Mathison — Estados Unidos
- Magui Alejandra Parra Tamayo — España
- Martyna Pietka — Polonia
- Tanja Schroder — Alemania
Women's Wellness
- Jennifer Afonso Luis — España
- Ece Gizem Atakul — Turquía
- Simone Cavalcante — Brasil
- Camila Costa — Brasil
- Marianna Di Carlo — Italia
- Lenia Fernandes — Portugal
- Paula Fernandez Lopez — España
- Chery Figueroa Calix — España
- Emma Gulding Jerrewing — Suecia
- Nataliia Korniiuk — República Checa
- Aurore Mercier — Bélgica
- Pernille Mindahl Rasmussen — Dinamarca
- Juliana Mota — Brasil
- Laura Mroczek — Austria
- Rosario Orihuela Hammadi — España
- Sara Gabriele Pereira — España
- Alicia Romero — España
- Carlotta Tonelli — Italia
- Chelsey Warnes — Reino Unido
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