Empro Classic 2026 en Alicante: horarios y resultados de uno de los mejores campeonatos de culturismo en Europa

Alicante se viste de gala para dar la bienvenida a la nueva temporada del culturismo en 2026 durante este fin de semana del 20 al 21 de junio con uno de los mejores 'shows' que tenemos en nuestro país: el Empro Classic, celebrado en el recinto VB Spaces.

El promotor Emilio Martínez se enorgullece en anunciar la cuarta edición de un evento considerado el más importante de Fitness y Culturismo en Europa desde que su fundador, Joe Weider, iniciara la leyenda en 1965. Por segunda vez, la serie Ben Weider se celebrará en Alicante.

A nivel competitivo, el certamen se presenta como una de las grandes citas del calendario en España. La prueba reunirá a atletas profesionales en un fin de semana clave para varias divisiones, con la mirada puesta en el circuito IFBB Pro y con duelos tan espectaculares como el de Ángel Calderón con Madelman en el regreso de la categoría 212 o la presencia de todo un Mr. Olympia como Mauro Fialho en Men's Physique.

Horario y dónde ver el Empro Classic 2026

Viernes 19 de junio de 2026

Registro para todas las categorías: 12:00 - 17:00

Sábado 20 de junio

09:00: Prejudging y finales

16:00: Prejudging y finales

Domingo 21 de junio

EMPRO Pro Show

10:00: Prejudging

16:00: Finales

Para seguir el evento en directo y por streaming (con calidad 4k), está disponible en PPV (Pay per View) con un precio de 24,90 euros a través de la web oficial del evento.

Categorías del Empro Classic 2026

El Empro Classic 2026 incluye las siguientes divisiones profesionales:

Open Men’s Bodybuilding

Open Men’s 212 Bodybuilding

Open Men’s Classic Physique

Open Men’s Physique

Open Men’s Wheelchair Bodybuilding

Open Women’s Bodybuilding

Open Women’s Figure

Open Women’s Bikini

Open Women’s Physique

Open Women’s Wellness

Participantes del Empro Classic 2026

Culturismo Masculino – Open

Abdullah Al-Sairafi — Kuwait

Dmitrij Anisimov — Suiza

Nicolas Bernhardt — Alemania

Andrea Bolzoni — Italia

William Bonac — Países Bajos

Kasozi Brian Drago — Países Bajos

Roman Fritz — Alemania

Daniel Goss — Italia

Sasan Heirati — Reino Unido

Edward Kargbo — Emiratos Árabes Unidos

Lorenzo Leeuwe — Países Bajos

Antoine Loth — España

Justin Musiol — Alemania

Emir Omeragic — Alemania

Jonathan Pieter — Países Bajos

Andy Scott — Reino Unido

Behrooz Tabani Abarghani — Irán

Kemal Topaloglu — Reino Unido

Culturismo 212

Alberto Alonso Martinez — España

Steve Benthin — Alemania

Angel Calderon Frias — España

Giovani Emeka — Irlanda

Victor Alhan Galindo Casados — México

Omar Ghafari — Palestina

Jordan Gomes — Reino Unido

Ervin Kovacs — Hungría

Jury Kruber — Alemania

Muzi Maluleke — Sudáfrica

Ivan Martinez Roque — México

Jose Maria Mete Bueriberi (Madelman) — España

Elivelton Morais — Brasil

Valentin Petrov — Bulgaria

Raduti Petru — Rumanía

Hilario Pinto — Portugal

Artur Polutranko — Alemania

Daniel Sticco — Italia

Giuseppe Christian Zagarella — Italia

Classic Physique

Danis Afari Rose — España

Carl Asell — Suecia

Ron Baechtlin — Suiza

Rafel Beltran Arenillas — España

Mauro Capela — Portugal

Marc Castellano Polo — España

Daniel Forster — Austria

Juan Camilo Gamboa Gonzalez — España

David Hroncok — República Checa

Ross Hume — Reino Unido

Jan Kascak — República Checa

Ferran Minana Ibanez — España

Redir Nerway — Suecia

William Niewiara — Polonia

Sajad Niknampour — Irán

Jose Luis Parreno Martorell — España

Oliver Prochazka — Eslovaquia

Michele Reale — Italia

Luca Reger — Alemania

Esteban Smith — España

Luis Sosa — México

Artur Stawiak — Polonia

Reiner Stimmler — Alemania

Men's Physique

Andrea Amato — Italia

Christian Ani — Alemania

Dario Beloli — Italia

Gerardo Cosimato — Italia

Riccardo Croci — Italia

Philippe Degila — Francia

Happy Edodo Ogieva — España

Ali El Khtabi — Francia

Mauro Fialho — España

Lorenzo Giachetti — Italia

Jose Antonio Gil Ortega — España

Tamas Godo — Reino Unido

Gonzalo Goy — Argentina

Simo Idrissi — Marruecos

Mowafaq Ismael — Hungría

Michael Kent — Reino Unido

Pamuke Kisala — Alemania

Douglas Lascano — Ecuador

Rui Liu — Francia

Victor Madrid — España

Hidayat Maharramli — Azerbaiyán

Scott Martin — Reino Unido

Filipe Martins — Portugal

Fernando Mesa Perez — España

Andrea Mosti — Italia

Gabriel Ogunmakin — Reino Unido

Sandi Opresnik — Eslovenia

Maksimilian Petrov — Bulgaria

Jessy Pigury — Francia

Luca Pistolato — Italia

Giuseppe Riserbato — Italia

Luiz Ernesto Santamaria Henao — Colombia

Mohamed Abdelhaleem Shebl Abdelhaleem — Egipto

Viktor Taskov — Bulgaria

Oskar Tchorzewski — Polonia

Dario Javier Teran Burgos — España

James Walters — Reino Unido

Tobias Wissmann — Alemania

Rafal Zabawa — Polonia

Silla de Ruedas Masculino

Gabriele Andriulli — Italia

Will Anthony — España

Antonio Matkovic — Montenegro

Culturismo Femenino – Open

Anastasia Leonova — Rusia

Martina Lopez — España

Branka Njegovec — Croacia

Hagit Seindlis — Israel

Women's Figure

Desiree Alferes — Estados Unidos

Elisa Battistini — Italia

Caroline Francielly Caroline — Brasil

Antonia Divers — Reino Unido

Irene Donet — España

Fabiana Ferreira — Portugal

Anastasiia Hanzha — Polonia

Vanessa Happle — Alemania

Oksana Kaliuzhna — Ucrania

Anna Kochkar — Rumanía

Olga Novikova — Estonia

Laura Ortolan — Italia

Nina Paulus — Alemania

Marie Peterhans — Francia

Micaela Salvati — Italia

Snezhana Vlahova — Bulgaria

Women's Bikini

Anna Andrzejewska — Polonia

Viktorija Ceceleva — Australia

Diana Chumaieva — Moldavia

Noemi Cosentino — Italia

Antonietta Cozzolino — Italia

Alessia Facchin — Italia

Wiktoria Guzowska — Polonia

Chantal Hill — España

Jenna Itaranta — Finlandia

Sarah Malta — Brasil

Alisa Nemtinova — Rusia

Alejandra Olivera — España

Eva Roche — Irlanda

Ester Sala Hernandez — España

Reda Slavinskaite — Lituania

Kateryna Spievakova — Ucrania

Rania Stamatiadou — Grecia

Aneta Szoltysek — Polonia

Allison Testu — Francia

Women's Physique

Nikki Beattie — Reino Unido

Julia Cabarcos — España

Silvia Cuartero Martinez — España

Karla Enrique Urbina — México

Yasmina Gouaich — Francia

Sandra Knezevic — Suiza

Gabriela Linhartova — República Checa

Susan Mathison — Estados Unidos

Magui Alejandra Parra Tamayo — España

Martyna Pietka — Polonia

Tanja Schroder — Alemania

Noticias relacionadas

Women's Wellness