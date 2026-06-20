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CULTURISMO

Empro Classic 2026 en Alicante: horarios y resultados de uno de los mejores campeonatos de culturismo en Europa

Cuándo es el Empro Classic 2026: consulta todos los participantes, los horarios y las claves del campeonato

Empro Classic

Empro Classic / Youtube

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Iker Lloveras

Iker Lloveras

Alicante se viste de gala para dar la bienvenida a la nueva temporada del culturismo en 2026 durante este fin de semana del 20 al 21 de junio con uno de los mejores 'shows' que tenemos en nuestro país: el Empro Classic, celebrado en el recinto VB Spaces.

El promotor Emilio Martínez se enorgullece en anunciar la cuarta edición de un evento considerado el más importante de Fitness y Culturismo en Europa desde que su fundador, Joe Weider, iniciara la leyenda en 1965. Por segunda vez, la serie Ben Weider se celebrará en Alicante.

A nivel competitivo, el certamen se presenta como una de las grandes citas del calendario en España. La prueba reunirá a atletas profesionales en un fin de semana clave para varias divisiones, con la mirada puesta en el circuito IFBB Pro y con duelos tan espectaculares como el de Ángel Calderón con Madelman en el regreso de la categoría 212 o la presencia de todo un Mr. Olympia como Mauro Fialho en Men's Physique.

Horario y dónde ver el Empro Classic 2026

Viernes 19 de junio de 2026

Registro para todas las categorías: 12:00 - 17:00

Sábado 20 de junio

09:00: Prejudging y finales

16:00: Prejudging y finales

Domingo 21 de junio

EMPRO Pro Show

10:00: Prejudging

16:00: Finales

Para seguir el evento en directo y por streaming (con calidad 4k), está disponible en PPV (Pay per View) con un precio de 24,90 euros a través de la web oficial del evento.

Categorías del Empro Classic 2026

El Empro Classic 2026 incluye las siguientes divisiones profesionales:

  • Open Men’s Bodybuilding
  • Open Men’s 212 Bodybuilding
  • Open Men’s Classic Physique
  • Open Men’s Physique
  • Open Men’s Wheelchair Bodybuilding
  • Open Women’s Bodybuilding
  • Open Women’s Figure
  • Open Women’s Bikini
  • Open Women’s Physique
  • Open Women’s Wellness

Participantes del Empro Classic 2026

Culturismo Masculino – Open

  • Abdullah Al-Sairafi — Kuwait
  • Dmitrij Anisimov — Suiza
  • Nicolas Bernhardt — Alemania
  • Andrea Bolzoni — Italia
  • William Bonac — Países Bajos
  • Kasozi Brian Drago — Países Bajos
  • Roman Fritz — Alemania
  • Daniel Goss — Italia
  • Sasan Heirati — Reino Unido
  • Edward Kargbo — Emiratos Árabes Unidos
  • Lorenzo Leeuwe — Países Bajos
  • Antoine Loth — España
  • Justin Musiol — Alemania
  • Emir Omeragic — Alemania
  • Jonathan Pieter — Países Bajos
  • Andy Scott — Reino Unido
  • Behrooz Tabani Abarghani — Irán
  • Kemal Topaloglu — Reino Unido

Culturismo 212

  • Alberto Alonso Martinez — España
  • Steve Benthin — Alemania
  • Angel Calderon Frias — España
  • Giovani Emeka — Irlanda
  • Victor Alhan Galindo Casados — México
  • Omar Ghafari — Palestina
  • Jordan Gomes — Reino Unido
  • Ervin Kovacs — Hungría
  • Jury Kruber — Alemania
  • Muzi Maluleke — Sudáfrica
  • Ivan Martinez Roque — México
  • Jose Maria Mete Bueriberi (Madelman) — España
  • Elivelton Morais — Brasil
  • Valentin Petrov — Bulgaria
  • Raduti Petru — Rumanía
  • Hilario Pinto — Portugal
  • Artur Polutranko — Alemania
  • Daniel Sticco — Italia
  • Giuseppe Christian Zagarella — Italia

Classic Physique

  • Danis Afari Rose — España
  • Carl Asell — Suecia
  • Ron Baechtlin — Suiza
  • Rafel Beltran Arenillas — España
  • Mauro Capela — Portugal
  • Marc Castellano Polo — España
  • Daniel Forster — Austria
  • Juan Camilo Gamboa Gonzalez — España
  • David Hroncok — República Checa
  • Ross Hume — Reino Unido
  • Jan Kascak — República Checa
  • Ferran Minana Ibanez — España
  • Redir Nerway — Suecia
  • William Niewiara — Polonia
  • Sajad Niknampour — Irán
  • Jose Luis Parreno Martorell — España
  • Oliver Prochazka — Eslovaquia
  • Michele Reale — Italia
  • Luca Reger — Alemania
  • Esteban Smith — España
  • Luis Sosa — México
  • Artur Stawiak — Polonia
  • Reiner Stimmler — Alemania

Men's Physique

  • Andrea Amato — Italia
  • Christian Ani — Alemania
  • Dario Beloli — Italia
  • Gerardo Cosimato — Italia
  • Riccardo Croci — Italia
  • Philippe Degila — Francia
  • Happy Edodo Ogieva — España
  • Ali El Khtabi — Francia
  • Mauro Fialho — España
  • Lorenzo Giachetti — Italia
  • Jose Antonio Gil Ortega — España
  • Tamas Godo — Reino Unido
  • Gonzalo Goy — Argentina
  • Simo Idrissi — Marruecos
  • Mowafaq Ismael — Hungría
  • Michael Kent — Reino Unido
  • Pamuke Kisala — Alemania
  • Douglas Lascano — Ecuador
  • Rui Liu — Francia
  • Victor Madrid — España
  • Hidayat Maharramli — Azerbaiyán
  • Scott Martin — Reino Unido
  • Filipe Martins — Portugal
  • Fernando Mesa Perez — España
  • Andrea Mosti — Italia
  • Gabriel Ogunmakin — Reino Unido
  • Sandi Opresnik — Eslovenia
  • Maksimilian Petrov — Bulgaria
  • Jessy Pigury — Francia
  • Luca Pistolato — Italia
  • Giuseppe Riserbato — Italia
  • Luiz Ernesto Santamaria Henao — Colombia
  • Mohamed Abdelhaleem Shebl Abdelhaleem — Egipto
  • Viktor Taskov — Bulgaria
  • Oskar Tchorzewski — Polonia
  • Dario Javier Teran Burgos — España
  • James Walters — Reino Unido
  • Tobias Wissmann — Alemania
  • Rafal Zabawa — Polonia

Silla de Ruedas Masculino

  • Gabriele Andriulli — Italia
  • Will Anthony — España
  • Antonio Matkovic — Montenegro

Culturismo Femenino – Open

  • Anastasia Leonova — Rusia
  • Martina Lopez — España
  • Branka Njegovec — Croacia
  • Hagit Seindlis — Israel

Women's Figure

  • Desiree Alferes — Estados Unidos
  • Elisa Battistini — Italia
  • Caroline Francielly Caroline — Brasil
  • Antonia Divers — Reino Unido
  • Irene Donet — España
  • Fabiana Ferreira — Portugal
  • Anastasiia Hanzha — Polonia
  • Vanessa Happle — Alemania
  • Oksana Kaliuzhna — Ucrania
  • Anna Kochkar — Rumanía
  • Olga Novikova — Estonia
  • Laura Ortolan — Italia
  • Nina Paulus — Alemania
  • Marie Peterhans — Francia
  • Micaela Salvati — Italia
  • Snezhana Vlahova — Bulgaria

Women's Bikini

  • Anna Andrzejewska — Polonia
  • Viktorija Ceceleva — Australia
  • Diana Chumaieva — Moldavia
  • Noemi Cosentino — Italia
  • Antonietta Cozzolino — Italia
  • Alessia Facchin — Italia
  • Wiktoria Guzowska — Polonia
  • Chantal Hill — España
  • Jenna Itaranta — Finlandia
  • Sarah Malta — Brasil
  • Alisa Nemtinova — Rusia
  • Alejandra Olivera — España
  • Eva Roche — Irlanda
  • Ester Sala Hernandez — España
  • Reda Slavinskaite — Lituania
  • Kateryna Spievakova — Ucrania
  • Rania Stamatiadou — Grecia
  • Aneta Szoltysek — Polonia
  • Allison Testu — Francia

Women's Physique

  • Nikki Beattie — Reino Unido
  • Julia Cabarcos — España
  • Silvia Cuartero Martinez — España
  • Karla Enrique Urbina — México
  • Yasmina Gouaich — Francia
  • Sandra Knezevic — Suiza
  • Gabriela Linhartova — República Checa
  • Susan Mathison — Estados Unidos
  • Magui Alejandra Parra Tamayo — España
  • Martyna Pietka — Polonia
  • Tanja Schroder — Alemania

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Women's Wellness

  • Jennifer Afonso Luis — España
  • Ece Gizem Atakul — Turquía
  • Simone Cavalcante — Brasil
  • Camila Costa — Brasil
  • Marianna Di Carlo — Italia
  • Lenia Fernandes — Portugal
  • Paula Fernandez Lopez — España
  • Chery Figueroa Calix — España
  • Emma Gulding Jerrewing — Suecia
  • Nataliia Korniiuk — República Checa
  • Aurore Mercier — Bélgica
  • Pernille Mindahl Rasmussen — Dinamarca
  • Juliana Mota — Brasil
  • Laura Mroczek — Austria
  • Rosario Orihuela Hammadi — España
  • Sara Gabriele Pereira — España
  • Alicia Romero — España
  • Carlotta Tonelli — Italia
  • Chelsey Warnes — Reino Unido

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