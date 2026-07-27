Empordà Golf Club reúne a la élite empresarial del golf español en el Expansión World Corporate Golf Challenge

El Empordà Golf Club fue escenario el pasado 25 de julio de una nueva edición del Expansión World Corporate Golf Challenge España, una de las competiciones de golf corporativo más prestigiosas del calendario nacional, que reunió a 36 parejas representando a algunas de las empresas más importantes del país.

La jornada comenzó con un ambiente inmejorable y unas instalaciones presentadas en un estado excepcional. El recorrido lucía impecable, con calles perfectamente cuidadas y greens rápidos y nobles que permitieron disfrutar del golf en su máxima expresión.

Tras los últimos golpes de calentamiento, dio comienzo una competición marcada por la igualdad y el alto nivel de juego. Durante toda la jornada se sucedieron grandes golpes, putts decisivos y una intensa lucha por la clasificación, siempre dentro del excelente ambiente de compañerismo y relaciones empresariales que caracteriza al World Corporate Golf Challenge.

Ferran Martínez es uno de los embajadores del World Corporate Golf Challenge / WCGC

Ferran y Fidel Alonso, embajadores

Participaron en el evento los Embajadores de la WCGC, El ex-baloncestista Ferran Martínez y el Snowborder y presentador deportivo Fidel Alonso. Finalmente, la victoria fue para la pareja de CMG, integrada por Enrique Palau y Carlos Palau, que supo mantener la regularidad durante toda la vuelta para proclamarse campeona de esta edición y confirmar su excelente momento de forma.

Como es habitual en el circuito, la competición deportiva dio paso a un espacio pensado para el networking y las experiencias compartidas. En esta ocasión, los participantes pudieron disfrutar de una exclusiva Enigma Cask Experience de Ron Matusalem, una propuesta sensorial que permitió descubrir dos expresiones diferentes de un mismo ron elaboradas a partir de distintos procesos de crianza.

Tras la competición, hubo tiempo para el Networking en las instalaciones del club / WCGC

Guiados por un especialista de la marca, los asistentes participaron en una cata donde los aromas, las texturas y los maridajes fueron los protagonistas. Una experiencia original y cuidadosamente diseñada que permitió apreciar cómo la elección de la madera y el tiempo de envejecimiento transforman el carácter del destilado, convirtiendo la degustación en un auténtico viaje sensorial.

Empresa y golf

El evento concluyó en un ambiente distendido, reforzando el espíritu que ha convertido al Expansión World Corporate Golf Challenge en mucho más que una competición deportiva: un punto de encuentro donde el golf, la empresa, las relaciones profesionales y las experiencias exclusivas conviven en perfecta armonía.

Una edición que volvió a confirmar el excelente momento que vive el golf corporativo en España y que dejó un magnífico sabor de boca tanto por el nivel de la competición como por la calidad de una organización que volvió a estar a la altura de un torneo de referencia.