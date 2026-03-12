Empordà Golf acogerá el cierre del Santander Golf Tour 2026

El Santander Golf Tour inicia la undécima temporada consecutiva, que contará en la edición de este 2026 con un total de ocho pruebas, que acogerán diferentes campos de la geografía española y que cerrará en Empordà Golf, del 12 al 14 de noviembre.

El circuito profesional femenino fue presentado este jueves, en la sede de la Real Federación Española de Golf, con el presidente Juan Guerrero-Burgos, Victor Allende, director de Santander Private Banking España y Alicia Garrido, directora del circuito.

El Santander Golf Tour comenzará su calendario en Mediterráneo Golf (Castellón) con el Birdie Challenge, que se disputará los días 27 y 28 de marzo. Tras la cita inaugural, el circuito viajará hasta Golf Xaz (A Coruña) para celebrar la segunda prueba de la temporada los días 13 y 14 de mayo, antes de desplazarse al Club de Golf Larrabea (Álava), que acogerá la tercera cita del calendario los días 27 y 28 de mayo.

La RFEG acogió la presentación del Santander Golf Tour que alcanza la undécima edición / RFEG

Campos emblemáticos

El verano traerá consigo una de las competiciones más relevantes del año, el Campeonato de España de Profesionales Femenino, que se disputará del 16 al 18 de julio en el Club de Golf Castillo de Gorraiz (Navarra), un campo emblemático que acogerá por primera vez una prueba del Santander Golf Tour.

Tras el parón estival, el circuito retomará la competición en el Real Golf de Pedreña (Cantabria), donde tendrá lugar el tradicional torneo en formato dobles los días 23 y 24 de septiembre. A continuación, el Santander Golf Tour hará parada en Golf Santander (Madrid) para celebrar una nueva edición del Pro-Am Leyendas, una cita especial del calendario que reúne a algunas de las grandes figuras de este deporte.

Las profesionales españolas volverán al recorrido de Empordà Golf para la última prueba del calendario / D.Business

Old Course de Empordà Golf

La temporada concluirá con dos últimas pruebas en el tramo final del año. Zaudín Golf (Sevilla) acogerá la penúltima cita del calendario los días 28 y 29 de octubre en formato individual stroke play, mientras que el cierre del circuito tendrá lugar en Empordà Golf (Old Course, Girona) del 12 al 14 de noviembre, con la prueba co-sancionada con elLET Access Series, circuito satélite del Ladies European Tour.

“El golf femenino español atraviesa un gran momento y circuitos como el Santander Golf Tour son fundamentales para que las jugadoras sigan creciendo y puedan dar el salto a los grandes circuitos internacionales”, dijo Juan Guerrero Burgos, que agradeció el apoyo del Banco de Santander y a la empresa organizadora, ‘Deportes & Business' “por el magnífico trabajo que realizan y a todos los patrocinadores y campos de golf que hacen posible el proyecto”, finalizó el presidente de la RFEG.