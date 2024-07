Empoderamiento a través del deporte, clave para el bienestar de las mujeres

Más allá de sus beneficios físicos, el deporte es una herramienta integral que mejora la calidad de vida de quienes lo practican, pues no solo fortalece el cuerpo, sino que también proporciona bienestar social y psíquico, ofreciendo oportunidades para interactuar en comunidad y aliviar las tensiones, gestionando de forma más efectiva los desafíos diarios.

El deporte es un fenómeno en constante crecimiento. La encuesta sobre actividad física y deportiva en Cataluña muestra que el 48% de la población mayor de 16 años de la provincia de Barcelona lo practica en alguna de lasmás de 4.500 instalaciones deportivas o bien en el medio natural (playas, bosques, etc.) de la provincia. Sin embargo, el 40% de las mujeres no practican ninguna actividad física en comparación con los hombres, se registran menos licencias femeninas en el deporte federado y existe, en general, una menor participación de la mujer en estructuras deportivas profesionales (24% de mujeres frente al 76% de hombres).

Ante este escenario, la Diputació de Barcelona asiste, acompaña y coopera con las entidades locales de la provincia de Barcelona con la misión de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía mediante el impulso de la práctica deportiva, el mantenimiento de su red de instalaciones y la innovación de los servicios deportivos municipales. Y, específicamente para el público femenino, impulsa Dones i Esport, una línea de actuación destinada a promover programas de actividad física continuada y luchar contra el sedentarismo. Incorporando la perspectiva de género, pretende lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tanto en lo que respecta al incremento de la actividad deportiva, como a la incorporación de las mujeres en las estructuras directivas profesionales del ecosistema deportivo.

El 40% de las mujeres no practican ninguna actividad física, en comparación con los hombres.

El programa consta de 3 tipos de recursos: Económicos, que consisten en ayudas a los municipios para la organización de actividades deportivas prioritariamente para mujeres. Técnicos, con asistencia y acompañamiento en la elaboración de la documentación obligatoria para los municipios: el plan de igualdad de género en la actividad física y el deporte local, y el protocolo para abordar violencias machistas en equipamientos deportivos municipales. Y materiales, de apoyo a la organización de eventos deportivos para mujeres. 311 municipios de la provincia pueden optar a los recursos, a los que también se añaden las diferentes jornadas formativas que se organizan, como la Jornada sobre la igualdad de género en el deporte, y diferentes seminarios y cursos.

Son muchas las mujeres que se benefician de alguno de los programas deportivos ofrecidos por la Diputació de Barcelona en su red de instalaciones y servicios municipales. Participantes de las distintas disciplinas comparten su testimonio:

Baile deportivo en silla de ruedas – Luisa Huidobro

Con 14 meses, justo cuando empezaba a caminar, Luisa sufrió poliomielitis y desde entonces está en silla de ruedas. Esto no le ha impedido hacer deporte, y ha jugado al baloncesto en silla de ruedas durante toda su juventud. De hecho, fue el estar embarazada y no la silla lo que hizo que se perdiera los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 cuando muchos de sus compañeros de equipo sí fueron seleccionados para la selección española. A pesar de no formar parte de ello, se siente orgullosa de haber sido relevista de la antorcha paralímpica.

Ya con dos hijos, Luisa entró en contacto con la disciplina que ahora practica, el baile deportivo. Junto con su marido es varias veces campeona de Cataluña y de España en esta modalidad y recientemente han conseguido la tercera posición en la competición Dutch Para Dance, organizada en los Países Bajos por la World Para Dance Sport.

Fútbol femenino federado – Elisabet Navarlaz

Elisabet tiene 38 años y dos hijas. Siempre había jugado al fútbol, pero desde hace un año es jugadora y ayudante de entrenadora del primer equipo federado de chicas gitanas de España. El Club de Fútbol Tramontana de La Mina es un refugio en medio de un entorno difícil. Todo el mundo coincide en afirmar que los niños están mejor dentro del club que en cualquier otro lugar.

Elisabet dice que se ha avanzado, pero aún no es fácil que las chicas gitanas jueguen al fútbol, porque tienen que vencer muchos prejuicios. La visibilidad que ha conseguido el equipo les ha ayudado a superar barreras, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Matronatación - Aida Cortés

El equipo de matronas de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva ha diseñado un programa de actividad física en el agua para las mujeres embarazadas que ya han llegado al último trimestre de gestación. Una iniciativa con la que se busca incrementar los partos fisiológicos y mejorar la calidad de vida de las gestantes.

Son sesiones de 45 minutos que se realizan una vez por semana, y en las que se trabaja la flexibilidad y la elasticidad de la musculatura pélvica, la respiración, la coordinación y la fuerza gracias a la ingravidez y la flotabilidad, que permite la ejecución de con menos riesgo de carga en las articulaciones. Aida Cortés se unió a la actividad por recomendación de su comadrona y ahora asegura que es su día favorito de la semana. "Se hace mucha comunidad y es súper beneficioso", cuenta.

Gimnasia dirigida – Mari Carmen Carbó

El Ayuntamiento de Cornellà otorgó en 2017 el premio Mujer y Deporte a Mari Carmen por su participación en el programa Vine a fer esport salut! Nunca antes se había interesado por el deporte, pero al jubilarse, tras toda una vida como maestra, encontró en ello una liberación de la rutina y una salida de los espacios habituales del hogar.

El programa lleva ya 12 años en funcionamiento y ha ido creciendo hasta llegar a los casi 625 participantes que acumula hoy día. Mari Carmen destaca que los beneficios de la gimnasia dirigida no son solo físicos si no sobre todo emocionales. "Los encuentros en el parque son una forma de hacer red relacional, y para muchas mujeres mayores que han pasado su vida atadas a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, el deporte representa una manera de tener espacios propios, de iniciar nuevas amistades y, en definitiva, liberarse", explica.

Defensa personal femenina - Judith Sánchez

El Ayuntamiento de l’Ametlla del Vallés, con el apoyo de las áreas de Igualdad, Feminismos y LGTBI+ y de Deportes, puso en marcha en 2021 un curso de defensa personal femenina. La parte técnica está a cargo del Club Judo Bigues i Riells y se lleva a cabo en el gimnasio de la escuela Bertí en dos turnos, uno dirigido a chicas y un segundo para mujeres adultas.

Judith es médica, y su trabajo resulta a menudo estresante. Hace tres años llegó al programa de Defensa Personal Femenina buscando alguna actividad que pudiera conciliar con su horario y que le ayudara a liberar la tensión y la carga del trabajo y la familia. Ella nunca había sido muy deportista, pero ahora practica artes marciales y defensa personal porque le aporta seguridad y empoderamiento, pero sobre todo representa su momento de desconexión de la semana. "Las mujeres tenemos que hacer deporte para nosotras mismas, para que sea nuestro momento", dice.

Tiro con arco – Ramona Sanz

Una de las secuelas más frecuentes después de una operación de cáncer de mama con extirpación del pecho y ganglios es el linfedema, falta de drenaje que provoca la acumulación de líquido en el brazo, que se hincha y duele. Un estudio reciente del hospital Infanta Leonor de Madrid ha demostrado que practicar tiro con arco ayuda a reducir estos efectos y a mejorar el estado de las mujeres que lo practican.

Con el proyecto Flechas por la esperanza, el Club de Tiro con Arco Les Franqueses pone en marcha este programa para que las mujeres afectadas de cáncer de mama puedan practicar este deporte, que ayuda a mejorar la circulación linfática gracias a la contracción y relajación de los músculos. El tiro con arco ayuda, además, a reducir el estrés, fomenta el equilibrio emocional y mejora la calidad de vida de las mujeres que lo practican, al sentir que forman parte de una dinámica de grupo con pacientes en su misma situación.

Ramona Sanz participó en este programa y no puede estar más satisfecha. Para ella, lo más duro no fue el tratamiento oncológico, sino la recuperación. Sintió "como si no valiera nada, como si no pudiera hacer nada", cuenta. El tiro con arco no solo la ayudó físicamente, si no mentalmente. Y no imaginaba que se le daría tan bien. Volvió a sentirse útil y empoderada. Ahora, Ramona dice que no parará hasta competir.