Empieza la cuenta atrás para recuperar un campo de golf emblemático en Catalunya

El golf catalán recuperará a final de año uno de los campos emblemáticos de Catalunya, y que llevaba años en desuso. El Club de Golf Bonmont, en Tarragona, uno de los recorridos históricos del golf catalán, volverá a la actividad con sus primeros nueve hoyos a final de año tras un largo parón de años.

Las empresas impulsoras del nuevo proyecto, el Grupo Costa junto a Arum Group, han unido sus fuerzas para recuperar la instalación y con el objetivo de convertirla en un campo de referencia no solo de Catalunya y España, sino también de Europa.

En una presentación del ambicioso proyecto este sábado en Mont-roig del Camp, las dos empresas impulsoras presentaron el proyecto que tiene en mente devolver el brillo a la instalación deportiva, poner en marcha en hotel del recinto y convertirlo en un proyecto que va más allá del aspecto deportivo, para ser una referencia de la Costa Dorada, con el apoyo de la comunidad que la rodea y devolver el esplendor a ese recorrido del afamado Robert Trent Jones Jr, y que llevaba años en el olvido por problemas legales y de legado familiar.

Golf Bonmont volverá a ser una referencia después de ser uno de los mejores campos en el momento de su creación / SPORT

En funcionamiento total en 2027

El grupo aragonés Costa, liderado por Jorge Costa y el presidente de Arum Group, Jordi Robinat, presentaron ilusionados el nuevo Bonmont Golf Resort, que irá cogiendo forma a final de año con la puesta en marcha de los primeros nueve hoyos, y en 2027 está previsto que el hotel también entre en funcionamiento coincidiendo con la época estival, y los segundos nueve hoyos en el segundo semestre del año. Un trabajo que cuenta con la asesoramiento del ex presidente del PGA América, MG Orender.

Alfonso Vidaor, de Green Project, presentó los avances que se realizarán en el campo para que sea uno de los mejores de Europa / SPORT

Un trabajo de recuperación que cuenta con los mejores profesionales, entre ellos de la empresa Green Project, liderado por Alfonso Vidaor, que ya supervisa todo el trabajo de reacondicionamiento y que tiene como objetivo recuperar el recorrido, modernizando la instalación, un nuevo tipo de hierba que no necesite tanta agua reciclada, aunque conservando el espíritu del creador, uno de los mejores diseñadores de campos del mundo.

“A veces es necesario que algo muera para que renazca con fuerza, y eso vamos a hacer con el complejo de Bonmont”, dijo Jordi Robinat, presidente de Arum Group. que avanzó el calendario de la puesta en marcha del resort.

Apoyo institucional

El anuncio en el hotel del resort, contó con el apoyo de los alcaldes de Mont-roig del Camp i Pratdip, y también con la presencia del Conseller de Empresa i Treball, Miquel Samper, que se congratuló que un proyecto empresarial de este tamaño se ponga en marcha, pensando también en convertir la Costa Dorada en un destino de golf de primer orden junto a los campos que ya tiene la zona y en un momento dónde el golf vive con ilusión la llegada de la Ryder Cup 2031 en Girona.

La presentación contó también con el apoyo del presidente de la FCGolf, Ramon Nogué y parte de la Junta directiva, satisfecha que un campo histórico y de la calidad de Bonmont vuelva a la vida en una fecha tan cercana y que añada más campos de juego en un momento de clara efervescencia del golf en Catalunya.