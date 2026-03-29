El emotivo mensaje de Fernando Rivas a Carolina Marín tras su retirada: "Las rivales no pudieron frenarte, sólo las lesiones"

Las alegrías, los llantos de felicidad y los oros han protagonizado la carrera deportiva de Carolina Marín, considerada una de las mejores volantistas de la historia. En su palmarés siempre lucirá ese oro olímpico de Río 2016 y las tres coronas mundiales conseguidas.

La onubense vivió la parte dulce del deporte, pero también la amarga, con dos importantes lesiones que le privaron de engrosar con más medallas y títulos mundiales y europeos su colección particular. En vísperas del Europeo de bádminton, que se celebrará precisamente en Huelva -su ciudad natal- del 6 al 12 de abril, Marín optó por colgar la raqueta, escuchar a su cuerpo y no poner en riesgo su físico.

La carrera de la volantista andaluza no se entendería sin Fernando Rivas, el entrenador que le ha acompañado en ese dorado camino. El preparador de Marín quiso expresar todo su reconocimiento a su alumna y escribió un emotivo mensaje a través de las redes sociales, acompañado con fotografías de ambos durante diversos campeonatos.

"Hemos vivido todo: títulos, derrotas, pérdidas, lesiones que parecían imposibles y regresos que solo tú podías hacer realidad. Siempre hacia delante, siempre con esa valentía que te define. Por eso, incluso, en la decisión más difícil, has vuelto a demostrar quién eres: una luchadora capaz también de parar, de escuchar y de elegir su propio camino", recordaba el granadino sobre la mentalidad de su discípula.

Rivas agradecía el trabajo realizado por Carolina Marín estando a sus órdenes, desde sus inicios cuando llegó a Madrid "siendo una niña" a todos los títulos logrados a lo largo de su prolífica carrera. El preparador admitía que sólo las lesiones han frenado a la onubense, imparable sobre las pistas.

"Mi sensación ahora que todo ha pasado es que en esos momentos sólo te pudieron parar las lesiones y ninguna rival podría haberlo hecho. Nunca lo sabremos con certeza, pero yo sí lo siento así. Querías ser la mejor en todo, sin matices, sin concesiones. Pero con la inocencia de no saber los sacrificios que suponía y las elecciones de vida que implicaba. Y ahí nos encontramos: con esa ambición tuya y con mi sueño de algún día escuchar el himno español en la final de unos Juegos Olímpicos. En el camino crecimos juntos: como jugadora y entrenador, pero también como personas. Porque el deporte tiene mucho que ver con la vida", apuntaba Fernando Rivas en su mensaje.