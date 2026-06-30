Emotivo homenaje del COE a los olímpicos en Atlanta'96

El Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español (COE) acogió este martes un emotivo homenaje a los deportistas españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Tres décadas después, el COE reconoció el compromiso, el esfuerzo y el legado de una gran generación.

En aquellos Juegos Olímpicos, la delegación española estuvo integrada por 292 deportistas y logró una brillante actuación al conquistar 17 medallas (cinco de oro, seis de plata y seis de bronce), además de 36 diplomas (entre los ocho primeros clasificados). Al frente del equipo español en la ceremonia de apertura estuvo Luis Doreste, bicampeón olímpico en vela.

Aquella gran actuación colectiva española estuvo liderada por los oros del ciclista Miguel Indurain (contrarreloj en ruta), el 470 de vela con Theresa Zabell y Begoña-Vía Dufresne, el Tornado de vela con Fernando León y José Luis Ballester, el equipo masculino de waterpolo y la gimnasia rítmica (concurso completo por equipos).

Miguel Indurain ganó la contrarreloj y Fermín Cacho fue plata en 1.500 / COE

El acto reunió a grandes leyendas del olimpismo español en un ambiente cargado de emoción. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó el orgullo que supone rendir homenaje a quienes representaron a España con entrega y excelencia en la máxima competición deportiva internacional.

"Con el paso del tiempo te das cuenta de lo que fue Atlanta 1996. Después de 30 años, seguís siendo héroes del deporte español. Los resultados se quedan en Atlanta y son vuestros, pero los recuerdos son de todos y no se borrarán nunca. Sois auténtico orgullo", dijo el presidente del Comité Olímpico Español.

Más de 110 deportistas se dieron cita en la sede del COE, entre ellos la práctica totalidad de los medallistas de Atlanta 1996. Todos ellos recibieron un diploma conmemorativo por su trayectoria y por su contribución al deporte español.

Alejandro Blanco se emocionó durante el acto / COE

Javier Revuelta, olímpico en hípica y actual presidente de la Real Federación Hípica Española, ha tomado la palabra en representación de todos los olímpicos homenajeados para recordar, con emoción, el espíritu de aquella generación.

"Parece que fue ayer cuando caminamos juntos por Atlanta, pero ya han pasado 30 años. No puedo evitar que me invadan los recuerdos y las emociones. He visto a los mismos jóvenes que os dejasteis el corazón en los JJOO. La llama olímpica que se encendió en Atlanta, nunca se apagará", dijo.

Durante la entrega de los diplomas conmemorativos a los deportistas asistentes, Alejandro Blanco estuvo acompañado en el escenario por Victoria Cabezas, secretaria general del COE, así como por presidentes de federaciones deportivas españolas y miembros del Comité Ejecutivo de la entidad.