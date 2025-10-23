El emotivo discurso de Ilia Topuria junto a Isabel Díaz-Ayuso en Madrid: "Yo también he sufrido, me sentía solo, sentía mucho miedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y doble campeón mundial de la UFC Ilia Topuria han unido sus fuerzas este jueves con la firma del protocolo de colaboración para enfrentarse y decir 'no' a las drogas y el acoso escolar.

Este protocolo de actuación tiene entre sus objetivos concienciar a los alumnos sobre las consecuencias de consumir este tipo de sustancias y combatir el acoso escolar a través del deporte, hábitos saludables, charlas y diferentes talleres.

En su discurso, un emocionado Ilia Topuria ha narrado cómo tuvo que enfrentarse al acoso escolar de los "mayores" en los recreos del colegio y cómo tuvo el valor para contárselo a su hermano para "poner orden". "Yo también he sufrido en algún momento de mi vida el bullying. Me sentía solo. Sentía mucho miedo. Lo importante es no callarse", dijo.

En esta línea, el campeón también ha destacado la "responsabilidad" que para él supone la firma de este acuerdo, ya que "cuando uno accede a ser imagen de este tipo de acciones, no puede ser un actor pasivo y tiene que ser consecuente con la tarea que ha aceptado".

"Quiero dejaros un último mensaje: ninguno de nosotros es ni tan fuerte ni tan inteligente como todos nosotros, así que no estáis solos", ha añadido.

Por su parte, con el lema #LasDrogasDestrozanTuVida Isabel Díaz Ayuso ha agradecido al campeón mundial su colaboración, ha destacado su autenticidad y ha recordado que uno no puede ser libre si está preso de cualquier tipo de adicción, sea del tipo que sea, o está sufriendo acoso.

Además, la presidenta regional ha hecho hincapié en que las drogas es la peor de las adicciones posible: "Están detrás de todo (las drogas): de las agresiones en grupo, de los abusos sexuales, del sometimiento a bandas juveniles, a los robos con violencia o de la utilización de los niños y de los jóvenes en entornos de drogas (...) y también tienen mucho que ver con los accidentes de tráfico, demencias, depresiones (...)" ha concluido Díaz Ayuso.