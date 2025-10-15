Elsa Pataki (49 años) mantiene la forma con tan solo 20 minutos de ejercicio gracias al método Tabata: Qué es y cómo se hace

Elsa Pataki es una de esas personas para quien parece que el tiempo pasa más lento, ya que la actriz sigue manteniendo esa línea que solo se mantiene trabajando duro en el gimnasio semanalmente... ¿o no?

Nada más lejos de la realidad, la española que conquistó el corazón de Thor (Chris Hemsworth), prefiere lapsos cortos de tiempo para los ejercicios en lugar de dedicarle largas horas al deporte. De hecho, con tan solo 20 o 30 minutos de rutina es capaz de no perder el tono muscular y seguir con un aspecto jovial.

Elsa Pataky sobre su marido Chris Hemsworth: "Es diferente, claro. Al principio es todo pasión, pero luego..." / ·

"A partir de los 40 años hacer ejercicios de fuerza es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular asociada a las hormonas", ha indicado en alguna ocasión. Uno de los secretos es que no se toma el deporte como una etapa de la vida, sino que lo ha incluido en su día a día como un elemento más que debe hacer, como "una forma de vida", y va más allá de lo estético.

Además, anima a sus compañeros de reparto a seguir con su ejemplo y no deja de entrenar tampoco durante los rodajes: "Son rutinas muy sencillas de tan solo 20 minutos al día", explica. Para ello sigue una rutina específica llamada 'método Tabata', que maximiza el esfuerzo y es conocido como el entrenamiento quema grasas o 'HIIT'.

Qué es el método Tabata

Tabata es un tipo de entreno que exige picos de esfuerzo mantenidos durante 20 segundos que se combinan con descansos de 10 segundos. Cada ejercicio contiene ocho rondas de medio minuto de serie (20-10), aunque también se puede ampliar hasta el minuto (40-20).

En total se habrá trabajado durante cuatro minutos cada uno de los ejercicios a una intensidad alta, consiguiendo poner el corazón a más revoluciones y propiciando la pérdida de grasa, gracias a que se acelera el metabolismo, y mejorando la capacidad aeróbica.

Elsa Pataki entrena con el método Tabata. / Instagram

La parte positiva de este tipo de rutinas, además de los efectos en el cuerpo si se mantienen durante cierto tiempo y existe una constancia diaria, es que ahorra mucho tiempo a sus practicantes en comparación con las rutinas tradicionales de gimnasio.

Además, no se necesita equipamiento específico ya que se centra en el movimiento del cuerpo, aunque sí que se pueden añadir pesos en etapas avanzadas. Entre algunos de los ejercicios que se pueden incorporar a este tipo de rutina se encuentran las flexiones, sentadillas, dominadas, 'burpees' y cualquier otro que provoque la activación cardiovascular.

No obstante, el ejercicio es solo una de las tres patas generales de la buena salud física y mental de las personas. Más allá de cansar el cuerpo, también hay que mantener una buena alimentación, sobre todo teniendo en cuenta las proteínas ante una industria que incentiva el consumo de hidratos de carbono y grasas saturadas, y un buen descanso.