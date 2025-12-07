Elena Congost firma la mejor marca mundial del año y nuevo récord de Europa en la Maratón de Valencia

La atleta paralímpica Elena Congost ha protagonizado una actuació històrica en la Maratón de València, firmando un tiempo de 2:54:36, registro que supone la mejor marca mundial del año y la segunda mejor marca de todos los tiempos en su categoría.

La corredora, referente internacional en la categoría T11/T12, completó la prueba manteniendo un ritmo medio de 4:08 min/km, demostrando una gran consistencia en todos los parciales. Su paso por la media maratón en 1:26:31 ya anticipaba un resultado de altísimo nivel, que finalmente se tradujo en un nuevo récord de Europa, consolidando a Congost como una de las grandes figuras del atletismo paralímpico.

Este logro llega en una de las maratones más prestigiosas del mundo, lo que da mayor relevancia a un resultado que vuelve a situar a Elena Congost en la élite mundial de la distancia. Su actuación en València no solo engrandece su trayectoria deportiva, sino que abre la puerta a nuevas metas en el panorama internacional.