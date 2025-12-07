Elena Congost firma la mejor marca mundial del año y nuevo récord de Europa en la Maratón de Valencia
Récord de Europa en categoría t11/t12
La atleta paralímpica Elena Congost ha protagonizado una actuació històrica en la Maratón de València, firmando un tiempo de 2:54:36, registro que supone la mejor marca mundial del año y la segunda mejor marca de todos los tiempos en su categoría.
La corredora, referente internacional en la categoría T11/T12, completó la prueba manteniendo un ritmo medio de 4:08 min/km, demostrando una gran consistencia en todos los parciales. Su paso por la media maratón en 1:26:31 ya anticipaba un resultado de altísimo nivel, que finalmente se tradujo en un nuevo récord de Europa, consolidando a Congost como una de las grandes figuras del atletismo paralímpico.
Este logro llega en una de las maratones más prestigiosas del mundo, lo que da mayor relevancia a un resultado que vuelve a situar a Elena Congost en la élite mundial de la distancia. Su actuación en València no solo engrandece su trayectoria deportiva, sino que abre la puerta a nuevas metas en el panorama internacional.
- Betis - Barcelona, en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports, hoy online
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Betis - Barça
- Flick, obligado a mover piezas en ataque contra el Betis
- Inter Miami - Vancouver Whitecaps, en directo: última hora y resultado de la final de la MLS 2025, hoy online
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri
- El 1x1 del Barça ante el Betis
- El Barça, en Sevilla tras un viaje accidentado
- Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses