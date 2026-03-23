FÚTBOL
Los madridistas de 'El Chiringuito' confían: puede llegar el doblete
El efecto Arbeloa impulsa al Real Madrid y reaviva la ilusión por el doblete en una temporada que entra en su fase decisiva
El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más vibrantes de la temporada. El cambio en el banquillo ha supuesto un giro notable: el equipo compite mejor, encadena buenos resultados y la afición vuelve a creer.
El ambiente es de optimismo, aunque todos coinciden en que ahora empieza el tramo decisivo, ese en el que se mide a los grandes rivales y donde se decide si el sueño del doblete, Liga y Champions, es realmente posible.
A partir de este contexto, El Chiringuito vivió anoche un debate intenso sobre el techo del equipo y el impacto inmediato de Álvaro Arbeloa.
Arbeloa reengancha al madridismo
Los comentaristas de El Chiringuito coincidieron en que el técnico ha devuelto energía, identidad y competitividad al vestuario.
"Arbeloa ha vuelto a conectar al madridismo. El Madrid ha jugado muy bien, han corrido, pelean como fieras", afirmaron Edu Aguirre y Tomás Roncero.
El equipo, que venía de semanas irregulares, ha mostrado una versión más reconocible en sus últimos compromisos, especialmente ante rivales de máximo nivel.
El Bernabéu vuelve a ver a su equipo
La sensación en el estadio también ha cambiado. Como comentó Roncero en el programa: “El Bernabéu ha reconocido a su equipo.”
Los tres últimos partidos, ante el Manchester City y el Atlético de Madrid, han reforzado la idea de que el Madrid vuelve a ser competitivo en los escenarios grandes.
Fernando Sanz aseguró convencido que: "Con la imagen que ha dado en los dos últimos partidos, para estar optimista y para ser muy optimista."
Un golpe de autoridad en Liga
El análisis de Jorge d'Alessandro fue claro: el equipo ha recuperado vida en la competición doméstica.
“La mejora del equipo es imparable. El Madrid ha pegado un golpe de autoridad. Está vivo en la Liga, que parecía que podía estar KO.”
El cambio de dinámica ha devuelto al club a la pelea por el título.
¿Doblete posible? El debate que encendió la noche
La gran pregunta que lanzó Pedrerol y que marcó la tertulia fue directa: "¿Puede ganar el Madrid de Arbeloa la Liga y la Champions?"
Las respuestas fueron contundentes:
Edu Aguirre lo tiene claro: "Va a pelear la Liga y la Champions, creo que puede ganarla."
"El Real Madrid ahora mismo es un equipo que tiene todos los registros para poder hacer la Liga y la Champions. Con argumentos no solo emocionales, sino futbolísticos", cerró Roncero.
El madridismo vuelve a creer. El equipo transmite, compite y convence. Pero también sabe que lo más difícil empieza ahora: los grandes duelos, la presión y los detalles que deciden títulos.
- Barcelona - Rayo Vallecano: resumen, resultado y highlights de LaLiga EA Sports
- Real Madrid - Atlético de Madrid: resumen, resultado y goles de Liga EA Sports
- El lío que Deco quería evitar en la portería del Barça: el dilema de fichar a Remiro
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- ¡El CTA se carga a Pulido Santana tras sus declaraciones sobre Real Madrid TV!
- Piernas frescas para LaLiga
- Histórico Pep Guardiola en el Manchester City: título número 40 en su carrera como entrenador y cierra brecha con Sir Alex Ferguson
- El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso