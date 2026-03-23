Los madridistas de 'El Chiringuito' confían: puede llegar el doblete

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más vibrantes de la temporada. El cambio en el banquillo ha supuesto un giro notable: el equipo compite mejor, encadena buenos resultados y la afición vuelve a creer.

El ambiente es de optimismo, aunque todos coinciden en que ahora empieza el tramo decisivo, ese en el que se mide a los grandes rivales y donde se decide si el sueño del doblete, Liga y Champions, es realmente posible.

A partir de este contexto, El Chiringuito vivió anoche un debate intenso sobre el techo del equipo y el impacto inmediato de Álvaro Arbeloa.

Arbeloa reengancha al madridismo

Los comentaristas de El Chiringuito coincidieron en que el técnico ha devuelto energía, identidad y competitividad al vestuario.

"Arbeloa ha vuelto a conectar al madridismo. El Madrid ha jugado muy bien, han corrido, pelean como fieras", afirmaron Edu Aguirre y Tomás Roncero.

El equipo, que venía de semanas irregulares, ha mostrado una versión más reconocible en sus últimos compromisos, especialmente ante rivales de máximo nivel.

El Bernabéu vuelve a ver a su equipo

La sensación en el estadio también ha cambiado. Como comentó Roncero en el programa: “El Bernabéu ha reconocido a su equipo.”

Los tres últimos partidos, ante el Manchester City y el Atlético de Madrid, han reforzado la idea de que el Madrid vuelve a ser competitivo en los escenarios grandes.

Fernando Sanz aseguró convencido que: "Con la imagen que ha dado en los dos últimos partidos, para estar optimista y para ser muy optimista."

Un golpe de autoridad en Liga

El análisis de Jorge d'Alessandro fue claro: el equipo ha recuperado vida en la competición doméstica.

“La mejora del equipo es imparable. El Madrid ha pegado un golpe de autoridad. Está vivo en la Liga, que parecía que podía estar KO.”

El cambio de dinámica ha devuelto al club a la pelea por el título.

¿Doblete posible? El debate que encendió la noche

La gran pregunta que lanzó Pedrerol y que marcó la tertulia fue directa: "¿Puede ganar el Madrid de Arbeloa la Liga y la Champions?"

Las respuestas fueron contundentes:

Edu Aguirre lo tiene claro: "Va a pelear la Liga y la Champions, creo que puede ganarla."

"El Real Madrid ahora mismo es un equipo que tiene todos los registros para poder hacer la Liga y la Champions. Con argumentos no solo emocionales, sino futbolísticos", cerró Roncero.

El madridismo vuelve a creer. El equipo transmite, compite y convence. Pero también sabe que lo más difícil empieza ahora: los grandes duelos, la presión y los detalles que deciden títulos.