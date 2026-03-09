Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo con 15 años

Egoitz Bijueska ha hecho historia proclamándose campeón del mundo de Park en el Mundial de Sao Paulo (Brasil). El skater de 15 años se ha convertido en el primer rider español en conseguirlo igualando además la mejor puntuación histórica en una ronda (95.83 puntos). Egoitz Bijueska ha demostrado no tener techo y se presenta como una apuesta firme para luchar por todo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Suma este oro mundial a su palmarés después de ganar la World Cup de Roma en el año 2024.

Por su parte, Julia Benedetti ha finalizado en el sexto lugar del mundo después de clasificarse para la primera final de su carrera. La skater coruñesa ha firmado una mejor ronda de 73.86 y seguirá compitiendo para estar en sus terceros juegos. Naia Laso fue la segunda mejor española en park terminando en 15ª posición. Además, Ceci Rendueles fue 35ª y Gadea Moja, 40ª. En la competición masculina, Danny León terminó 31º, Peio González, 34º, Alain Kortabitarte, 35º y Taiga Gimeno, 50º.

En la modalidad de Street, Daniela Terol ha sido la mejor española finalizando en un meritorio 10º puesto, seguida por Valentina Krauel en 31º lugar, Natalia Muñoz fue 33ª y Abbie Burns, 34ª. En la competición masculina, Luis Cabarcos fue 63º, Adrián Moreno, 67º y Daniel Moragues, 71º.

La selección española sigue mejorando sus resultados año tras año y llegará en su mejor momento a las pruebas preolímpicas. A partir de ahora, la mirada estará puesta en Los Ángeles 2028. La primera competición de clasificación preolímpica será del 7 al 21 de junio con la celebración de la World Cup de Roma.