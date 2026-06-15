Egoitz Bijueska conquista el bronce en Roma y confirma el gran momento del skateboarding español rumbo a Los Ángeles 2028

La selección española de skateboarding ha cerrado con nota su participación en la World Cup de Roma 2026, primera gran prueba puntuable del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. El gran protagonista de la jornada fue Egoitz Bijueska, que logró la medalla de bronce en la final masculina de Park tras firmar una espectacular puntuación de 93 puntos en una de las finales más disputadas de la temporada.

El rider vasco volvió a demostrar por qué es uno de los nombres propios del skateboarding internacional, completando una actuación sobresaliente que le permitió subir al podio junto al estadounidense Tom Schaar, y al japonés Issei Sakurai, vencedor de la prueba .

La medalla supone un resultado de enorme valor deportivo para Bijueska, que suma puntos fundamentales en la clasificación internacional y da un paso importante en el largo camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La jornada también dejó una destacada actuación de Naia Laso, que concluyó la final femenina en séptima posición con una puntuación de 61,44 puntos. La rider española había firmado una brillante competición durante toda la semana, logrando superar cuartos de final y semifinales para meterse entre las ocho mejores skaters del campeonato.

Aunque en la final no pudo reflejar todo el nivel mostrado en rondas anteriores, su presencia entre las finalistas confirma una vez más su posición entre las principales referentes internacionales de la disciplina y permite al Team ESP sumar puntos importantes en el inicio del nuevo ciclo olímpico.

La World Cup de Roma ha reunido a gran parte de la élite mundial del skateboarding y ha servido como primer gran examen de un proceso clasificatorio que se extenderá durante los próximos años hasta Los Ángeles 2028.

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Con un podio internacional para Egoitz Bijueska y un Top 7 para Naia Laso, el skateboarding español abandona Roma con un balance muy positivo y la certeza de que sigue siendo competitivo al máximo nivel mundial.