El ‘efecto’ Ryder Cup 2031 impulsa el mejor golf profesional en Catalunya

El golf profesional europeo tiene a Catalunya como protagonista estas dos semanas consecutivas después el acuerdo alcanzado para que patrocine un torneo anual en clubes catalanes hasta la Ryder Cup 2031.

El primero de esos torneos finaliza este domingo, el Estrella Damm Catalunya Championship, que ha resultado un éxito de participación con algunos de los mejores profesionales del DP World Tour y con una más que buena asistencia de espectadores las cuatro jornadas de juego.

El golf, sin duda, ha ganado protagonismo en Catalunya con la designación de la Ryder Cup 2031 en Camiral Golf (Girona), y debe tener continuidad los próximos años con un torneo anual del DP World Tour hasta la cita en Camiral Golf.

Un acuerdo que pretende impulsar el golf, especialmente entre los más jóvenes, un deporte que no ha gozado de popularidad pero que poco a poco va llegando a los aficionados y que cada vez quieren emular a jugadores como Jon Rahm, Sergio García o el barcelonés David Puig.

El golf ha ganado popularidad y muchos espectadores se han acercado al RCG El Prat / SPORT

Un torneo que tendrá continuidad el próximo año aunque cambiará de sede, y que viajará a Girona para disputarse en Empordà Golf Resort, y en el deseo de llevar el mejor golf profesional a todo el territorio catalán. La tercera parada será posiblemente Tarragona, en Infinitum Golf donde ya se disputa la final de la Escuela del DP World Tour

Llega el Hotel Planner Tour

Si el DP World Tour ha sido el gran protagonista esta semana en el RCG El Prat, la semana próxima continúa el golf de alto nivel en Fontanals Golf dónde llega el segundo circuito europeo, el Hotel Planner Tour, con la disputa del Challenge de Catalunya.

En esta edición, el torneo presenta un cartel de gran nivel, con la participación de tres ganadores de la presente temporada y hasta ocho de los diez primeros clasificados del ranking del HotelPlanner Tour, lo que eleva el nivel competitivo y garantiza una competición de máxima exigencia desde la primera jornada.

El Challenge de Catalunya se disputa esta próxima semana en Fontanals Golf / CHALLENGE

Entre ellos, han confirmado su participación el sudafricano MJ Daffue, ganador de dos torneos esta temporada y actual número uno del circuito, que esta semana está disputando el Estrella Damm Catalunya Championship, el británico Will Enefer y el también sudafricano MJ Viljoen, compitiendo esta semana en el HotelPlanner Tour de Italia, que ocupan la segunda y tercera posición del ranking, respectivamente.

En busca de la tarjeta del DPWT

La presencia de los tres primeros clasificados del circuito, junto a un nutrido grupo de jugadores situados en lo alto del ranking, convierte el torneo en una cita clave dentro de la temporada, con implicaciones directas en la lucha por las posiciones de acceso al DP World Tour.

Otra semana de juego para poder disfrutar deel mejor golf profesional, aunque en un marco completamente diferente como La Cerdanya y con jugadores de gran futuro y que ya miran hacia el circuito principal.