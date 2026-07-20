Edurne Pasaban: "Gracias a sentir miedo estoy aquí hoy"

Edurne Pasaban (Tolosa, 1973) es una de las grandes referencias del alpinismo mundial llegandose a convertir en la primera mujer en completar los catorce ochomiles, un hito histórico que la situó en la élite de un deporte extremo y profundamente exigente. Su trayectoria combina logros deportivos extraordinarios con una valentía poco habitual a la hora de hablar de salud mental, presión y vulnerabilidad, convirtiéndola en una voz imprescindible más allá de la montaña.

Minutos antes de recibir el Premio Woman SPORT, Pasaban llega como un símbolo de superación, honestidad y liderazgo femenino.

Echando la vista atrás, ahora que ya has hecho una gran carrera en el mundo del alpinismo, y incluso has sido la primera mujer en el mundo en completar los 14 ochomiles, ¿cómo ves tus inicios?

Vistos desde hoy, mis inicios me quedan muy lejos. Los percibo en un momento completamente distinto al que vive ahora mi deporte, el himalaísmo y el ochomilismo. Yo empecé en los años noventa y a principios de los 2000, cuando el alpinismo era un mundo minoritario, casi invisible, un deporte del que prácticamente nadie hablaba.

Recuerdo aquella etapa como la de una chica movida por una única pasión, las montañas, que un día se marcó un reto: acercarse a los 8.000 y tratar de escalarlos. Lo veo lejano, como si perteneciera a otra vida.

Siempre digo que he vivido dos vidas: aquella primera, dedicada a los catorce ochomiles, y esta otra, la que compartimos todos.

¿Y tus primeros recuerdos de la infancia están ligados a la montaña?

Sí, yo soy del norte, del País Vasco, y es cierto que allí existe una gran tradición de montaña. Mis padres me llevaban desde pequeña, aunque ellos no son alpinistas y en casa no tenía referentes en ese mundo. Pero crecimos rodeados de montes, y en el País Vasco todo el mundo sale a caminar, a hacer trekking, a disfrutar del entorno.

Recuerdo mis primeros pasos de la mano de mis padres. Pero a los 14 o 15 años ya me adentré en el mundo de la escalada, en un club de montaña, y ahí empezaron mis primeras experiencias: Pirineos, los Alpes, los Andes… hasta que finalmente llegó el gran salto a las grandes montañas del Himalaya.

Cuando yo empecé, el alpinismo estaba dominado por hombres.

¿Cómo viviste ser de las pocas mujeres, por no decir la única, en este entorno?

Difícil, muy difícil. Era un deporte completamente masculino. Llegabas a un campamento base para pasar dos o tres meses intentando escalar una montaña de 8.000 metros y eras la única mujer allí. No solo en tu expedición: podía haber cinco expediciones distintas y, aun así, la única mujer eras tú.

Te encontrabas en un entorno totalmente masculino y, además, siendo joven y sin experiencia. La primera vez que pisé una montaña de 8.000 metros tenía 24 años. Imagínate llegar al campo base con esa edad, una chavala de 24 años frente a una montaña de 8.000 metros, y escuchar comentarios del tipo: "¿Quién la ha traído hasta aquí?". Y yo pensaba: A mí no me ha traído nadie; he venido porque quiero estar aquí. Ese tipo de comentarios los escuchabas hacia ti, mientras que a tu lado había chicos de tu misma edad (24, 25 años) y a ellos nadie les decía nada.

NEP03. KANGCHENJUNGA (NEPAL), 18/05/09.- La expedición de la alpinista Edurne Pasaban ha invertido entre 14 y 16 horas en completar el trayecto entre el campo 4, situado a 7.800 metros, y la cima del Kangchenjunga, una ascensión "muy lenta" debido a la "extrema dificultad del terreno" y el fuerte viento. EFE/ ***SÓLO USO EDITORIAL*** / EFE

Abrirse camino en un mundo tan masculino no fue fácil, no lo fue.

Pero, viendo lo que lograste, te hiciste respetar pronto, ¿no?

Bueno, sí. Como todo el mundo, tuve que hacer mi camino, demostrar que valía para esto, escalar, trabajar y sostenerme ahí. Pero quizá hay partes de mi carácter que me ayudaron: cuando algo se complica, todavía me motiva más. Y sí, pronto empecé a abrirme paso, porque al final, cuando llegan los resultados…

¿Y qué sentiste al convertirte en la primera mujer del mundo y completar los 14 ochomiles?

Pues fueron muchas cosas a la vez. Por un lado, la satisfacción de haber completado los 14 ochomiles y de haber sido la primera mujer del mundo en conseguirlo. Y, por otro, una satisfacción distinta, más íntima: la de haber podido dedicar mi vida a un deporte tan minoritario como el nuestro y haber logrado que ese camino saliera adelante.

Porque un día decides apostar todo por esto, aun cuando nadie cree en ti. Y cuando digo nadie, es nadie: ni siquiera tu familia más cercana, porque al final este mundo es lo que es, y desde fuera cuesta entenderlo.

AN01. CIMA DEL ANNAPURNA (NEPAL), 18/04/2010.- La montañera Edurne Pasaban, ayer en la cima del Annapurna, con lo que la guipuzcoana ha conquistado ya su decimotercer "ochomil". EFE/ / EFE

Por eso, haberlo conseguido, haber podido vivir de lo que me apasionaba, creo que es mi mayor logro. Poder decir: he terminado viviendo aquello que me hacía feliz. Eso, para mí, lo es todo.

¿Qué ocurrió en 2006 para que decidieras parar y dieses ese clic de decir que necesitabas pedir ayuda?

Fue en el año 2006, en plena carrera deportiva. En ese momento, cuando ya empezaba a ser conocida en nuestro país, tenía resultados importantes y había escalado ocho ochomiles. Era una de las mujeres con más ochomiles del mundo y, en teoría, vivía ese momento idílico en el que piensas: ya está, este es el camino.

Pero justo entonces me encontré con algo que no esperaba. Nosotras nos profesionalizamos tarde, y yo estaba ahí arriba con 30 o 31 años. Y de repente me vi rodeada de amigas y de gente de mi entorno que llevaba una vida completamente distinta a la mía. Se casaban, pensaban en su futuro, en formar una familia, tenían hijos… Y yo seguía metida en la montaña, en el himalayismo, en escalar.

Esa presión social pesa mucho. A veces nos la ponemos nosotras mismas, pero muchas veces viene del entorno: ya debería tener una pareja, ya debería comprarme un piso, ya debería pensar en tener hijos. Todo eso yo lo veía lejísimos, muy lejos. Y además sentía que estaba en un entorno masculino donde los hombres podían seguir con su vida deportiva sin ser juzgados, pero a mí sí se me juzgaba.

Ahora, siendo madre, entiendo que si en aquel momento hubiera tenido un hijo, quizá no habría terminado los 14 ochomiles. Hoy analizo el riesgo de otra manera, lo veo todo distinto. Pero entonces, esa presión social me pudo. Me generó muchas preguntas para las que no encontraba respuesta.

VI Premios de la mujer en el deporte Woman Sport Foto: Dani Barbeito. alberto cerdan . edurne pasaban. premios . gala premios woman sport 2026. paisano 2026. hotel miramar / Dani Barbeito / SPO

¿Y crees que hoy en día la salud mental en el deporte se aborda desde una perspectiva más abierta y más normalizada?

Empezamos a hablar de ello, sí, pero aún no lo suficiente. Esto que cuento ocurrió en 2006; han pasado veinte años y, aun así, en aquel momento levantar la mano y hablar de salud mental era casi imposible. Yo lo viví en mi casa y en mi entorno, y aunque ahora se ha avanzado, sigue siendo un tabú.

Es verdad que en el deporte la figura del psicólogo o del psiquiatra está más presente, sobre todo en el ámbito profesional. Pero no nos engañemos: hace nada, literalmente hace cuatro días, una chica de 16 años que está a punto de convertirse en profesional me llamó porque no podía más. No podía más. Y cuando le pregunté si no tenía herramientas, me dijo que sí… pero que no. Porque todavía tiene miedo: miedo a fallar a su entrenador, a sus padres, a su entorno.

Ese miedo sigue ahí. Y demuestra que aún queda muchísimo camino por recorrer.

Y tras el parón que diste en 2006, volviste con más fuerza y coronaste varios 8.000 más, ¿cuándo llegó el momento de tu retirada como profesional necesitaste apoyo psicológico para gestionar ese duelo de qué voy a hacer ahora con mi vida, que ya no soy deportista o las herramientas que adquiriste en 2006 te ayudaron a transitar este duelo?

Las herramientas que tenía en 2006 me ayudaron muchísimo. Yo ya intuía el final de una etapa y había aprendido a prepararme. Sobre todo contaba con una herramienta muy poderosa: el autoconocimiento. Saber qué era lo que me hacía caer en ese agujero profundo, la necesidad de demostrar, de decir que sí a todo, esa dependencia de la aprobación y de la presión externa, me permitió identificarlo y empezar a gestionarlo.

Ese proceso de conocerme fue lo que un día me dio las herramientas para enfrentar lo que vino después de 2010. Eso no significa que no necesitara ayuda: tuve mi psicólogo y mis psiquiatras, por supuesto. Pero ese conocimiento de mí misma fue clave para poder sostenerme y afrontar todo lo que llegó después.

¿Y echas de menos la adrenalina de la alta montaña?

Muchísimo. Esto lo tengo clarísimo. Sí, soy muy feliz con la vida que tengo, con lo que hago y con el camino que he encontrado después. Me ha costado años llegar hasta aquí, encontrar ese "después" no fue fácil, pero ahora estoy contenta.

Aun así, echo de menos la adrenalina. Y creo que eso me faltará siempre.

¿Qué se siente cuando llegas a la cima de la montaña, a la cima de un 8000, y dices, ya está, lo he conseguido?

Bueno, esa es la pregunta que me haces tú y la que me hace muchísima gente. Todo el mundo se imagina que tiene que ser algo increíble: estás ahí arriba, con todo el mundo por debajo, viviendo ese momento soñado. Pero, como pasa con muchas cosas que imaginamos muy grandes, cuando por fin las conseguimos… no es exactamente como lo habíamos soñado.

NEP04. KANGCHENJUNGA (NEPAL), 18/05/09.- La expedición de la alpinista Edurne Pasaban ha invertido entre 14 y 16 horas en completar el trayecto entre el campo 4, situado a 7.800 metros, y la cima del Kangchenjunga, una ascensión "muy lenta" debido a la "extrema dificultad del terreno" y el fuerte viento. EFE/ ***SÓLO USO EDITORIAL*** / EFE

En un ochomil, cuando llegas a la cima, estás allí apenas unos minutos: diez, quince como mucho. Y son minutos llenos de nervios. Ponte los guantes, quítatelos, saca la foto, guarda esto, ajusta lo otro… Ese momento idílico que habías imaginado: voy a llegar, voy a llorar, voy a mirar el mundo entero desde arriba, desaparece. De repente piensas: ¿pero esto es?

Y además sabes que aún queda la bajada, que es durísima, y eres muy consciente de que el esfuerzo grande todavía no ha terminado. Por eso, aquel sueño perfecto que yo imaginé para mi primer ochomil… se cayó en cuanto puse un pie en la cima.

¿Y sentías miedo? ¿Y cómo lo gestionabas?

Sí, y creo que gracias a sentir miedo estoy aquí hoy.

Gestionar el miedo no es fácil, sobre todo para evitar que te bloquee. Sentirlo está bien; lo complicado es que no te paralice. Por eso escuchas tu instinto, intentas manejarlo y, si realmente sientes miedo de verdad, lo mejor es darte la vuelta. Porque si sigues adelante así, seguro que no va a salir bien.

En una de tus expediciones tuvieron que cortarte dos dedos de los pies y a la vez has visto morir a varios compañeros o varios otros alpinistas. ¿Tú has estado cerca de morir o de ver a alguien muy cercano tuyo morir?

Muchas veces. Por desgracia, muchas veces. En nuestro deporte el riesgo es altísimo y la muerte está siempre muy cerca.

Podría decirte que he perdido a catorce amigos de cordada. Catorce. Algunos estando yo allí, otros no, pero todos duelen. Y mucha gente, al escucharlo, se pregunta cómo volvemos. Porque, visto desde fuera, no tiene mucha lógica.

MADRID.- El montañero Juan Oiarzabal, y su compeñera de expedición, Edurne Pasabán, ambos en silla de ruedas, junto al director del programa "Al filo de lo imposible", Sebastián Alvaro, a su llegada al aeropurto de Madrid-Barajas. Los montaañeros se han adelantado al resto de la expedición, para posteriormente trasladarse a Zaragoza para ser tratados de las congelaciones que sufren en los pies. La expedición "Al filo de lo imposible" ha conseguido la cumbre del K-2 de 8.611 metros. EFE/Juan M. Espinosa. Juan Oiarzabal. Edurne Pasabán / JUAN M. ESPINOSA

Y es verdad: cuesta explicar por qué regresamos a la montaña cuando nos han amputado dedos, o cuando salimos cinco en una expedición y volvemos cuatro. Pero lo que hacemos nos apasiona, nos mueve, forma parte de nuestra vida. Y es difícil que alguien que no siente lo mismo pueda entenderlo.

Una vez, el padre de un amigo mío, que falleció delante de él, me dijo: "Edurne, la vida continúa, y la tuya tiene que continuar".

Cuando un padre que ha perdido a un hijo te dice eso, entiendes muchas cosas.

Y después de tantas expediciones y de tantos logros, ¿cuál dirías que es el aprendizaje más importante que te ha dejado la montaña?

Uf… La montaña me ha dejado muchísimos aprendizajes. Pero, si tengo que quedarme con uno, diría que el mayor ha sido la humildad. La montaña me enseñó a soñar en grande, a pensar en grande, pero siempre con los pies en la tierra, sabiendo cuáles son mis capacidades reales y dónde están mis límites.

¿Qué te motivó a crear la Fundación Montañeros por el Himalaya?

Pues mira, cuando vas tantas veces a un lugar como Nepal, al corazón del Himalaya, y ves cómo vive la gente allí, con tan poco y aun así dándotelo todo, llega un momento en el que sientes la necesidad de devolver algo. Pensé que la mejor manera de agradecer todo lo que me habían dado durante tantos años, y que me siguen dando cada vez que vuelvo, era ayudando directamente a las personas de allí.

GRA010. SAN SEBASTIÁN, 06/06/2015.- Fotografía facilitada por la Fundación Montañeros por el Himalaya, de la montañera vasca Edurne Pasaban que relata, en una entrevista con EFE, sus impresiones sobre su última estancia en Nepal, el país del Himalaya "al que tanto debe" y al que no ha dudado en ayudar "in situ" en cuanto tuvo conocimiento del terremoto que asoló a sus gentes. EFE/Maite H. Mateo ***SOLO USO EDITORIAL***. Edurne Pasabán / MAITE H. MATEO / EFE

En un país del llamado "tercer mundo", donde las necesidades son enormes, creo que la educación infantil es lo más importante. Es la base de todo. Si desde la Fundación podemos ayudar aunque sea a un solo niño de un pueblo remoto de Nepal, un niño que quizá tiene que caminar cinco horas para llegar a la escuela, o que deja de estudiar a los ocho años porque sus padres necesitan que trabaje cargando leña, y darle un futuro mejor a través de la educación… entonces estamos haciendo lo mejor que se puede hacer.

Das clases en el IE Business School y das conferencias por todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir?

Al final, en una empresa, los mensajes que transmito son las mismas herramientas que a mí me permitieron completar los 14 ochomiles con éxito. Y para mí éxito no significa solo alcanzarlos, sino poder estar aquí para contarlo. En una organización pasa lo mismo: no se trata únicamente de la ambición, sino de saber hasta dónde llegar, cómo llegar y con qué equilibrio. Comparto esas claves que a mí me llevaron a lograrlo.

En una escuela de negocios como el IE, cuando tengo delante a universitarios de 20 o 21 años, los mismos que cada año llevo de trekking a Nepal, intento transmitirles que vivimos en un mundo muy competitivo. Muchos quieren formarse para ser los mejores, para destacar. Y yo les enseño algo que considero fundamental: en la vida, a veces las cosas salen mal, y hay que aprender a gestionar la frustración.

Edurne Pasaban, premio Woman SPORT, entre Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, Beatriz Cossío, directora de Marketing de SVR y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa ibérica / VALENTÍ ENRICH - DANI BARBEITO

Hace apenas un mes, en Nepal, lo viví con ellos. No pudimos llegar al campamento que tenían en mente, a 5.500 metros, porque la montaña no nos dejó. Y vi escenas de frustración en chavales de 20 o 21 años que me hicieron pensar en todo lo que les espera, con la vida entera por delante. Por eso les insisto: que tengan sueños, que persigan su propio camino, pero que aprendan también a manejar los momentos en los que las cosas no salen como habían imaginado.