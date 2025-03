Edurne Pasaban, una carrera hacia la cumbre con muchos obstáculos

El 17 de mayo de 2010 la alpinista tolosarra Edurne Pasaban coronaba el Shisha Pangma y completaba así la hazaña de conquistar los 14 ochomiles, los 14 colosos extendidos entre las cordilleras asiáticas del Himalaya y del Karakorum. Era la primera vez en la historia que lo conseguía una mujer. Hasta ese momento, solo otras 20 personas lo habían hecho, todos ellos hombres.

Pasaban alcanzó la gloria en tan solo 20 expediciones y 9 años, desde su primera ascensión al Everest (23 de mayo de 2001) hasta la última del Shisha Pangma (17 de mayo de 2010) pero su relación con la escalada había comenzado mucho tiempo antes. Hija del País Vasco, la relación con la naturaleza es casi una forma de vida obligada y tras los paseos por el bosque con su familia, a los 14 años se unía a un club de escalada de su Tolosa natal. A los 16 ya hacía su primera incursión en el Montblanc y con 18 afrontaba ya cimas más lejanas como el Cotopaxi o el Chimborazo, en Ecuador. De ahí al Everest. Con 24 atacaba por primera vez esa mítica cima, aunque sin éxito. Fue entonces cuando comprobó la poca presencia femenina en las expediciones. "La primera vez que voy a montañas de 8.000 metros tenía 24 años, a la cara norte del Everest. En el campo base podría haber unas 100 o 120 personas entre gente local, sherpas y expedicionarios que veníamos de otros países. Era la única mujer que había", recordaba en Objetivo igualdad de 'RTVE'.

En 2001 con 28 años y siendo casi una desconocida en el sector, anotaba en su libro el primero de los 14 ochomiles, después de una visita fallida al Himalaya cuatro años antes.

Empezaba así el reto, sin prisa, sin metas que cumplir más allá que disfrutar del viaje. Un camino que se tornó oscuro en 2006 cuando una depresión llama a su puerta. "No encajaba en lo que la sociedad me pedía ser", explicaba en una entrevista a 'Relevo'. Una sensación que llevó a la montañera a encontrarse con 31 años sin un sentido concreto a su vida. Tras tocar fondo, pidió ayuda a su familia y después de un período en un hospital psiquiátrico consiguió salir de ese oscuridad que había llenado su vida y volover a su gran pasión, la montaña. En 2007, coronaba Broad Peak, su noveno ochomil. Después llegaron Dhaulagiri, Manaslu, Kanchenjunga, Annapurna y Shisha Pangma para ser la primera mujer en completar la gesta.

Invitada inesperada

Un camino largo que no estuvo exento de polémicas y competitividad. Los medios de comunicación convirtieron la gesta en un circo mediático con tres implicadas: Pasaban, la austriaca Gerlinde Kaltenbrunner y italiana Nives Meroi. Las tres iban apuntando cimas a su meta levantando expectación en su trayectoria cuando se unió una tercera ficha al juego: Eun-sun Oh (Miss Oh). La surcoreana apareció prácticamente de la nada y en unos pocos años consiguió alcanzar a las demás. Gerlinde y Nives se retiraban del tablero por diferentes motivos y Miss Oh coronaba antes que Edurne el último ochomil. Su nombre estaba llamado a entrar en los libros de historia pero su gesta era, cuanto menos, indemostrable. La surcoreana no contaba con pruebas gráficas en algunos de sus logros y eso dio el título de primera mujer en alcanzar los 14 ochomiles a la española.

Desafío 14+1

Un reto al alcance de muy pocos, que requiere destreza, pero también fortaleza mental y capacidad física para afrontar los desafíos que la montaña presenta. No era suficiente para Pasaban que decidió subir la apuesta. Quería ser la primera en hoyar los 14 ochomiles sin oxígeno adicional y para eso debía volver al Everest, (8.848m.), la montaña más alta de la Tierra, que ya había coronado unos años atrás. El proyecto se denominó 'Desafío 14+1' y acabó envuelto en polémicas y sin poder conseguir el objetivo. Pasaban se enfrentó a las acusaciones de otro montañista, Juanito Oiarzábal, que había tenido que ser rescatado por el equipo de la tolosarra durante su expedición. El alpinista acusó a Pasaban de mentirosa, después de que su entorno dejara entrever que el rescate había truncado la expedición.

Edurne negó que ese contratiempo hubiera sido clave para su no ascensión afirmando que ya habían tomado la decisión de volver al campo base antes de auxiliar al español. En una tensa rueda de prensa, la española lamentaba la imagen de la mujer en la montaña. "Dicen que siempre montamos follones. Estoy dolida y alucinada, no por las declaraciones sino por todo el daño que se hace a los que están a nuestro alrededor", explicaba, dando por zanjado el asunto.

Las circustancias privaron a la montañera guipuzcoana de poder alcanzar su reto pero en 2011 otra aguerrida montañera tomaba el testigo. Kaltenbrunne se convertía en la primera mujer en ascender los 14 sin oxígeno adicional.

Un tiempo después Edurne Pasaban, anunciaba su deseo de ser madre y se apartaba de las cordilleras, al menos por un tiempo. Con 43 años tenía a su hijo Max, al que le habla de sus expediciones y de su pasado como alpinista de élite.

En la actualidad, la tolosarra se dedica a dar conferencias motivacionales y a formar equipos, mientras colabora también con la empresa familiar, un alojamiento rural. No descarta regresar al Himalaya, aunque sin presiones, con cotas menos altas. Por el puro placer de reencontarse con la montaña y escribir un nuevo capítulo de su historia.