Edgar Salsas: “Cuando llegó Guardiola, Messi pasó de comer pizzas y lesionarse a tener una buena alimentación”

Edgar Salsas Boada (Barcelona, 1971) es uno de los responsables de la buena alimentación de hasta 28 deportistas que participarán en estos Juegos Olímpicos de París. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro y un sinfín de personalidades del deporte de élite llevan años confiando en él.

Pregunta: ¿Cuál es la fórmula de éxito de ‘Peix a Casa’ que ha atrapado a tantos futbolistas y deportistas de élite?

Respuesta: Nuestra empresa se dedica al servicio de pescado a domicilio envasado al vacío, todo personalizado. Hace aproximadamente dos años y medio, una jugadora que en ese momento jugaba en Segunda División en Osasuna, nos contactó para ver si le podíamos hacer toda la pauta que le presentaba su dietista, y ese fue el principio de todo.

¿Cómo funciona ese contacto con los deportistas?

Hay casos en los que es directamente nutricionista el que contacta. Hay clubes que ya ofrecen ese servicio, y a nosotros nos han contactado desde deportistas directamente, hasta los nutricionistas que llevan a los deportistas para que se lo hagamos. Últimamente también muchos representantes que ofrecen también nuestro servicio a sus representados.

Actualmente son muchas las mujeres deportistas que consumen ‘Peix a Casa’. ¿Son mayoría?

Efectivamente, la mayoría son chicas. Cuando empezamos con las chicas nos recomendaban a otras amigas y otras deportistas, pero nos dimos cuenta que en el deporte femenino están muy mal pagadas, con lo cual les cuesta mucho permitirse comprar pescado de buena calidad. Pensamos que una manera de apoyar al deporte femenino era colaborar con muchas de estas deportistas y ayudarlas en su nutrición.

Hablando de deportistas de élite… ¿Hasta qué punto una buena nutrición puede marcar la diferencia para un deportista de un nivel top?

El ejemplo que todos recordamos fue el de Leo Messi. Cuando llegó Guardiola pasó de comer pizzas a tener una buena alimentación, y pasó a no lesionarse. Yo creo que es un ejemplo muy claro, por eso la gran mayoría de los deportistas tienen un nutricionista y un fisio que les miran y les pautan exactamente lo que tienen que comer.

¿Cuál es el pescado favorito de los futbolistas?

Normalmente comen mucho salmón, que es una proteína muy buena en grasa. Es el que más les gusta. Tiene mucho Omega3 y es más saciante que, por ejemplo, el pescado blanco, como la merluza, la lubina o la dorada.

Has puesto el ejemplo de Messi, que frenó sus lesiones gracias a una buena alimentación. De Ousmane Dembélé se decía lo contrario, por su mala alimentación traducida en problemas físicos.

A medio plazo, un buen cambio en la alimentación se tiene que notar. Todos hemos hecho dieta en casa, hemos comido mal, nos hemos puesto a comer bien, luego hacemos deporte y te das cuenta que cuando comes mejor y te cuidas más, al final rindes más. No hay ningún nutricionista que no tenga claro que una buena alimentación significa un buen rendimiento.

Hay otro caso contrario, que es el de Marcos Llorente, un futbolista con un físico privilegiado que lleva la dieta al dedillo.

Precisamente Marcos Llorente es cliente nuestro. Come salmón ecológico, lubina salvaje y bastante calamar también. Está claro que tiene un gran físico y pocas lesiones, y en parte es gracias a su buena alimentación.

¿Hasta qué punto crees que los clubes tienen que estar muy encima de los futbolistas, al igual que están en el tema físico, en la alimentación?

Creo que los clubes tendrían que hacer más por cuidar la dieta de sus deportistas. Yo me he ofrecido a que me pasen la dieta de cada jugadora, porque cada una puede ser diferente y les preparo la caja una a una y así el club está seguro de que tienen el material para poder seguir una dieta mucho más sana. Te sorprendería la gran cantidad de deportistas que no son de élite y tienen nutricionistas, están mucho más puestos en el tema de la alimentación sana. Cada vez están más concienciados de que una buena alimentación da resultados. El caso de Marcos Llorente es evidente, porque ves las piernas, la musculatura y que no se lesiona. Está claro que una buena alimentación ayuda a ser mejor deportista.

¿Es necesario que los futbolistas coman en las instalaciones del club para que haya un mejor seguimiento?

A mí me parece bien que estén en las instalaciones, que coman ahí. Es una manera de que el club sepa lo que come el deportista y quiero entender que le dan lo mejor para su alimentación. En el momento que vemos a prodigios físicos que años atrás a partir de los treinta ya estaban de bajada, y ahora hay ejemplos de futbolistas como Jesús Navas, con 38 años y midiéndose a Mbappé en una Eurocopa, una de las de las partes que han llevado hasta este punto es esta mejora en la en la alimentación, no solo en lo físico.

¿Cómo funciona el acuerdo al que llegáis con los deportistas?

Con muchos de ellos colaboramos, ellos nos recomiendan en redes sociales, nos promocionan y nosotros les damos el servicio. Luego tenemos muchos que simplemente por voluntad propia usan nuestro servicio. En el deporte femenino, nuestra manera de apoyar su crecimiento es asumir una parte del sueldo que no ganan ofreciéndoles una base de su alimentación, que creemos que es básica. Siempre he sido un gran fanático del deporte, y el crecimiento del deporte femenino es fantástico. Estamos encantados.