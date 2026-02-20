El duro mensaje de Carolina Marín tras pasar por quirófano: "Cuando miro mis rodillas, me enfrento a esa fragilidad. Veo parte de mi historia"

Carolina Marín es una de las deportistas más destacadas de España, considerada una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia. Llegó a ser campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y siete veces campeona de Europa, entre otros éxitos.

No obstante, Marín está enfrentándose a la otra cara del deporte, ya que ha tenido que someterse a una nueva cirugía de rodilla. A lo largo de su carrera, ha sufrido dos roturas de ligamento cruzado anterior y otras intervenciones por lesiones de menisco. Pasar nuevamente por el quirófano fue otro golpe duro para la deportista.

La intervención consistió en una meniscectomía parcial de los meniscos interno y externo. La operación fue todo un éxito, y Marín decidió compartir la buena noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En primer lugar, la deportista reconoció que "durante mucho tiempo fui una persona que ocultaba sus emociones y sentimientos. Siempre quise mostrar mi parte más fuerte y mi dureza. Pero de un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que mostrar mi vulnerabilidad no me hace menos fuerte. Cuando miro mis rodillas, me enfrento a esa fragilidad y me gustaría compartirla con vosotros".

Quiso dejar claro que "cuando miro mis rodillas veo parte de mi historia", debido a que "ya van tres operaciones en la derecha y una en la izquierda". "A veces siento que parecen un lienzo en las que las cicatrices forman trazos imposibles. Si en su momento planteaba los partidos como batallas, estas podrían ser mis heridas de guerra. Cada cicatriz guarda un aprendizaje, pero también me recuerda momentos muy duros", aseguró.

"Con el tiempo he entendido que cada herida me ha hecho más fuerte y he aprendido de cada una de ellas. Especialmente cuando llegaban los miedos o las dudas de si podría volver a coger una raqueta. Pero creer en una misma es la mejor solución cuando muchos no lo hacen", compartió con todos sus seguidores.

Es consciente que el bádminton le ha dado todo, aunque manifestó "estoy aprendiendo a priorizar mi salud por encima de cualquier meta. Por eso quise entrar de nuevo en el quirófano".

Noticias relacionadas

Por último, reveló que "he convivido con el dolor durante muchos años, algunos más intensos que otros". Por eso, ahora busca encontrar la felicidad viviendo el día a día sin el sufrimiento constante en sus rodillas.