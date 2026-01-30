Duro contratiempo para Vonn antes de los Juegos: grave caída y traslado al hospital en helicóptero

A seis días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina todos los focos están pendientes de una de las grandes estrellas de los deportes de invierno: Lindsey Vonn. La estadounidense sufrió este viernes una dura caída en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Vonn perdió el control al aterrizar en un salto y terminó enredada en las redes de seguridad de la parte superior del recorrido de la prueba encendiendo las alarmas al quedar momentáneamente tendida sobre la nieve.

Finalmente, tras esos primeros minutos de incertidumbre, Vonn se levantó tras recibir atención médica y se marchó caminando despacio, apoyada en los bastones y con visibles signos de dolor en la rodilla izquierda, la contraria a la derecha en la que sufrió un reemplazo parcial de titanio.

La estadounidense consiguió finalizar el descenso por su propio pie y fue vitoreada por el público antes de que fuera evacuada en helicóptero para pasar pruebas médicas y comprobar el alcance de la lesión.

De confirmarse un problema grave, la esquiado americana podría quedar fuera de la cita olímpica, con poco margen para poder recuperarse.

Prueba cancelada

Finalmente, la prueba quedó cancelada debido a la mala visibilidad y las condiciones meteorológicas, tras una decisión adoptada por el árbitro de la FIS al caerse varias de las esquiadoras, entre ellas Vonn.

De las seis esquiadoras que compitieron en las primeras bajadas no pudieron terminar además de Vonn, la austríaca Nina Ortlieb y la noruega Marte Monsen.