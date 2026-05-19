Durango - Durango femenina 2026: horario, recorrido y dónde ver el regreso de Paula Blasi por TV y en directo

El ciclismo femenino llega este martes al País Vasco con la Durango-Durango Emakumeen Laboral Kutxa Saria 2026. La prueba toma la salida en Ezkurdi con 21 equipos en la línea de inicio, un recorrido de 113 kilómetros que no perdona y una novedad que trasciende el resultado deportivo: la presencia del Team Amani, considerado el primer equipo femenino africano de categoría profesional en competir en una carrera de este nivel.

El Team Amani está compuesto por corredoras de Etiopía, Ruanda, Kenia y Mozambique.

Pero, sin duda, la gran protagonista será la española Paula Blasi, que vuelve a la competición tras conquistar la pasada Vuelta a España. Será la gran favorita a una prueba que ya ha coronado a ciclistas como Isabella Holmgren, Annemiek Van Vleuten o Cédrine Kerbaol.

El recorrido de la Durango - Durango

La carrera, organizada por la Sociedad Ciclista Duranguesa, mantendrá el trazado que tan buena acogida ha tenido en los últimos años. Las ciclistas completarán cuatro vueltas al circuito de Miota antes de afrontar la parte decisiva, donde el recorrido aprieta de verdad: los puertos de Areitio y Garai y, sobre todo, el temido Muro de San Juan, con rampas que alcanzan el 18% de desnivel.

Recorrido y perfil de la Durango Durango femenina / DURANGO

Entre los equipos confirmados hay tres formaciones World Tour: Lidl-Trek, FDJ-Suez y Team EF Education-Oatly, referentes del ciclismo femenino mundial. A ellas se suman equipos Pro Team como Laboral Kutxa, con el apoyo del público local, Team Cofidis y Mayenne Monbana My Pie.

El bloque continental lo completan nombres como Bepink-Vini Fantini, Groupe Abadie o UAE ADQ, además de una nutrida representación de conjuntos élite españoles: Massi Baix Ter, Río Miera Meruelo, Team Zatika, Eulen Amenabar o Prolongo Al-Andalus, entre otros.

Horario y dónde ver la Durango - Durango 2026

La prueba se disputa este martes 19 de mayo con salida y meta en Ezkurdi. La jornada arranca a las 10.30 horas y se espera que la carrera concluya antes de las 19.00 horas.

En España, la prueba se podra ver en directo a través de YouTube, en el canal Sportpublic TV, que ya cubrió la prueba el pasado año con muy buen seguimiento.