Duplantis 'responderá' a Karalis a una semana del Mundial de Torun

En el atletismo las sorpresas y las derrotas de los favoritos están a la orden del día, como ha sucedido ya en varias grandes citas con el noruego Jakob Ingebrigtsen en 1.500 ante los británicos Jake Wightman y Josh Kerr, con la 'recordwoman' mundial Yaroslava Mahuchikh en altura a manos de la australiana Olyslagers o, en su día, con el estadounidense Carl Lewis ante su compatriota Mike Powell en salto de longitud.

Sin embargo, hay otros casos en los que un atleta se convierte en alguien prácticamente invencible. El estadounidense Edwin Moses ganó 122 carrerras seguidas en 400 metros vallas y estuvo invicto nueve años, nueve meses y nueve días hasta que perdió en Madrid a manos de su compatriota Danny Harris y el también estadounidense Grant Holloway suma 85 triunfos y más de 11 años sin ser derrotado en 60 metros vallas.

Otro gran ejemplo es Armand Duplantis. El atleta nacido en Estados Unidos (Lafayette, Luisiana) fue plata en 2019 en el Mundial de Doha con tan solo 19 años con una marca de 5,93, la misma que dio el oro al estadounidense y gran amigo personal Sam Kendricks. Desde entonces no ha perdido nunca una gran final y suma dos oros olímpicos, tres títulos mundiales al aire libre, otros tres bajo techo, dos oros europeos al aire libre y uno a cubierto.

'Mondo' Duplantis fue elegido 'Mejor Atleta de 2025' / EFE

'Mondo' lleva un lustro paseando su majestuosidad por las pistas con una capacidad innata para concentrar la atención y el cariño de los espectadores. Es un referente silencioso que cae bien a la gran mayoría de lo aficionados, en contraposición por ejemplo al citado Ingebrigtsen o, en su día, al obstaculista francés Mekhissi-Benabad. Ni un mal gesto, ni una mala palabra y máximo respeto por sus compañeros son sus premisas.

A medida que amasaba un palmarés impresionante, Duplantis ha ido elevando el récord mundial desde que el 8 de febrero de 2020 volase sobre 6,17 metros, precisamente en el Arena Torun que acogerá el Mundial. Desde entonces y siempre centímetro a centímetro, lo ha batido otras 13 veces hasta dejarlo en los asombrosos 6,30 que saltó en los Mundiales de Tokio el año pasado cuando ya se había asegurado la victoria.

Sin embargo, este invierno le ha salido un 'grano' con el griego Emmanouil Karalis, con quien mantiene una gran relación y con el que tan solo se lleva un mes de edad ('Manolo' es el mayor de los dos). Bronce en los Juegos de París y plata en el Europeo de pista cubierta de Estambul'23, en el Europeo de Roma'24 y en el Mundial de Tokio'24, aprovechó la ausencia del sueco el año pasado en el Europeo bajo techo de Apeldoorn para hacerse con el oro.

Karalis quiere cuestionar la 'dictadura' de Duplantis / EFE

La evolución de Karalis ha sido magnífica, desde sus 5,50 en 2020. En 2021 se fue a 5,80, al año siguiente saltó un centímetro más, en 2023 acreditó 5,86 y el 25 de agosto de 2024 superó los seis metros en Chorzow (Polonia). El año pasado saltó 6,08 en Volos (Grecia) y este año ha franqueado los 6,18 en Atenas para situarse segundo de la historia tras Duplantis y líder del año. El 7 de marzo saltó 6,06 en Rouen, empatado con el noruego Sondre Guttormsen con nueva marca personal.

¿Y Duplantis? El mejor pertiguista de la historia, quien ya ha saltado 6,06 este año, se ha dedicado a entrenar mientras veía que sus rivales daban pasos adelante, con mención especial para Karalis. Sin embargo, el sueco no se ha olvidado de las competiciones ni de un Mundial de Torun en el que será la gran estrella. Su debut tendrá lugar el jueves en el 'Mondo Classic' que organiza él mismo en la localidad sueca de Uppsala.

El espectáculo está servido. En el IFU Arena se darán cita las principales figuras de la especialidad, incluidos Karalis y Guttormsen, junto a los estadounidenses Zach Bradford, KC Lightfood, Chris Nilsen y Kendricks, al australiano Kurtis Marschall y al neerlandés Menno Vloon. ¿Responderá Dupantis a Karalis? ¿Le arrebatará la mejor marca del año (6,17)? ¿Se atreverá a probar los 6,31? La respuesta, este jueves 70 kilómetros en norte de Estocolmo.