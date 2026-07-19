Duplantis, los primeros síntomas de flaqueza de la gran estrella del atletismo

A sus 26 años, Armand Duplantis tan solo ha sufrido dos derrotas en su carrera en grandes competiciones. La primera, con 16 años en los Mundiales sub'20 en Bydgoszcz'16 con 5,45 metros, superado por el estadounidense Deakin Volz (5,65) y por el australiano Kurtis Marschall (5,55). La segunda, con 19 años en los Mundiales absolutos de Doha'19 con 5,97 metros, la misma marca que dio el oro a su amigo estadounidense Sam Kendricks.

El resto de medallas del astro sueco, nacido y residente en Estados Unidos, son de oro: dos en Juegos Olímpicos, tres en Mundiales al aire libre, cuatro en Mundiales bajo techo, tres Europeos al aire libre y un Europeo en pista cubierta. Es decir, que ha reinado en los últimos 12 campeonatos en los que ha participado. Le faltan los continentales bajo techo de Estambul'23 y Apeldoorn'25, citas a las que no acudió.

'Mondo' Duplantis es el heredero del jamaicano Usain Bolt en esa condición de gran estrella del atletismo que poseyeron en el pasado figuras como Jesse Owens, Emil Zatopek, Javier Sotomayor o Carl Lewis, por citar a algunos. Además de esos 12 títulos y de sendos oros europeos junior y mundiales juvenil y júnior, el hijo del expertiguista estadounidense Greg Duplantis suma ya 15 récords universales.

Duplantis acabó con molestias en la Diamond de Londres / SPORT.es

El escandinavo no había ofrecido ni un solo síntoma de flaqueza desde esa derrota en Doha hace seis temporadas y no había perdido una competición desde 2023. Una continua escalada hacia el cielo desde que el 8 de febrero de 2020 saltó 6,17 en Torun para arrebatar la plusmarca mundial al galo Renaud Lavillenie, hasta que el pasado 12 de marzo se fue a 6,31 en la reunión que él mismo organiza en Uppsala.

Lo que pocos saben es el durísimo entrenamiento al que lleva muchos años sometiéndose Duplantis para seguir siendo el más rápido en la carrera, el más potente al posar la pértiga en el cajetín y el más elástico al desprenderse del palo y contornearse para superar el listón. Una buena muestra de su velocidad la ofreció en su victoria en 100 metros ante el noruego Karsten Warholm ('recordman' mundial de 400 vallas) con una marca de 10.37.

La rápida decadencia de Lavillenie y la ausencia de nuevas figuras han permitido a Duplantis no tener rival y poder pensar en récords mundiales una vez asegurada la medalla. Así, batió el récord en los Mundiales bajo techo de Belgrado y en los de aire libre de Eugene en 2022, en los Juegos Olímpicos de París'24 y el año pasado en septiembre los Mundiales de Tokio.

Duplantis se casó en junio con Desiré Inglander / EFE

Sin embargo, la eclosión del griego 'Manolo' Karalis (6,17 metros), el noruego Sondre Guttormsen (6,06) y la regularidad de otros como el australiano Kurtis Marschall (6,01) le están obligando en centrarse primero en ganar y para ello necesita algún salto más que antes. Y claro, a la hora de atacar la plusmarca mundial, acusa ese sobreesfuerzo.

El pasado 7 de junio, Duplantis puso fin a una racha de 40 victorias seguidas precisamente en Estocolmo. No pudo con 6,00 metros en los dos primeros intentos ni con 6,05 en el tercero, por lo que acabó segundo con 5,80 por los 5,90 de Marschall. "Estoy muy decepcionado. Me sentí un poco desconcentrado, quizá estaba pensando más en la boda", afirmó medio en broma. Cinco días después, dio el 'sí' a su novia, la 'influencer' sueca Desiré Inglander.

Este sábado, ''Mondo' volvió a perder. Lo hizo al retirarse con problemas físicos tras saltar 5,95 metros, misma marca que dio la victoria a su amigo Kendricks. Si esas molestias en la pierna izquierda no van a más, no deberían encenderse las alarmas. "Descansaré unos días y quizás haré una radiografía, a ver si es algo grave. Cruzo los dedos", dijo tras la competición. El pasado 14 de julio rozó los 6,32 metros en su segundo intento en Hungría. Su reto es otro oro europeo en Birmingham.