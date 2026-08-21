Duplantis y Karalis... ¡Pero qué enorme espectáculo!

Pese a la torpeza de un Sebastian Coe que una vez más volvió a 'secuestrar' sin televisión un enorme espectáculo, el atletismo está de suerte por una concatenación de circunstancias con el salto con pértiga como gran protagonista.

En una repetición de la rivalidad a finales de los 80 entre el estadounidense Carl Lewis y el 'tramposo' canadiense Ben Johnson en los 100 lisos, la pértiga empieza a ofrecer otra para la historia entre Armand Duplantis y Emmanouil Karalis.

Sí, es cierto que por ahora casi siempre gana el escandinavo, pero la eclosión de 'Manolo' está convirtiendo la pértiga en la prueba estrella del atletismo. Además, es una disciplina especialmente vistosa y ambos protagonistas se llevan de maravilla.

'Mondo' Duplantis y 'Manolo' Karalis, deporte con mayúsculas / EFE

Se trata de un deporte diferente, en el que los decatletas y las heptatletas dan la vuelta de honor juntos, en el que María Pérez agarra en plena competición a la italiana Antonella Palmisano y los maratonianos se pasan a veces la botella para beber.

La Athletissima de Lausana vivirá este viernes una sensacional antepenúltima etapa de la Diamond con las finales de Bruselas cada vez más cerca, pero la organización diseñó una gran sesión de pértiga masculina en la Place de la Navigation, a orillas del lago Leman y cerca del Museo Olímpico... pero sin tele.

Ninguno de los dos tiene rival. El estadounidense Chris Nilsen, el noruego Sondre Guttormsen y el australiano Kurtis Marschall (derrotó una vez a 'Mondo' esta temporada) saltaron 5,91 a la primera al igual que Duplantis y Karalis, pero fallaron los tres sobre 6,01. Con un concurso inmaculado, las dos grandes figuras de la pértiga empezaron a jugar al ratón y al gato.

Y lo hicieron con sonrisas, retándose, bromeando y 'metiendo' a los espectadores en la partida. Renunciaron a 6,11, el sueco franqueó 6,16 a la primera y el heleno a la segunda. El recordman mundial tampoco vaciló en 6,21 y su rival falló dos veces, por lo que se dejó el tercer intento para 6,26. No logró su objetivo y ahí el estadounidense de nacimiento pidió 6,32 metros.

No era la primera vez que fallaba sobre esta altura, demostrando que está cada vez más cerca de los límites humanos... si es que no los ha roto ya. Y estuvo muy cerca en uno de sus dos intentos. Se vio por encima del listón y le faltó un poco de margen para terminar de maniobrar sobre el listón. Renunció al tercero. ¡Qué espectáculo! Lo mejor, el abrazo final entre los dos.