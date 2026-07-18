Duplantis da el susto en Londres y Josh Kerr 'borra' a El Guerrouj de los anales

La Diamond League vivió este sábado en Londres su última cita antes del parón por los Campeonatos Nacionales y los Europeos de Birmingham, con Armand Duplantis como protagonista negativo y con Josh Kerr como estrella en el regreso de la castellano-leonesa Marta García después de una lesión. La siguiente reunión será la Athletissima de Lausana allá por el 21 de agosto.

Como siempre que se calza las zapatillas, 'Mondo' Duplantis es la gran estrella y volvió a centrar las miradas en el Estadio Olímpico de Londres, sede ahora de los partidos del West Ham United. El sueco parece algo más humano este verano, ya que sufrió su primera derrota en muchos años el pasado 7 de junio en Estocolmo ante el australiano Kurtis Marschall.

El atleta nacido en la localidad estadounidense de Lafayette volvió a perder en Londres y lo hizo ante su gran amigo, el estadounidense Sam Kendricks. Duplantis saltó a la primera 5,95 metros tras fallar el primer intento sobre 5,85 e hizo gestos de sufrir algún problema físico. Habló con su padre y decidieron parar, por lo que el norteamericano se impuso con esos 5,95 con los que también fue tercero Marschall y cuarto el griego 'Manolo' Karalis.

Enorme Kerr

Josh Kerr es un atleta diferente. Con sus gafas de sol y su estilo un tanto estrafalario, el escocés es un competidor extraordinario que ya hizo morder el polvo al todavía lesionado Jakob Ingebrigtsen en la final de 1.500 de los Mundiales de Budapest'23. En Londres demostró una vez más que también es capaz de correr muy rápido.

El objetivo, como tantas otras veces, era batir el récord universal de la milla que poseía el marroquí Hicham El Guerrouj desde aquella inolvidable carrera de 1999 en el Olímpico de Roma en la que paró el crono en 3:43.13, aventajando en 27 centésimas al keniano Noah Ngeny y rebajando la plusmarca del argelino Nourredine Morceli (3:44.39 desde 1993).

Josh Kerr hizo historia en Londres / DIAMOND LEAGUE

Después de los excelentes parciales de liebre estadounidense Brannon Kidder en 400 (54.75) y en 800 (1:50.63), el de Edumburgo tomó la cabeza y ya vislumbraba su objetivo en el 1.200 con 2:46.39. No vaciló y vivió otro de sus grandes éxitos al acreditar 3:42.66, claramente por delante del estadounidense Nuguse (3:45.69) y del británico Jake Heyward (3:46.73). Por cierto, que el récord español lo tiene Mario García Romo con 3:47.69.

"Es algo que me abruma. Había mucha expectación y un ambiente increíble en el estadio. Estoy rodeado de gente increíble y he sabido seguir trabajando duro. Yo llegaba muy fuerte y sabía que estaba entrenando para correr la milla en 3:42. Es verdad que casi me vine abajo al final, pero logré cruzar la meta", explicó el nuevo héroe del laureado atletismo de las Islas Británicas.

Más protagonistas y... Marta García

Pese a la ausencia de la suiza Andrey Werro, otro de los grandes duelos de la tarde llegó en el 800 femenino. La estrella británica Keely Hodgkinson supo sufrir en los cuadros para imponerse con 1:56.21 por tan solo 25 centésimas a la neerlandesa Femke Bol, cada vez más habituada a su nueva prueba tras reinar en los 400 vallas durante un lustro en Europa.

También rayó a gran nivel el noruego Karsten Warholm con una gran victoria en 400 vallas (46.61) para superar con claridad al alemán Emil Agykum (47.45 con récord nacional) y arrebatar el liderato del año al brasileño Alison dos Santos (46.72). Por otra parte, la estadounidense Cierra Jackson batió su marca por más de tres metros y medio para enviar el disco a 71,72 metros y derrotar a su compatriota Valarie Sion (68,39).

A dos semanas de los Campeonatos de España, Marta García regresó con algunas dudas. "Nunca había vuelto después de una lesión", había afirmado en la previa. La discípula de Thomas Dreissigacker fue 15ª en 3.000 con 8:34.80, a cinco segundos de su mejor marca personal en una actuación moderadamente ilusionante. A años luz, la australiana Jessica Hull impuso su larga zancada con 8:24.69 ante su compatriota Rose Davies (8:25.38).

Karsten Warholm realizó una gran marca / DIAMOND LEAGUE

Otros vencedores fueron la australiana Nicola Olyslagers en altura con 2,01 (misma marca que la 'recordwoman' mundial Yaroslava Mahuchikh), la dominicana Marileidy Paulino en 400 (48.97), el estadounidense Brandon Miller con un 'marcón' en 800 (1:42.19), la alemana Malaika Mihambo en longitud (7,05), el descollante estadounidense Ja'Kobe Tharp en 110 vallas (12.89), el nigeriano Kayinsola Ajaki en 100 (9.84), la caimanesa Julien Alfred en 200 (21.66) y el estadounidense Rai Benjamin en 400 lisos (44.05).