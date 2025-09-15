¡Duplantis bate de nuevo el récord del mundo saltando 6,30!

Historia en Tokio. Mondo Duplantis volvió a batir el récord del mundo en salto de pértiga después de saltar 6,30 metros en la gran final, donde se volvió a coronar con el oro mundial.

Lo batió el pasado mes de agosto en Budapest saltando 6,29 metros y este lunes en Tokio, volvió a tocar el cielo con un salto para la historia.

A sus 24 años, el sueco es la gran estrella del atletismo. El pertiguista nacido en Luisiana y forjado en un saltadero junto a su casa elevó el 12 de agosto su récord mundial a 6,29 en Budapest, en el mismo estadio en el que reinó en 2023 por segunda vez en un Mundial después de ser plata en Doha'19 por detrás de su amigo estadounidense Sam Kendricks (ambos con 5,97).

Desde que batió el récord del galo Renaud Lavillenie en 2020 con 6,17, 'Mondo' lo ha mejorado en 12 centímetros. Eso sí, está lejos del soviético Sergey Bubka, quien lo batió en la Diamond de Roma en 1987 con 5,94 y acabó dejándolo en 6,14. Ese día Thierry Vigneron lo recuperó por unos minutos con 5,91 después de que el de Lugansk se lo quitase con 5,83 y lo dejase en 5,90.

El hijo del expertiguista estadounidense Greg Duplantis es la figura amable del atletismo a diferencia de Ingebrigtsen. El escandinavo ha puesto la directa desde los Juegos de Tokio y lleva cinco récords mundiales en 13 meses. Un oro en Tokio con 6,30 le reportaría 70.000 dólares y un extra de 100.000. ¿Sus rivales? Él mismo y quizá el griego Emannouil Karalis (6,08 este año). Los estadounidenses Kurtis Marschall (5,93) y Kendricks (5,90) o Lavillenie (5,91 y 6,16 de siempre) están aún más lejos.