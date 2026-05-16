Duplantis no puede con 6,32 en Shanghái

El sueco Armand Duplantis, gran figura del atletismo mundial, se quedó esta vez a las puertas de elevar su récord mundial hasta los 6,32 metros, un centímetro más de su registro, en la primera prueba de la Liga de Diamante 2026 disputada en Shanghái (China).

Duplantis fue el único de los participantes que superó el listón sobre 6,12, récord del mítin, tras haber hecho lo propio sobre 6,00 y, como es habitual en él, trató de elevar su plusmarca, pero se quedó lejos y tendrá que esperar a otra ocasión para conseguirlo.

El griego Emmanouil Karalis, que posee un registro personal de 6,17, tan solo pudo ser séptimo. Saltó a la tercera 5,70 y fracasó en 5,90. El segundo puesto del podio fue para otro miembro del 'club de los 6', el australiano Kurtis Marschall, con 5,80, mientras que la tercera plaza la compartieron, con 5,70, el francés Thibaut Collet y el estadounidense Sam kendricks.

Otra de las grandes figuras de la reunión, la keniana Faith Kipyegon cumplió en los 5.000 con una de las numerosas marcas mundiales de la incipiente temporada, al vencer con 14:24.14, su mejor registro en la distancia desde 2023. Ganó por delante de la armada etíope que lideraron Likina Amebaw (14:24.21) y Senayet Getachew (14:24.71), ambas con marcas personales.

El alemán Mohamed Abdilaahi se apuntó los 3.000 obstáculos con 7:25.77, récord del mítin, líder mundial del año y récord nacional. Precedió al keniano Reynold Cheruiyot, segundo con 7:26.11, y el uruguayo Santiago Catrofe, decimotercero, batió el récord sudamericano con 7:29.72.

También pasa a liderar la lista mundial del año en los 3.000 obstáculos, en su versión femenina, la ugandesa Peruth Chemutai, con 8:51.47, que superó por tan solo una centésima a la keniana Faith Cherotich en un final muy ajustado.

En el peso femenino brilló con luz propia la neerlandesa Jessica Schilder, que con 21,09 metros batió el rédord nacional, estableció un nuevo registro del año y de la Liga de Diamante, así como se convirtió en el mejor lanzamiento en catorce años. Superó a la estadounidense Chase Jackson (20,46) y la canadiense Sarah Mitton (20.42).

Las pruebas de vallas mantuvieron el ritmo de nuevas marcas mundiales. En la inusual distancia de 300 el brasileño Alison dos Santos (33.31), superó al noruego Karsten Warlholm (33.05), plusmarquista mundial, en los 100 la estadounidense Masai Russell dominó con claridad (12.38) y en los 110 su compatriota Jamal Britt (13.07) ganó por delante de otro ilustre como Cordell Tinch (13.10).

En longitud el italiano Mattia Furlani se impuso con 8,43 metros, su mejor marca personal y a tres centímetros de la mundial del año que logró el pasado 22 de marzo el portugués Gerson Baldé, en tanto que el búlgaro Bozhidar Saraboyukov fue segundo con 8,07. El peruano José Mandros, noveno con 7,35, no pasa a la mejora.

En el hectómetro masculino hubo sorpresa con la victoria del sudafricano Gift Leotlela con 9.97, una centésima menos que el keniano Ferdinand Omayala. El estadounidense Kenneth Bednarek fue tercero con 9.98 y su compatritoa Akani Simbine solo pudo ser sexto con 10.05.

En los 200 femeninos la jamaicana Shericka Jackson mostró sus galones (22.07) al superar a la bahameña Shaunae Miller-Uibo (22.26), en tanto que su compatriota Nickisha Pryce fue la más rápida en los 400 con 49.75, con la cubana Roxana Gómez tercera (50.24) y la chilena Martina Weil sexta (51.06).

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Un gran final le dio la victoria al irlandés Mark English (1:43.85) en los 800 cuando el botsuano Kethobogile Haingura creía que iba a ganar (1:43.89), la etíope Birke Haylom ganó los 1.500 con récord del mítin y registro de la temporada (3:55.56), en longitud la estadounidense Monae Nichols (6,89) arrebató la victoria a la colombiana Natalia Linares por once centímetros y en disco el esloveno Kristjan Ceh dominó con otro mejor registro en la ciudad china (70,58).