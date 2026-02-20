Los Dujshebaev sitúan al Veszprém de 'Pasqui' en el horizonte del Barça

No está siendo una temporada fácil para el One Veszprém que dirige el emblemático extécnico azulgrana Xavi Pascual. Tras perder el pasado verano al blaugrana Ludovic Fàbregas (clave en tareas defensivas) y a la espera de incorporar para el curso que viene el meta barcelonista Emil Nielsen, los magiares no están encontrando la estabilidad en la EHF Champions League.

El principal problema está llegando en la retaguardia, con 350 goles encajados en 11 partidos (32 de media), una cifra que contrasta con los 300 recibidos por el Barça (27 por partido). Y claro, cuando la defensa no es firme, los porteros lo pagan y eso es lo que está sucediendo con el sueco Mikael Appelgren y con el español Rodrigo Corrales.

En el regreso de la Champions tras el largo parón por los campeonatos continentales, el Veszprém sufrió una dura derrota por 36-35 en la pista de un Kielce muy 'Hispano' en un duelo que parecían tener controlado en los albores de la segunda parte con 18-22. Sin embargo, un parcial de 6-2 lo cambió todo y acabó decidiendo un gol de Jarosiewicz a 16 segundos del final. No sirvieron los seis goles del croata exbarcelonista Luka Cindric.

Sin el poderío económico de antaño, el hispanokirguís Talant Dujshebaev está manteniendo la competitividad del equipo principalmente como local en la Hala Legionow. Sus hijos viven su última temporada en el club y Álex Dujshebaev fue clave con seis goles (se marchará al Gummersbach alemán) y Dani colaboró con cuatro sin fallo (sin equipo tras enfriarse su fichaje por el Melsungen de la Bundesliga, el anterior equipo de Ian Barrufet).

El tercer 'Hispano' que derrotó al Veszprém fue un histórico como Jorge Maqueda, fundamental en defensa y autor de dos goles en sus dos lanzamientos. La otra clave de la victoria estuvo en el pivote bielorruso Artsen Karalek (5/5), un jugador que estuvo varias temporadas en la órbita del Barça y que pidió bastante más de lo que se le podía ofrecer.

¿Podría haber un hipotético Barça - Veszprém en cuartos de final? Pues a día de hoy, la respuesta es un clarísimo 'sí'. Vayamos por partes. El equipo de Carlos Ortega venció el pasado miércoles en la pista del PICK Szeged (27-35) y se ganó el derecho a disputar los cuartos de final sin tener que pasar por los octavos. A lo grande, como en las cuatro temporadas anteriores del malagueño en el banquillo.

Álex Dujshebaev lideró a los polacos ante el Veszprém / INDUSTRIA KIELCE

La derrota en tierras polacas fue la quinta de un Veszprém ya sin opciones de acabar entre los dos primeros. El Veszprém es tercero con 12 puntos, a ocho del Füchse Berlin (futuro equipo del blaugrana Dika Mem), a siete del Aalborg y con uno de renta precisamente sobre el Kielce y tan solo dos sobre el Nantes y el Sporting de Portugal de los hermanos Costa (Martim y el deseado Kiko).

Si conserva la tercera posición en las tres jornadas que restan, el equipo de 'Pasqui' se mediría en octavos con el sexto del otro grupo (en principio PICK Szeged, PSG o GOG) y el ganador se mediría en cuartos con el segundo del grupo del Barça... que es ahora el propio Barça. Si los blaugranas acaban primeros y el Veszprém cae al cuarto puesto, se daría una circunstancia similar.