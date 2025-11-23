La Dubai Run, por dentro: la otra cara del evento deportivo más multitudinario del mundo

"¡Gracias a todos, nunca había visto a tanta gente reunida en mi vida!", grita el speaker. Son poco más de las seis de la mañana y una marea de camisetas azules invade Sheikh Zayed Road, la arteria principal de Dubai: son los participantes de la Dubai Run, que puede presumir de ser no solo la carrera popular más multitudinaria del mundo, sino el evento deportivo con más participantes del planeta.

Enmarcada dentro del Dubai Fitness Challenge, la iniciativa del gobierno de Emiratos Árabes Unidos para que durante el mes de noviembre los ciudadanos de Dubai practiquen al menos 30 minutos de deporte durante los 30 días del mes, la Dubai Run superó este domingo su propio récord de participación. SPORT fue testigo directo por cortesía de Agencia Marco.

Un total de 307.000 personas, según las cifras oficiales, corrieron por las calles de Dubai durante toda la mañana: la carrera superó por tanto la cifra de 2024, cuando se reunieron 278.000 personas.

Ciudadanos de más de 200 nacionalidades -y más de cien religiones diferentes- eligieron entre los cinco y los diez kilómetros del recorrido.

La Dubai Run de 2025 / -

En una ciudad poco acostumbrada a los paseos, y no especialmente diseñada para los peatones, es sorprendente comprobar cómo las calles del centro de la ciudad, a los pies del imponente Burj Khalifa -el edificio más alto del mundo, con 828 metros- se vacían de coches para dar paso a los corredores.

La carrera de cinco kilómetros acaba en el Dubai Mall, en el corazón de la ciudad (curiosamente, junto a un restaurante español llamado Asador de Aranda) y la de diez, en el edificio del DIFC.

Con tal volumen de corredores, solo los más afortunados tienen la suerte de correr a su máximo nivel: son los primeros en salir, a las 6.30 de la mañana, mientras el resto de participantes van saliendo de manera escalonada: por razones obvias, muchos caminan, más que correr, pero la ciudad luce orgullosa su vínculo con el deporte y con la participación popular.

En Dubai, casi el 90 por ciento de los residentes son extranjeros: es lógico, por tanto, que también la Dubai Run sea un crisol de culturas, y que sean numerosos los grupos de amigos o familiares que corren juntos, luciendo los colores de su país. Es una carrera mucho más popular que competitiva.

"Más que una carrera, es un momento para recordar", grita el speaker antes de la salida.

No le falta razón.