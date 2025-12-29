Dubái reúne a las estrellas del deporte en el World Sports Summit 2025

Dubái está lista para convertirse en uno de los grandes centros de debate del negocio deportivo global con el World Sports Summit 2025, una cumbre de dos días (29 y 30 de diciembre) en Madinat Jumeirah. La cita está impulsada por el Dubai Sports Council y se presenta bajo el lema “Uniendo al mundo a través del deporte".

SPORT, de la mano de la agencia de relaciones públicas Weber Shandwick, estará presente en el evento para contar, desde dentro, cómo se está redibujando el mapa del deporte entre la industria, los grandes campeones y las nuevas audiencias.

La agenda del WWS 2025 Día 1 — Lunes, 29 de diciembre de 2025 10:00–10:05 | Presentación de los maestros de ceremonia. Participan: Alessandro Del Piero, Hamed Al Harthi, Samantha Johnson.

10:05–10:15 | Discurso de bienvenida (keynote). Participa: Khalfan Belhoul.

10:15–10:30 | Keynote: “Los próximos 90 minutos: la evolución del fútbol sobre el césped”. Participa: Gianni Infantino.

10:30–10:50 | Charla: “Liderar desde el frente: la disciplina de un campeón del mundo y la visión de un príncipe”. Participa: HH Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa. Modera: Mina Al-Oraibi.

11:20–11:50 | Charla: “Longevidad y deporte: nuevas fronteras del rendimiento. Participa: Novak Djokovic. Modera: Cari Champion.

11:50–12:20 | Presentación: “Premios Deportivos Globales Mohammed Bin Rashid”. Participa: Mohammed Saadon Al Kuwari. Modera: Mina Rzouki.

13:20–13:40 | Charla: “De la pobreza al ring: el combate de Manny Pacquiao hasta la cima del boxeo”. Participa: Manny Pacquiao. Modera: Sarah Stone.

13:40–14:00 | Charla: “Construir un superclub a largo plazo: el viaje transformador del PSG”. Participa: Nasser Al Khelaifi. Modera: Peter Crouch.

14:00–14:30 | Mesa redonda: “El peso de las expectativas: hype, golpes y legado. Participan: Paula Badosa, Ons Jabeur. Modera: Sarah Stone.

14:30–14:40 | Keynote: “La próxima jugada: cómo Emiratos está diseñando el futuro del deporte”. Participa: H.E. Ahmad Belhoul Al Falasi.

15:00–15:20 | Charla: “El guerrero poeta: dentro de la mente de Oleksandr Usyk. Participa: Oleksandr Usyk. Modera: Nick Santonastasso.

15:20–16:00 | Mesa redonda: “Más allá del club de chicos: cuando las mujeres mandan en ambos lados”. Participan: Teri Smith, Tamika Tremaglio, Michele Roberts, Jessica Berman, Danita Johnson. Modera: Sunny Hostin.

16:00–16:30 | Charla: “De ‘O Fenômeno’ a ‘O Presidente’: el negocio de un nuevo legado”. Participa: Ronaldo Nazário de Lima. Modera: Samantha Johnson. Día 2 — Martes, 30 de diciembre de 2025 10:00–10:10 | Presentación de los maestros de ceremonia. Participan: Alessandro Del Piero, Hamed Al Harthi, Mina Rzouki.

10:10–10:35 | Charla: “El plan de un padre: el futuro de las MMA”. Participa: Khabib Nurmagomedov. Modera: Rio Ferdinand.

10:35–11:00 | Charla: “Roberto Baggio”. Participan: Roberto Baggio, Valentina Baggio, Alessandro Del Piero.

11:00–11:20 | Pausa café

11:20–12:00 | Mesa redonda: “El jugador como CEO: del personaje en el campo al negocio fuera”. Participan: Marques Colston, Reggie Bush, Swin Cash, Baron Davis. Modera: Cari Champion.

12:00–13:00 | Pausa para comer

13:00–13:40 | Charla: “Lujo y rendimiento: atletas y ligas lideran la revolución de la moda”. Participan: Maikel Oettle, Jaime Wynn, Victor Cruz. Modera: Sunny Hostin.

13:40–14:20 | Mesa redonda: “Euroliga: tender puentes entre continentes”. Participan: Tony Parker, Abdulla Al Naboodah, Jorge Garbajosa, Paulius Motiejunas. Modera: Chiney Ogwumike.

14:20–14:50 | Mesa redonda: “A la carga: inversores que están revolucionando el negocio del deporte”. Participan: Mary Owen, Amanda Staveley, Mehrdad Ghodoussi. Modera: Mina Rzouki.

14:50–15:05 | Keynote: “La restricción como motor de innovación”. Participa: Nick Santonastasso.

15:05–15:25 | Charla: “La visión del 1%: reconstruir un icono y el manual global de la propiedad deportiva”. Participa: Wyc Grousbeck. Modera: Chiney Ogwumike.

15:25–16:10 | Mesa redonda: “La mesa de los campeones: conversación sin filtros”. Participan: Cafu, Ronaldo Nazário de Lima, Carles Puyol, Didier Deschamps, Fabio Cannavaro, Andrés Iniesta. Modera: Alessandro Del Piero.

16:10–16:30 | Cierre del evento. Participan: Alessandro Del Piero, Hamed Al Harthi, Mina Rzouki.

El lunes arranca con la bienvenida de Khalfan Belhoul (vicepresidente del Dubai Sports Council) y un keynote de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre “los próximos 90 minutos” de evolución del fútbol.

El primer día mezcla relato y gestión: Novak Djokovic abre el melón de la longevidad deportiva; Nasser Al Khelaifi explica junto a Peter Crouch el plan a largo plazo del PSG; y el ring entra en escena con Manny Pacquiao y Oleksandr Usyk en charlas individuales.

También hay foco en el tenis con Paula Badosa y Ons Jabeur en un panel sobre presión, expectativas e historia; y un bloque de poder femenino con dirigentes de asociaciones de jugadores y ligas (NFLPA, NBA, NWSL) para debatir qué cambia cuando las mujeres mandan “a ambos lados de la mesa”.

Espacio para las MMA, la NBA Y el fútbol

El martes, la agenda gira hacia propiedad, inversión y narrativas: Khabib Nurmagomedov conversa con Rio Ferdinand sobre el futuro de la MMA; la EuroLeague reúne a Tony Parker, Jorge Garbajosa y Paulius Motiejunas; y Wyc Grousbeck expone su visión sobre la reconstrucción de un icono como los Boston Celtics.

El broche lo pone una “mesa de campeones” con Cafu, Ronaldo Nazário, Carles Puyol, Didier Deschamps, Fabio Cannavaro y Andrés Iniesta, moderada por Alessandro Del Piero. En Dubái, SPORT seguirá las claves de negocio, poder y talento.