El 'Dubai Fitness Challenge' pone a prueba a residentes y turistas durante el mes de noviembre

La ciudad de Dubai vuelve a transformarse este mes de noviembre en un gran gimnasio al aire libre con la novena edición del 'Dubai Fitness Challenge' (DFC), una iniciativa impulsada por el Jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubai y presidente del Consejo Ejecutivo: el evento, que se desarrollará del 1 al 30 de noviembre, invita a residentes y visitantes a realizar 30 minutos de actividad física diaria durante 30 días, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables.

Bajo el lema 'Encuentra tu reto', la edición 2025 propone descubrir nuevas formas de mantenerse en movimiento y conectar con la comunidad a través del deporte.

En 2024, la iniciativa reunió a más de 2,7 millones de participantes, consolidándose como una de las citas deportivas más esperadas del calendario local.

La Dubai Stand Up Paddle forma parte del DFC / -

Eventos emblemáticos del mes

Entre las actividades más destacadas figura la Dubai Run, programada para el 23 de noviembre, que permitirá a miles de corredores ocupar la Sheikh Zayed Road, la carretera más larga y emblemática del país.

Los participantes podrán elegir entre dos rutas: una de 10 kilómetros, pensada para corredores experimentados, y otra de 5 kilómetros más accesible, que recorrerá el centro urbano.

Otro de los eventos más esperados será el Dubai Stand Up Paddle, los días 8 y 9 de noviembre, en la presa de Hatta, con actividades gratuitas de kayak, canoa y yoga sobre tablas de paddle surf.

Debut del yoga

Por primera vez, el Dubai Yoga se incorpora al calendario del DFC. El 30 de noviembre, el parque Zabeel acogerá una sesión masiva de yoga con áreas dedicadas a familias y mujeres, marcando el cierre colectivo del desafío.

Durante todo el mes, Dubái contará además con tres villas deportivas gratuitas y más de 25 puntos de actividad (Fitness Hubs) distribuidos por la ciudad, con opciones para todos los niveles: fútbol playa, críquet, voleibol, pádel, boxeo, yoga y más.

Torneos internacionales

El Dubai Fitness Challenge también será escenario de competiciones deportivas de talla mundial. Entre ellas destacan el Dubai Premier Padel P1 (9–16 de noviembre), con los mejores jugadores internacionales de pádel en el Hamdan Sports Complex, el Dubai T100 Triathlon (15–16 de noviembre), que traerá a la ciudad pruebas multideportivas de alto nive o la Euroliga en el Coca-Cola Arena, donde el equipo Dubai Basketball se enfrentará a grandes clubes europeos.

Un compromiso colectivo por la salud

El DFC es una iniciativa organizada por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) y el Consejo Deportivo de Dubái, concebida para fomentar un estilo de vida activo en toda la comunidad.

“Cada movimiento cuenta”, es uno de los mensajes centrales de la campaña, que invita a toda la población a caminar, correr, montar en bicicleta, remar o practicar yoga, con el objetivo común de hacer de Dubái una ciudad más saludable y activa.