Dubai culmina su 'Fitness Challenge' para proyectarse al mundo como destino deportivo y de ocio

30 minutos de ejercicio diario durante 30 días; los 30 días que componen el mes de noviembre. Bajo esa premisa, aparentemente sencilla, el gobierno de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) ha logrado poner en marcha a buena parte de sus 3,9 millones de habitantes gracias a la campaña Dubai Fitness Challenge, que concluye coincidiendo con el fin del mes de noviembre.

“Dubái es una ciudad que reconoce la importancia del bienestar físico, mental y social, y que trabaja continuamente para ofrecer a todos oportunidades para llevar una vida activa. Para tener éxito, solo necesitas un compromiso firme: disfrutar de 30 minutos de actividad durante 30 días. Reto a cada uno de vosotros a abrazar vuestro camino hacia el fitness y marcar la diferencia en vuestra vida. Juntos, hagamos de los EAU el país más activo del mundo”, proclamó en su momento el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid, príncipe heredero de Dubai y viceprimer ministro de los EAU.

Un 89 por ciento de extranjeros

Sus palabras iban dirigidas a sus compatriotas, pero muy especialmente a los ciudadanos extranjeros que residen en el país; una cifra que resulta extraordinaria si se mira con ojos occidentales, porque el 89 por ciento de los habitantes de Emiratos son ciudadanos extranjeros.

El Dubai Fitness Challenge (DFC) está plenamente consolidado: desde su puesta en marcha en 2017, ha motivado a millones de personas a adoptar hábitos más saludables. Tras superar los 2,7 millones de participantes en 2024, la edición de 2025 ha sido la más ambiciosa y popular. La mejor muestra fue la Dubai Run del domingo 23 de noviembre, con 307.000 personas corriendo por las calles de la ciudad.

Hatta, en Dubai / J. Giraldo

Más allá de la Dubai Run, el DFC reúne a la comunidad a través de grandes eventos, como el Dubai Ride, que transforma Sheikh Zayed Road en una gigantesca pista de ciclismo. Y más allá de la ciudad, el lago de Hatta Dam, a una hora y cuarto de Dubai, permite disfrutar de experiencias como el kayak o el paddle surf en medio del desierto.

Hatta presume de unas letras tipo Hollywood en lo alto de una colina donde los turistas no pueden evitar hacerse fotos. No son unas letras cualquiera: John, el guía nacido en Ghana que ayuda a los excursionistas, recuerda que son las más altas del mundo. Así es: en 2023, Hatta obtuvo el récord Guinness como el rótulo de referencia más alto del mundo, con 19,28 metros de altura.

Bajo las letras esperan un buen puñado de posibilidades: senderismo, tirolinas, excursiones en bicicleta o a caballo, paintball e incluso un tobogán acuático. Para los más osados, lanzamiento de jabalina... y de hacha.

Clases de golf

Por cortesía de la agencia Marco, SPORT pudo conocer de primera mano algunas de las actividades deportivas y de ocio que se han desarrollado en Dubai a lo largo del último mes. Entre ellas, una clase de golf en el Creek Golf&Yacht Club, a las órdenes de Edward, un joven de Nottingham que ejerce de profesor. "Este sol no tiene nada que ver con el de mi ciudad", sonríe mientras mira al cielo y comprueba con resignación que ninguno de los presentes está llamado a triunfar en un deporte de tanta precisión como el golf. Los alumnos, todos periodistas, lo prueban con el hierro y el 'drive', con no demasiada destreza, por cierto...

Dubai Run 2025 / TCB Team & Martin Pfeiffer

Pero si existe un deporte en auge en Dubai es el pádel: numerosos profesores han aterrizado en los últimos meses en la ciudad para atender la demanda de clases, grupos de jugadores y partidos que cada día se juegan en Dubai.

En los meses más duros del verano, donde las temperaturas rozan los 50 grados, se juega en pistas 'indoor', pero el resto del año, las pistas al aire libre están siempre llenas de actividad. Ocurre por ejemplo en Ballers, a pocos metros del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, con 828 metros. Dos argentinos, Alexandra y Nicole, dan clases cada día a la sombra de la imponente silueta del Khalifa.

Dubai Run 2025 / TCB Team & Martin Pfeiffer

'Matcha mornings'

"En verano, es habitual ver a gente que queda para correr a las tres de la madrugada. Es la hora de menos calor", cuenta Sarah Pasah, responsable del Paus Club de Dubai, un club de wellness que cuenta con todas las actividades deportivas propias de este tipo de clubes, pero que aporta un plus especial, los 'matcha mornings'.

"Se trata de reunir a personas de varias procedencias alrededor de una taza de té para invitarlos a charlar entre ellos. Cada semana elegimos un tema", explica. Son temas mucho más profundos que una conversación de ascensor: ¿sientes la necesidad de reinventarte cada año? ¿cómo gestionas la soledad cuando llega el otoño? ¿es conveniente tener pareja en Navidad?

Clase de golf en el Creek&Yacht Club de Dubai / Sport

"Hay que tener en cuenta que en Dubai viven muchos extranjeros y expats", explica Pasah, "y que muchos, de manera inevitable, pueden sentirse solos en determinados momentos, por eso les ofrecemos un espacio para encontrarse, tomarse un té y charlar en confianza".

Si el deporte es uno de los pilares de cualquier sociedad, el 'wellness' es el paso siguiente: yoga y pilates forman parte de ese bienestar que va tan íntimamente asociado al deporte, pero también experiencias de ocio que tienen que ver con la relajación. Es el caso de las piscinas infinity. También en este apartado Dubai puede presumir de contar con la 'infinity pool' más alta del mundo, Aura Skypool 360, en plena palmera, Palm Jumeirah, que tanto define la silueta urbana de la ciudad.

Aura Skypool está a 200 metros de altura, en la planta 50 del Palm Tower de Dubai, lo que la convierte en la piscina 360º más alta del mundo, con unas impresionantes vistas del 'skyline' de la ciudad.

Aura Skypool en Dubai / -

Deporte todo el año

Más allá del mes de noviembre, las autoridades dubaitíes intentan que el deporte sea uno de los pilares de la sociedad de Dubai. El Dubai Calendar, una aplicación promovida por el gobierno, permite planificar y organizar actividades, y reunirse con desconocidos deseosos de conocer gente con la que practicar deporte.

La plataforma digital 'Find Your 30' también permite encontrar nuevas actividades e ideas para seguir compitiendo o entrenando, más allá de esos 30 minutos diarios que promueve el DFC.