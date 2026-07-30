Dorian Yates, leyenda del culturismo: "Hasta 1992, después de 1-2 series de calentamiento, hacía una serie al fallo, seguido por un breve descanso y otra serie con una reducción del 10% del peso"

Dorian Yates es una leyenda del culturismo que llegó a ganar hasta seis veces consecutivas la competición Mister Olympia, algo que logró entre los años 1992 y 1997. Dicho esto, incluso alguien con su conocimiento y dedicación tuvo mucho que aprender de Mike Mentzer.

Cómo Mike Mentzer cambió la forma de trabajar de Dorian Yates

Como Yates, Mentzer es otra leyenda del culturismo; en su caso logró el título de Mr. America en el año 1976 y alcanzó una valoración perfecta en la división de peso pesado de Mr. Universo celebrada en 1978. Y sí, fue el mismo Mentzer el que cambió la forma de trabajar de Dorian Yates.

Yates explica que, hasta 1992, solía trabajar haciendo dos series al fallo. Su calentamiento se basaba en una o dos series de calentamiento seguidas por una serie al fallo. Después, descansaba un poco y hacía otra serie al fallo, pero con un 10% menos de peso.

Con este modelo, Yates quería llevar su cuerpo al límite. Estaba convencido de que las dos series al fallo servían para realmente 'lanzar un mensaje' a su cuerpo. Pero los consejos de Mentzer cambiaron esa visión.

Mentzer le explicó que había empezado a sospechar que él mismo entrenaba demasiado. Sus clientes conseguían buenos resultados pese a no alcanzar su mismo nivel de intensidad, lo que le llevó a replantearse cuánto volumen era realmente necesario.

Estos son los mejores trucos de Mike Mentzer, el culturista que fue toda una leyenda / Sport.es

Así pues, Mentzer le recomendó a Yates que en lugar de trabajar con el objetivo de siempre hacer un par de series al fallo, simplemente se dedicara a hacer una. Y lo cierto es que ese cambio tuvo un claro impacto en Yates.

Según comenta el culturista, ese cambio de dos series al fallo a solamente una le permitió conseguir un crecimiento más explosivo en su musculatura. Dicho esto, esa serie única debe tratarse de una que realmente lleve el cuerpo al límite.

Dorian Yates, sobre el culturismo actual / Pinterest

Es por eso que Yates también comenta que si entrenando uno siente que la serie no ha sido tan al límite como buscaba, es mejor hacer una segunda serie. Dentro del método de Yates, la idea era alcanzar el fallo muscular en cada ejercicio.

Asimismo, Yates reconoce que trabajar siempre al fallo requiere de tener experiencia. Al fin y al cabo, es un modelo que solamente se ejecuta a la perfección cuando el culturista ya conoce perfectamente las capacidades de su cuerpo.

En definitiva, Yates extrajo de sus conversaciones y entrenamientos con Mentzer que más no siempre equivale a mejor. Reducir de dos series al fallo a una única serie de máxima intensidad le permitió, según su propia experiencia, mejorar la recuperación y dar un nuevo impulso a su crecimiento muscular. Una filosofía que acabó convirtiéndose en una parte fundamental de su trayectoria.