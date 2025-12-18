Dorian Yates, exculturista (63 años), seis veces campeón del Mr. Olympia: "Antes veías en Arnold al físico masculino definitivo, ahora son como neveras"

Dorian Yates, una de las grandes leyendas del culturismo, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que atraviesa al deporte desde hace años: qué entiende el público por “el físico masculino definitivo” y hasta qué punto el culturismo actual se ha alejado de esa idea. En unas declaraciones recientes, el británico comparó el impacto visual de los campeones clásicos con la apariencia de algunos campeones modernos del Mr. Olympia, cuestionando que el estándar que se vende hoy como ideal sea reconocible para el espectador no especializado.

"Este es el mejor físico masculino definitivo en el mundo. 180cm de altura, con hombros anchos y una cintura estrecha. Sabes, si miras a Arnold Schwarzenegger o a Lee Haney, wow, vale, lo entiendo, ese es el mejor físico. Pero si ves a los chicos que son Mr. Olympia ahora y le enseñas eso a una persona del público y le dices: 'Este es el físico masculino definitivo'. Bueno, espera, ¿pero si solo mide 160cm o así, no? Es como una nevera, ¿cómo es posible?".

Y es que Dorian Yates no es una voz cualquiera. Considerado un punto de inflexión en la evolución del culturismo, fue el campeón del Mr. Olympia durante seis ediciones consecutivas entre 1992 y 1997 consolidó una era marcada por la búsqueda de una densidad muscular extrema y una condición física muy definida en tarima. Retirado de la competición profesional desde finales de los 90, su figura sigue siendo influyente por lo que representó en el escenario y por su discurso sin filtros.

En el fondo, aquí Dorian vuelve a poner nombre a una tensión histórica del culturismo: la frontera entre la espectacularidad de la masa y la claridad de la forma, comparando los físicos monstruosos del pasado con lo que vemos a día de hoy. Precisamente por eso, cuando cuestiona el estándar actual, el mensaje resuena doble: no se trata solo de "ser más grande", sino de qué tipo de cuerpo quiere coronar el deporte cuando dice estar premiando al mejor físico del planeta.

Ante estas declaraciones, el vigente campeón del Mr Olympia 2025 en categoría Open, Derek Lunsford, respondió en redes sociales: "Dorian Yates es grande, pero esta es una nueva era que ha llevado al culturismo a un nuevo nivel. Podemos respetar a los grandes del pasado, pero este es el mejor momento de la historia del culturismo". Sus palabras han causado mucho revuelo entre el público, que lo acusa de no merecer el triunfo en Las Vegas y afirman todo lo contrario, señalando la época de Yates como la mejor por la enorme diferencia en el tamaño y la calidad de los físicos.