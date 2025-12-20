Dones en Joc reivindica el lugar de las mujeres del deporte: "Debemos tener voz, voto y oportunidades"

Mirar al palco de un campo de fútbol te da una idea de cómo está el mundo del fútbol. La mayoría (por no decir todos) son hombres ocupando las butacas del lugar noble del estadio. Y esa imagen es la que quieren cambiar con Dones en Joc. La asociación es un paso adelante, una llamada de atención, un grito ensordecedor que quiere dar paso y crear una red para las mujeres en el mundo del deporte. Porque la revolución que se está viviendo en las pistas y campos también se traslade a los despachos.

"Este es un proyecto que empezó a coger fuerza en una mesa, donde junto con algunas directivas pusimos sobre la mesa la situación actual", confesó Berta Arandes,presidenta y fundadora de Dones en Joc. "Después de hacer un posgrado en liderazgo femenino en el deporte, teníamos claro que debíamos llevarlo a cabo. Sentamos las bases de lo que es Dones en Joc. Son directivas, presidentas, deportistas, comunicadoras... Tenemos como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en el mundo del deporte", secundó Monica Garcia-Solanas, vicepresidenta del proyecto.

Tres objetivos

Sí es que Dones en Joc es un movimiento transversal, que implica a mujeres de todos los ámbitos. Un ejemplo fue la embajadora del acto de representación que se celebró este viernes en el Club Natació Barceloneta. Berta Abellán, campeona del mundo de trial y referente en el mundo del motor, no dudó en sumarse a una jornada tan importante. "[Dones en Jocs] es muy importante. Sobre todo para gente como yo, que vengo del motociclismo; solo hay hombres. Las federaciones y todo están rodeadas de hombres y tengo muchas ganas de que haya mujeres al frente de los proyectos". Mujeres referentes como Maria Teixidor, exdirectiva del Barça, o Isabel Díaz, presidenta de la UFEC, estuvieron presentes en el acto.

La organización tiene tres grandes objetivos. El primero, crear una red entre las mujeres que se van sumando al proyecto, para que estas creen nuevas ideas y oportunidades. Una vez logrado esto, viene el segundo: dar visibilidad a la mujer directiva, que a día de hoy continúa siendo invisible. Y por último, pero no menos importante: entrar en acción. "No nos podíamos quedar en las palabras, sino que hay que organizar jornadas y encuentros para dar visibilidad. Lo que no se ve no existe. Así podremos liderar, desde un punto de vista inclusivo, femenino y sin estereotipos de género. La mujer debe tener voz, voto y oportunidades de manera igualitaria dentro de las instituciones deportivas", argumentó Berta Arandes.

Una cúpula con 13 mujeres

El núcleo del proyecto, lo que vendría a ser la cúpula directiva, está formado por 13 mujeres. Todas relevantes dentro del mundo del deporte, en un ámbito u otro: Berta Arandes (presidenta), Monica Garcia-Solanas (vicepresidenta 1a), Mayte Lletí (vicepresidenta 2a), Roser Salas (vicepresidenta 3a), Sandrine Germain (secretària), Maria Josep Pujol (tresorera), Begoña Villarrubia (vocal), Natàlia Via-Dufresne (vocal), Anna Domínguez (vocal), Júlia Cruz (vocal), Inés del Arco (vocal), Helena Rigol (vocal) y Marta Vilajosana (vocal).

Pero el proyecto no se queda ahí. "Todas compartimos la necesidad de estar conectadas", dice con razón Arandes. Por ello, la asociación está abierta a todas y todos, ya que quiere sumar a la causa a todo aquel que se sienta interpelado mediante el correo electrónico (donesenjoc@gmail.com) o su cuenta de Instagram, ya activa.