‘Dones en joc’ gana el Premio 8 de Marzo de Barcelona por su impulso al liderazgo femenino en el deporte

La asociación Dones en joc ha sido reconocida con el Premio 8 de Marzo – Maria Aurèlia Capmany 2026, otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona, gracias a un proyecto centrado en reforzar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión del deporte. El galardón, uno de los más destacados en el marco del Día Internacional de las Mujeres, distingue iniciativas que trabajan para combatir los estereotipos de género y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

En su 40ª edición, el premio ha batido récord de participación con 45 candidaturas y está dotado con 15.000 euros. En este contexto, el jurado ha premiado una propuesta que quiere consolidar un ecosistema de liderazgo, formación y networking profesional para mujeres vinculadas a la gestión deportiva, con la mirada puesta en clubes, federaciones e instituciones.

La iniciativa ha sido impulsada por 13 mujeres líderes, gestoras y directivas del deporte, que ponen el acento en una realidad persistente: la escasa representación femenina en los órganos de gobierno y dirección del sector. Para hacer frente a esta situación, el proyecto articula un programa anual que combinará formación, mentoría, debate estratégico y creación de red profesional, con el objetivo de profesionalizar la figura de la directiva deportiva y generar nuevos referentes femeninos.

Entre las acciones previstas destacan jornadas de trabajo con profesionales de la comunicación para repensar el relato mediático del deporte, encuentros entre gestoras y directivas, seminarios con expertas y un programa de mentoría dirigido a jóvenes gestoras o exdeportistas que quieran dar el salto a puestos de responsabilidad. Además, el proyecto contempla la creación del Observatorio de la Mujer Directiva, que elaborará un informe anual sobre la presencia femenina en los órganos de gobierno de clubes y federaciones de Barcelona.

La presidenta y cofundadora de la asociación, Berta Arandes, subrayó el valor colectivo del reconocimiento al señalar que el premio supone “un reconocimiento al trabajo colectivo de muchas mujeres” que creen que el deporte también debe liderarse “desde la diversidad y la igualdad”. Según destacó, Dones en joc nace con la vocación de conectar talento, generar referentes y abrir camino a nuevas generaciones de directivas.

El jurado también puso el foco en la capacidad transformadora del proyecto, al considerar que interviene directamente en los espacios donde se toman las decisiones y donde se define el futuro del sector. Con este reconocimiento institucional, Dones en joc refuerza su posicionamiento como una nueva plataforma de referencia para el liderazgo femenino en la gestión deportiva.