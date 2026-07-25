Dónde ver La Velada del Año VI hoy: a qué hora empieza, combates y resultados del evento de Ibai Llanos

Hoy es el día. La Velada del Año VI se celebra esta tarde en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el mismo escenario que acogió la edición anterior, con más de 80.000 espectadores llenando las gradas después de que las entradas se agotaran en marzo en apenas tres horas, con precios que iban desde los 30 euros hasta superar los 400 en pista y ring side.

El evento arranca a las 19:00 horas (CEST) y todo apunta a que se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

La organización eligió La Cartuja precisamente por ser uno de los pocos recintos en España sin restricciones horarias para este tipo de espectáculos, algo imprescindible en un formato que combina boxeo, música en directo y contenido para streaming durante varias horas seguidas.

Dónde ver La Velada de Ibai Llanos hoy en directo, online y por TV

Quienes no tengan entrada podrán seguir todo el evento de forma totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok, plataforma esta última que se estrena este año como vía de emisión del evento. La retransmisión también estará disponible por televisión, ampliando así el alcance para quienes prefieran seguirla desde el televisor.

En la mesa de comentaristas debutan dos incorporaciones destacadas para esta edición: el creador de contenido mexicano Quackity y el argentino Momo, que se suman al equipo habitual de narración.

Orden de los combates de La Velada VI

Ibai Llanos ya confirmó el orden en el que se disputarán los diez combates de la noche:

Fabiana Sevillano vs La Parce Clersss vs Natalia MX Edu Aguirre vs Gastón Edul Marta Díaz vs Tatiana Käer Gero Arias vs Viruzz Alondrissa vs Angie Velasco Lit Killah vs Kidd Keo Samy Rivers vs RoRo Plex vs Fernanfloo IlloJuan vs TheGrefg

Entre combate y combate, el público disfrutará de las actuaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera, además de cinco artistas sorpresa cuya identidad se irá desvelando a lo largo de la noche.

La edición anterior de La Velada del Año llegó a superar los 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, marcando un récord histórico para la plataforma.

Con diez combates confirmados, la mayor cifra en la historia del evento, y un cartel musical de primer nivel, todo apunta a que esta sexta edición buscará hoy no solo igualar esa cifra, sino superarla.